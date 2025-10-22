Live TV

Europa și Kievul pregătesc o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina (Bloomberg)

Război în Ucraina
Război în Ucraina. Foto: Shutterstock

Națiunile europene lucrează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei pe liniile de front actuale, respingând cererile reînnoite ale lui Vladimir Putin adresate SUA ca Kievul să cedeze teritorii în schimbul unui acord de pace, potrivit Bloomberg.

Un consiliu pentru pace, prezidat de președintele american Donald Trump, ar urma să supravegheze implementarea planului propus, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Odată ce Rusia va urma exemplul Ucrainei și va accepta un armistițiu și ambele părți se vor angaja să oprească avansurile teritoriale, propunerile prevăd returnarea tuturor copiilor deportați în Ucraina și schimburi de prizonieri. Ucraina ar primi garanții de securitate, fonduri pentru repararea pagubelor provocate de război și o cale de aderare rapidă la Uniunea Europeană.

Sancțiunile împotriva Rusiei ar urma să fie ridicate treptat, deși aproximativ 300 de miliarde de dolari din rezervele înghețate ale băncii centrale ar urma să fie returnate doar după ce Moscova este de acord să contribuie la reconstrucția postbelică a Ucrainei. Restricțiile ar reveni dacă Rusia l-ar ataca din nou pe vecinul său.

Moscova și Kievul ar urma să intre în negocieri privind guvernarea teritoriilor ocupate, deși nici Europa, nici Ucraina nu vor recunoaște legal niciun teritoriu ocupat ca fiind rusesc, au declarat sursele.

Rusia a respins până acum apelurile de a pune capăt luptelor pe liniile existente, în ciuda pierderilor masive suferite în războiul care se află acum în al patrulea an.

Detaliile planului sunt în curs de finalizare și s-ar putea schimba în continuare, au avertizat persoanele, cerând să nu fie identificate în cadrul discuțiilor private.

Orice propunere ar avea nevoie și de aprobarea Washingtonului, iar oficialii europeni ar putea călători în SUA săptămâna aceasta, au spus persoanele respective.

Prezentarea face ecou apelurilor făcute de Trump săptămâna trecută de a îngheța imediat conflictul pe linia actuală înainte de începerea negocierilor.

În urma unei convorbiri telefonice cu Putin și a unei întâlniri la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele SUA a declarat că Rusia și Ucraina ar trebui „să se oprească acolo unde sunt”.

El și-a reiterat poziția în comentariile adresate reporterilor de la bordul aeronavei Air Force One, spunând că ambele părți ar trebui „să se oprească chiar acum pe liniile de luptă, să meargă acasă, să înceteze să mai omoare oameni și să termine”, adăugând că ar putea discuta despre teritoriu mai târziu.

Trump a declarat că a fost de acord să se întâlnească cu Putin la Budapesta în următoarele săptămâni. Secretarul de stat american Marco Rubio a purtat luni discuții telefonice cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, dar cele două părți nu au reușit să ajungă la un acord privind o întâlnire pentru pregătirea summitului.

Kremlinul a încercat să minimizeze așteptările privind o întâlnire timpurie între Putin și Trump.

„Munca care ne așteaptă va fi dificilă”, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit serviciului de știri Interfax. „Nici președintele Trump, nici președintele Putin nu au oferit un calendar precis. Este nevoie de pregătire, o pregătire serioasă.”

Liderii europeni au declarat marți că „susțin cu tărie” o încetare imediată a războiului Rusiei în Ucraina, pe liniile actuale, pentru a permite negocierile de pace.

Aliații Ucrainei din așa-numita Coaliție a Voluntarilor se vor reuni vineri. Un summit al liderilor Uniunii Europene, care va avea loc joi la Bruxelles, va discuta despre sancțiuni suplimentare la adresa Kremlinului, precum și despre ajutorul financiar acordat Ucrainei prin utilizarea activelor blocate ale băncii centrale rusești.

Deși Zelenski a criticat Budapesta ca loc de negocieri din cauza poziției favorabile Rusiei a premierului maghiar Viktor Orban, el a declarat că va participa la discuțiile de la summit dacă va fi invitat.

„Ne-am apropiat de un posibil sfârșit al războiului, vă pot spune asta cu siguranță”, a declarat Zelenski reporterilor la Kiev, după vizita sa în SUA. „Asta nu înseamnă că se va termina definitiv, dar președintele Trump a realizat multe în Orientul Mijlociu și, pe acest val, vrea să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.”

Trump nu a menționat solicitările Ucrainei pentru mai multă apărare aeriană, sprijin energetic sau capabilități cu rază mai lungă de acțiune după întâlnirea sa de vineri cu Zelenski.

În timpul discuțiilor lor, Trump l-a îndemnat cu tărie pe Zelenski să accepte rapid un acord și a subliniat punctele forte ale Rusiei, potrivit surselor. Oficialii americani prezenți au evocat posibilitatea ca Ucraina să facă concesii teritoriale pentru a permite un acord, au declarat sursele.

Președintele ucrainean a declarat, într-un interviu publicat în weekend, că războiul ar trebui înghețat pe liniile de conflict actuale înainte ca cele două părți să poată intra în negocieri de pace.

„Dacă vrem să oprim acest război și să intrăm urgent în negocieri de pace și pe cale diplomatică, trebuie să rămânem unde suntem, nu să-i oferim ceva în plus lui Putin”, a declarat el într-un interviu acordat duminică emisiunii Meet the Press With Kristen Welker de la NBC.

Aliații Ucrainei nu au văzut niciun semn că Putin se îndepărtează de cerințele sale maximaliste, a declarat un oficial guvernamental european de rang înalt. Singura schimbare pe care o văd este la Trump, despre care aliații credeau că a înțeles nevoia de a crește presiunea asupra Rusiei, doar pentru a reveni din nou după ce a discutat cu Putin, a spus oficialul.

Președintele rus a reînnoit cererile ca Ucraina să cedeze întreaga zonă estică a Donbasului în timpul convorbirii sale cu Trump de joi, potrivit surselor. Trupele ruse nu au reușit să ocupe complet zona, care cuprinde regiunile Donețk și Luhansk, în peste 11 ani de lupte și probabil ar dura ani de zile pentru a face acest lucru, dacă va fi cazul.

Nu este clar dacă Moscova este dispusă să facă concesii teritoriale în altă parte în schimb, au declarat sursele. Pe lângă peninsula Crimeea, pe care a anexat-o ilegal în 2014, și părți din Donbas, Rusia ocupă parțial și revendică regiunile Zaporojie și Herson din Ucraina.

Nu există planuri pentru o întâlnire Trump-Putin „în viitorul apropiat”, susține un oficial de la Casa Albă

