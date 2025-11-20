Live TV

Șeful spionilor ruși acuză mai multe țări europene că sunt „naziste” și numește războiul din Ucraina „o operațiune de eliberare”

Data publicării:
serghei nariskin rusia duma getty
Serghei Narîșkin. Foto: GettyImages

„Operațiunea militară specială(n.red. așa numește Putin războiul din Ucraina) este una de eliberare de neonazism, susține președintele Societății Istorice Ruse (SIR), directorul Serviciului de Informații Externe (SVR) al Federației Ruse, Serghei Narîșkin.

„Lupta hotărâtă împotriva manifestărilor fascismului și nazismului este consacrată ca una dintre prioritățile politicii de stat a Federației Ruse. Dovada angajamentului consecvent față de această direcție este și desfășurarea unei operațiuni militare speciale, a unei operațiuni de eliberare”, a declarat el în cadrul forumului științifico-practic internațional „Fără termen de prescripție: Nürnberg. 80 de ani”.

„Sentința severă pronunțată împotriva nazismului german de către tribunalul popoarelor a stat la baza legislației internaționale postbelice și rămâne până în prezent unul dintre principalele imperative morale și juridice pentru țara noastră”, a subliniat Narîshkin.

Șeful SVR a concluzionat că „amenințarea neonazismului este în continuare actuală”.

„Astăzi vedem în mod clar metastazele sale periculoase în Ucraina și într-o serie de țări europene”, a indicat el.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
3
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
dr flavia grosan
4
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor...
microbuz scolar supraaglomerat cu elevi
5
Un microbuz şcolar care transporta 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă...
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă
Digi Sport
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
primaria capitalei
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria...
klaus iohannis face declaratii
ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis. Statul cere în instanță...
vama albita 1
Anchetă la Vama Albiţa: arme de foc descoperite într-un camion condus...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Trump a aprobat planul de pace negociat în secret cu emisarii lui...
Ultimele știri
Imagini dramatice cu operațiunea de salvare din blocul pulverizat în care au murit 26 de ucraineni. Alți 22 sunt încă sub dărâmături
Finlanda ia în calcul cumpărarea de noi tancuri, deși a luat recent Leopard 2. Aceleași blindate ar fi fost propuse și României
Cornel Onilă, fost episcop condamnat pentru viol, încă o încercare de ieșire din închisoare: ÎCCJ judecă azi o contestație în anulare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Two German Bundeswehr paratroopers descend under parachutes, proudly carrying the German flag against a clear blue sky, symbolizing strength, unity, a
Cum încurcă trecutul nazist Germania să doboare dronele rușilor (Politico)
Petr Pavel, preşedintele ales al Cehiei, vorbeşte în cadrul unui eveniment din Praga.
Cehia interzice propaganda comunistă, unând-o pe picior de egalitate cu propaganda nazistă. Ce pedepse sunt prevăzute
Croatia, Zagreb, 050725. A historic concert by Marko Perkovic Thompson at the Hipodrom, attended by almost half a millio
Salutul nazist, la concertul uriaș de la Zagreb al cântărețului croat de extremă dreapta Marko Perkovic, alias M.P Thompson
sefii svr si cia
Ce au „convenit” șeful spionajului rus și directorul CIA, după o discuție la telefon
Zeci de cutii cu materiale naziste confiscate de autorităţile argentiniene în timpul celui de-al Doilea Război Mondial au fost redescoperite recent în subsolul Curţii Supreme
80 de cutii cu materiale naziste descoperite în subsolul Curţii Supreme din Argentina. Cum au ajuns acolo și ce se va întâmpla cu ele
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce avere are MacKenzie Scott, fosta soție a lui Jeff Bezos, după ce a donat deja 19 miliarde de dolari. E...
Cancan
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce...
Fanatik.ro
Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Anunțul FIFA, înaintea tragerii la sorți. Update
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la...
Adevărul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Playtech
Brazi naturali în ghiveci, preţuri actualizate. Cât costă la final de noiembrie un pom de Crăciun
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Scene revoltătoare! În loc de flori, a primit banane drept cadou de plecare, din partea colegelor
Pro FM
Anna Kournikova mai are puțin și naște al patrulea copil. Ea și Enrique Iglesias sunt nerăbdători: "Pregătiți...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Moștenirea toxică a industriei miniere a României. Iazurile de decantare părăsite, pline de pericole ascunse
Newsweek
Ministerul Muncii anunță că 3.800.000 pensii cresc cu 360 lei. Când? Se anulează și CASS
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
7 moduri de a-ți proteja datele personale, potrivit experților în securitate online: "Când un produs e...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
(VIDEO) Miss Jamaica a căzut de pe scenă la Miss Universe