„Operațiunea militară specială(n.red. așa numește Putin războiul din Ucraina) este una de eliberare de neonazism, susține președintele Societății Istorice Ruse (SIR), directorul Serviciului de Informații Externe (SVR) al Federației Ruse, Serghei Narîșkin.

„Lupta hotărâtă împotriva manifestărilor fascismului și nazismului este consacrată ca una dintre prioritățile politicii de stat a Federației Ruse. Dovada angajamentului consecvent față de această direcție este și desfășurarea unei operațiuni militare speciale, a unei operațiuni de eliberare”, a declarat el în cadrul forumului științifico-practic internațional „Fără termen de prescripție: Nürnberg. 80 de ani”.

„Sentința severă pronunțată împotriva nazismului german de către tribunalul popoarelor a stat la baza legislației internaționale postbelice și rămâne până în prezent unul dintre principalele imperative morale și juridice pentru țara noastră”, a subliniat Narîshkin.

Șeful SVR a concluzionat că „amenințarea neonazismului este în continuare actuală”.

„Astăzi vedem în mod clar metastazele sale periculoase în Ucraina și într-o serie de țări europene”, a indicat el.

