Autoritățile rusești cresc brusc achizițiile de proteze pentru a asigura persoanele cu dizabilități din războiul din Ucraina, al căror număr este estimat la sute de mii de persoane.

În bugetul pentru 2026, pentru „asigurarea persoanelor cu dizabilități cu mijloace tehnice de reabilitare” sunt alocate 98,16 miliarde de ruble (n.red. peste un miliard de euro), a subliniat Janis Klug, cercetător la Institutul german pentru probleme de securitate internațională.

În comparație cu perioada dinaintea războiului, achizițiile publice de proteze au crescut de trei ori: în 2020-2021, s-au alocat 33 de miliarde de ruble pe an pentru acestea. În 2022, suma a crescut la 37,2 miliarde de ruble, în 2023 – la 42,2 miliarde, în 2024 – la 55,8 miliarde, iar în anul curent – la 75,4 miliarde.

Creșterea bruscă a numărului de ruși care au rămas fără mâini și picioare, legată de consecințele războiului, a fost semnalată anterior de Timur Grishin, membru al Asociației Ruse a Protezistilor-Ortopezi: „Desigur, există un flux enorm de persoane cu leziuni care au nevoie atât de proteze, cât și de toate mijloacele tehnice de reabilitare. Numărul persoanelor cu dizabilități obișnuite nu a crescut. Din păcate, acum li se acordă mult mai puține mijloace de reabilitare”, transmite presa rusă.

La sfârșitul anului 2024, 376 de mii de ruși au suferit răni grave pe front și au devenit invalizi, potrivit estimărilor anterioare ale Institutului Internațional de Studii Strategice (IISS). Pierderile totale ale armatei ruse în perioada 2022-2024, conform calculelor IISS, au fost de 783.000 de persoane. Dintre acestea, 172.000 au murit, iar 611.000 au fost rănite. Dintre răniți, 235.000 sunt considerați vindecabili, iar restul au rămas infirmi, au indicat experții IISS.

Dintre cei grav răniți, unul din doi a suferit amputarea membrelor, a declarat anterior pentru The New York Times un înalt oficial rus familiarizat cu statisticile. Astfel, pe baza calculelor IISS, numărul persoanelor cu handicap care au suferit amputări printre cei care s-au întors de pe front ar putea depăși 180 de mii.

Conform datelor Fondului Social, în perioada 2023-2024, numărul total al persoanelor cu dizabilități din Rusia a crescut cu 290.000, un record din 2005. La începutul anului 2025, 11,122 milioane de persoane cu dizabilități erau înregistrate la fond.

Editor : A.R.