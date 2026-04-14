Tatăl lui Elon Musk caută azil în Rusia pentru fermierii sud-africani: „Sunt vânați pentru a fi uciși”

Tatăl miliardarului din domeniul tehnologiei Elon Musk lucrează la un proiect menit să le ofere statutul de refugiat în Rusia fermierilor sud-africani, a declarat acesta marți pentru AFP. Proiectul este similar cu cel al guvernului american, anunță France24.

Inițiativa ar urma să asigure relocarea a 50 de familii aparținând minorității albe afrikaans, descendenți ai primilor coloniști olandezi, potrivit unui oficial rus. Același grup de sud-africani a primit oferta de a obține statutul de refugiat din partea guvernului președintelui american Donald Trump, care a afirmat în mod fals că aceștia se confruntă cu persecuții din partea guvernului post-apartheid.

Aproape 5.000 de afrikaneri albi au intrat în Statele Unite ca refugiați de când Trump a preluat funcția în ianuarie anul trecut și a suspendat aproape complet programele de refugiați pentru toate celelalte grupuri.

Programul american a stârnit furia guvernului sud-african, care neagă orice formă de discriminare.

Contactat telefonic marți de AFP, Errol Musk a declarat de la Moscova: „Este vorba despre acordarea statutului de refugiat fermierilor sud-africani.”

50 de familii aflate în risc

Musk, care vizitează regulat Rusia și a participat la o slujbă de Paște ortodoxă la Moscova pe 12 aprilie, în prezența președintelui Vladimir Putin, nu a oferit detalii despre proiect.

Într-un interviu acordat mass-mediei ruse Gubernia 33, el a justificat proiectul susținând că fermierii afrikaneri albi sunt vizați pentru a fi uciși, acuzații negate cu tărie în Africa de Sud.

Washingtonul a făcut afirmații similare în justificarea sa pentru încurajarea afrikanerilor să se stabilească în Statele Unite.

Guvernatorul regiunii Vladimir, care se învecinează cu regiunea Moscovei, Aleksandr Avdeyev, a declarat săptămâna trecută că a discutat proiectul cu Musk.

„Am discutat despre dezvoltarea agriculturii și despre perspectivele de stabilire a 50 de familii de origine olandeză din Africa de Sud”, a declarat el pe Telegram.

Deși afrikanerii emigrează în Rusia încă din 2018, potrivit unor rapoarte, implicarea lui Musk pare a fi o informație nouă.

Un personaj controversat

Acum, la aproape 80 de ani, el este o figură controversată. Într-un interviu acordat CNN la sfârșitul anului trecut, el a negat existența opresiunii rasiale în timpul apartheidului, un sistem dur de segregare care le-a negat majorității negre drepturile fundamentale.

Elon Musk, care a părăsit Africa de Sud la sfârșitul adolescenței, acuză în mod regulat guvernul de rasism, în special pentru refuzul de a acorda o licență furnizorului său de internet Starlink.

Într-o nouă postare pe rețelele sociale din acest weekend, el a declarat: „Africa de Sud nu permite acordarea licenței pentru Starlink, chiar dacă m-am NĂSCUT ACOLO, pur și simplu pentru că nu sunt negru!”

Legile sud-africane menite să reechilibreze discriminarea din era apartheidului impun ca marile companii să fie deținute în proporție de cel puțin 30% de persoane provenind din comunități anterior defavorizate.

Elon Musk răspândea „minciuni și dezinformare”, a răspuns purtătorul de cuvânt al președintelui Cyril Ramaphosa pe X.

Proiect „neclar”

Proiectul lui Errol Musk în Rusia era „neclar”, a declarat Friedrich von Treskow, fost cercetător la Institutul Sud-African de Afaceri Internaționale, care a studiat influența Rusiei în Africa de Sud.

Pretoria și Moscova au legături strânse care datează încă din perioada luptei împotriva apartheidului, când Uniunea Sovietică a oferit sprijin Congresului Național African și aripii sale militare.

„Ar putea crea tensiuni cu Pretoria”, a declarat von Treskow pentru AFP referindu-se la planul lui Musk senior. „Pretoria s-a arătat foarte reticentă în a critica Rusia în orice chestiune.”

În februarie, Ramaphosa și-a exprimat „sinceră recunoștință” față de Putin pentru că a acceptat să faciliteze întoarcerea a peste o duzină de bărbați atrași să lupte alături de forțele ruse în Ucraina. De atunci, cincisprezece dintre ei s-au întors.

Luna trecută, publicația de investigații Forbidden Stories a raportat că secretarul general al ANC, Fikile Mbalula, le-a mulțumit în decembrie 2024 agenților de influență ruși pentru „asistența” lor înaintea alegerilor generale de la începutul acelui an. De asemenea, el a „solicitat”, în cadrul unei întâlniri secrete, 300.000 de dolari pentru a finanța un congres al partidului ANC.

Mbalula, unul dintre favoriții la înlocuirea lui Ramaphosa în fruntea partidului, ceea ce l-ar putea propulsa în cursa pentru președinție, a respins acuzațiile ca fiind „nefondate” și „parte a unei campanii de dezinformare”.

