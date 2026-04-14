Renault va concedia până la 20% din angajații săi în domeniul ingineriei în următorii 2 ani

Producătorul auto francez Renault va renunţa pe plan global la 15% - 20% din forţa sa de muncă din domeniul ingineriei, în următorii doi ani, a anunţat marţi un purtător de cuvânt, în încercarea de a deveni mai flexibil în contextul concurenţei din partea rivalilor low-cost din China, transmite Reuters

Vor fi concediaţi până la 2.400 de angajaţi, forţa de muncă din domeniul ingineriei fiind de aproximativ 11.000 - 12.000 de persoane. În total, Renault avea 100.541 de angajaţi la finalul anului trecut.

Renault, dar şi alţi producători auto tradiţionali, se confruntă cu concurenţa din partea mărcilor chineze care intră pe cele mai important pieţe ale sale. Companiile chineze sunt cunoscute pentru costurile scăzute şi perioade de timp mai scurte pentru dezvoltare.

Directorul general al Renault, Francois Provost, a spus că firma ar trebui să copieze metodele mărcilor chineze.

Deja perioada de timp pentru dezvoltarea noului Twingo a fost redusă la 21 de luni, în urma unui parteneriat cu inginerii chinezi la centrul său de cercetare-dezvoltare din China.

Reducerile de personal fac parte din strategia mai amplă de transformare prezentată luna trecută de Provost.

Top Citite
viktor orban peter magyar(1)
1
Rezultate alegeri Ungaria 2026: Partidul lui Peter Magyar este câștigător. Orban admite...
Hungary Election
2
Peter Magyar, liderul Tisza, câștigător al alegerilor din 2026: „Ne-am recâştigat ţara...
Peter Magyar
3
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
simion aur inquam george calin
4
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
traian basescu peter magyar
5
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Te-ar putea interesa și:
President Donald Trump Departs The White House
Fiul lui Donald Trump, Eric, va participa alături de președintele SUA la vizita de stat în China: „Este profund mândru de tatăl său”
BYD Incendiu
Incendiu uriaș la o fabrică de mașini electrice din China
baterii vehicule electrice
Efectele războiului din Iran: Exporturile de baterii ale Chinei au explodat
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Serghei Lavrov a plecat în vizită în China. Ce lideri mondiali se mai află la Beijing
pamanturi rare mina china
Uniunea Europeană lansează platforma REsourceEU pentru achiziţia mineralelor critice. Scopul e să reducă dependenţa de China
Recomandările redacţiei
profimedia-1014922861
„Cel mai valoros atu regional”. De ce este gruparea Hezbollah...
rafinaria petrotel lukoil
Undă verde pentru redeschiderea rafinăriei Petrotel Lukoil. Bogdan...
mohammed-bin-salman-profimedia-0487342487
„Poarta Lacrimilor”, în pericol. Arabia Saudită presează SUA să...
economie
Ministrul Economiei, după ce FMI a tăiat la jumătate prognoza de...
