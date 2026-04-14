Ministrul Economiei, după ce FMI a tăiat la jumătate prognoza de creștere a economiei României: „Lucruri pe care nu le putem controla”

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, marţi seară, că o creştere de 0,7% a economiei României, potrivit unui raport al FMI, este „o prognoză mai realistă” faţă de estimarea anterioară, mai ales având în vedere factori externi pe care România nu-i poate controla.

Irineu Darău a fost întrebat, marţi, la Euronews, ce scenarii face România în condiţiile în care FMI avertizează că există riscul unei recesiuni pentru economia mondială dacă conflictul din Orientul Mijlociu continuă. 

„Încep de la acea cifră de creştere economică. E adevărat că acel 1,4% fusese estimat de FMI undeva pe parcursul anului trecut. Ştiţi că bugetul acestui an e construit undeva la 0,91 creştere economică. Probabil că acum, cu criza combustibilului, acea creştere de 0,7 poate e o prognoză mai realistă. Într-adevăr, şi inflaţia a crescut, dar pe de altă parte se observă deocamdată că nu s-a transmis chiar toată creştarea din preţul combustibilulului în tot lanţul de produse. Şi asta este partea, aş spune, de factori externi. Fie că, aşa cum spune şi FMI, vedem o încetinire a economiei globale, fie că vorbim de preţul combustibilului, sunt nişte lucruri pe care nu le putem controla”, a afirmat Irineu Darău.

Economia României este aşteptată acum să crească cu 0,7% în 2026, comparativ cu un avans de 1,4% estimat în toamnă, potrivit celui mai recent raport FMI privind perspectivele economiei mondiale, analizat de Profit.ro.

Ritmul de creştere ar urma să îl egaleze pe cel din 2025. Datele anunţate de INS săptămâna trecută indică un avans în termeni reali de 0,7% pentru economia românească anul trecut, după o creştere de 0,9% în 2024.

România a intrat însă în recesiune tehnică în a doua jumătate a anului, cu două trimestre consecutive de scădere. FMI estimează că economia românească îşi va reveni puternic în 2027, când ar urma să crească cu 2,5% în ritm anual.

Irineu Darău (USR), despre criza din Coaliție: Nu cred că cineva câştigă voturi din această instabilitate

FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
Digi Sport
FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
Descarcă aplicația Digi Sport
