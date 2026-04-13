Când încep elevii școala după Paște. Câte săptămâni de cursuri mai sunt până la vacanța de vară

Când începe școala după Paște. Foto Getty Images
Când începe școala după vacanța de Paște Când se încheie anul școlar și începe vacanța de vară

După vacanța de Paște, elevii revin în bănci începând de miercuri, 15 aprilie, odată cu debutul ultimului modul de învățare al anului școlar 2025-2026. Până la finalul cursurilor, programat pe 19 iunie, mai sunt aproximativ nouă săptămâni de școală, perioadă în care se încheie mediile, au loc evaluări și se pregătesc examenele naționale. După această etapă, începe vacanța de vară, iar noul an educațional va debuta în luna septembrie.

Perioada de după vacanța de Paște devine una esențială pentru elevi, fiind ultima etapă în care își mai pot consolida rezultatele înainte de încheierea anului școlar.

Când începe școala după vacanța de Paște

Conform structurii oficiale stabilite de Ministerul Educației, vacanța de primăvară se încheie marți, 14 aprilie. Cursurile sunt reluate miercuri, 15 aprilie 2026. Această dată marchează începutul modulului 5, ultimul din actualul an școlar. Perioada de învățare se desfășoară în perioada 15 aprilie - 19 iunie 2026. În acest interval sunt programate evaluările finale, activitățile de recapitulare și încheierea situației școlare. Pentru elevii din anii terminali, această perioadă coincide și cu susținerea examenelor naționale.

Câte săptămâni de școală mai sunt după Paște

De la reluarea activității din 15 aprilie și până la finalul anului școlar, elevii mai au la dispoziție aproximativ 9 săptămâni de cursuri. Prima săptămână este una parțială, cu doar trei zile de școală, însă urmează aproximativ nouă săptămâni de activitate didactică.

Când se încheie anul școlar și începe vacanța de vară

Anul școlar 2025–2026 se încheie vineri, 19 iunie 2026. După această dată începe vacanța de vară, cea mai lungă perioadă de pauză din calendarul educațional.
Elevii vor avea la dispoziție aproape trei luni pentru odihnă și activități recreative.

După vacanța de vară, elevii vor reveni la cursuri în toamnă. Anul școlar 2026-2027 este programat să înceapă luni, 7 septembrie 2026.

Editor : C.S.

