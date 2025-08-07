Tensiuni în Kazahstan după ce un cleric propune înființarea unei noi Biserici Ortodoxe, independentă de cea a Rusiei

Un cleric kazah foarte popular, care se opune invaziei Rusiei în Ucraina, a declarat joi că încearcă să înființeze o nouă biserică independentă de Moscova, după ce Biserica Ortodoxă Rusă l-a excomunicat pentru criticile aduse Kremlinului.

Conflictul a devenit o altă bătaie de cap pentru Rusia, care a văzut deja alte foste state sovietice rupând legăturile cu Biserica Ortodoxă Rusă.

Vladimir Vorontsov, fost preot al Bisericii Ortodoxe din Kazahstan, condusă de Moscova, a fost destituit anul trecut după ce a descris războiul din Ucraina ca fiind un „păcat” fratricid pe rețelele de socializare.

El a cerut, de asemenea, Kazahstanului să se „izoleze” de Rusia.

Vorontsov a declarat joi că strânge semnături pentru a înființa o nouă biserică în afara sferei de influență a Moscovei, pe care le va trimite Patriarhiei Constantinopolului, cea mai înaltă autoritate de conducere a Bisericii Ortodoxe în afara Moscovei.

„Intenționez să trimit această scrisoare săptămâna viitoare”, a declarat el pentru AFP, scrie Kyiv Post.

Kazahstanul, o fostă republică sovietică cu aproximativ 20 de milioane de locuitori, este o țară cu majoritate musulmană, dar găzduiește o minoritate ortodoxă considerabilă – aproximativ trei milioane de persoane, majoritatea de etnie rusă.

Biserica Ortodoxă din Kazahstan, cea mai mare biserică creștină din țară, este subordonată Bisericii Ortodoxe Ruse și liderului său pro-Kremlin, Patriarhul Kirill.

Filiala din Kazahstan a Bisericii Ortodoxe Ruse a declarat la începutul acestei săptămâni că Vorontsov a fost demis pentru „crime canonice grave”.

L-a acuzat că a încercat să creeze o biserică ilegală, „schismatică”, care să rivalizeze cu cea guvernată de Moscova.

„Orice discurs al său în numele Bisericii Ortodoxe este ilegal. El induce în eroare oamenii, pretinzând în mod viclean că este preot ortodox”, a declarat aceasta.

Biserica Ortodoxă Rusă se află ea însăși în schismă cu Patriarhia Constantinopolului din 2018, din cauza deciziei acesteia din urmă de a acorda autonomie Bisericii Ortodoxe din Ucraina.

De când Rusia a lansat invazia Ucrainei, mai multe foste țări sovietice – printre care Lituania și Estonia – au rupt legăturile cu Biserica Ortodoxă Rusă, cunoscută oficial sub numele de Patriarhia Moscovei.

