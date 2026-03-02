Analiștii au acordat o atenție semnificativă podului Kerci, care a fost singura legătură fizică a Rusiei cu Crimeea ocupată până când Moscova a stabilit un pod terestru prin Donețk, Zaporojie și Herson ocupate în 2022. Dar există un alt pod care este și mai important din punct de vedere militar, economic și politic pentru Kremlin: podul feroviar transsiberian din orașul siberian Krasnoiarsk, care leagă părțile europene și asiatice ale Federației Ruse, scrie Hudson Institute, într-un material despre importanța strategică a acstui element de infrastructură vital pentru aprovizionarea mașinăriei de război a lui Vladimir Putin și a cărui distrugere ar putea fi un scop curaj al Kievului.

Distrugerea podului ar avea consecințe geopolitice majore. Deși opțiunile Ucrainei de a-l viza sunt limitate, planificatorii militari și de informații ai țării și-au dovedit creativitatea cu succese precum Operațiunea Spiderweb – și nu există nicio îndoială că Kievul este conștient de importanța podului. Statele Unite și alți membri ai NATO ar trebui, prin urmare, să acorde o mai mare atenție posibilității unei operațiuni de distrugere sau dezactivare a acestui pod din Krasnoiarsk, pentru a da o lovitură geopolitică majoră lui Vladimir Putin.

Krasnoiarsk, unul dintre cele mai mari orașe din Siberia, se află aproape de centrul geografic al Federației Ruse și este capitala regiunii omonime, una dintre cele mai mari entități federale din Rusia. Prin capitala regiunii curge al cincilea cel mai lung râu din lume, Enisei, care se întinde pe aproximativ 3.500 km, de la sudul Siberiei până la Oceanul Arctic. Râul servește drept una dintre arterele cheie care leagă interiorul Siberiei de coasta de nord a Rusiei și de Ruta Mării Nordului, o legătură din ce în ce mai importantă între Europa și Asia.

Cu toate acestea, există doar opt poduri majore peste Enisei, ceea ce îl face unul dintre cele mai puțin traversate râuri majore din lume. Majoritatea acestor poduri se află în Ținutul Krasnoiarsk. Acesta este motivul pentru care podul feroviar transsiberian de la Krasnoiarsk este atât de important: este singura traversare feroviară de mare capacitate a râului Enisei. Astfel, podul este legătura feroviară est-vest esențială care leagă Rusia europeană de Siberia centrală și de terminalele de export din Pacific din Extremul Orient.

Niciun alt pod de pe linia Transsiberiană nu ar putea servi ca alternativă. Așa-numitul Pod nr. 777, situat la câțiva kilometri nord de podul principal, face legătura cu calea ferată Transsiberiană, dar nu face parte din linia principală. În plus, spre deosebire de podul principal cu două linii, Podul nr. 777 are doar o singură linie feroviară auxiliară, care nu a fost proiectată pentru a suporta volume mari de marfă sau sarcini masive pe osii. Podul principal al căii ferate transsiberiene este, prin urmare, un singur punct de eșec pentru sistemul feroviar intern est-vest al Rusiei.

Datele precise privind volumul de marfă care traversează podul în fiecare an nu sunt disponibile public. Însă surse rusești raportează că peste 80 de milioane de tone de marfă sunt transportate în zona de responsabilitate a căii ferate Krasnoiarsk.

Marfa include produse esențiale pentru economia de război a Rusiei, precum muniții, arme, cărbune, metale, petrol și produse petroliere. Podul servește, de asemenea, ca nod central pentru mișcările militare între districtele militare Leningrad, Moscova, Central și Est. În plus, orice încărcătură militară din China sau Coreea de Nord care intră în Rusia prin Extremul Orient și apoi călătorește în interiorul țării cu trenul trebuie să traverseze Enisei la Krasnoiarsk, ceea ce face ca podul să fie unul dintre cele mai importante noduri de infrastructură din Federația Rusă.

Orașul Krasnoiarsk, străbătut de răul Enisei. Foto: Wikimedia Commons

Consecința imediată a unui atac major asupra podului Krasnoiarsk ar fi paralizarea aproape completă a traficului feroviar între vestul Rusiei și estul Siberiei. În funcție de perioada anului și de condițiile de mediu, perturbarea ar putea dura luni de zile. Iernile siberiene, permafrostul, gheața și dimensiunea impresionantă a râului Enisei complică soluțiile inginerești de urgență. Nici transportul rutier, nici cel fluvial nu pot compensa pierderea, având în vedere capacitatea lor relativ redusă și limitările sezoniere. O cifră rezonabilă pentru cantitatea pe care o poate transporta un camion rusesc, cum ar fi un KAMAZ, este de 40 de tone. Prin urmare, ar fi nevoie de aproximativ două milioane de camioane pentru a egala capacitatea anuală a podului Krasnoiarsk. Acest lucru ar necesita aproximativ 5.500 de camioane pe zi pentru a se deplasa fără probleme pe câteva poduri peste râul Enisei și pe drumurile siberiene deteriorate, care nu sunt construite pentru a susține o astfel de capacitate. Transportul rutier nu este, așadar, o alternativă viabilă.

Chiar și o traversare feroviară temporară peste Enisei ar fi o provocare inginerească imensă. Exemplele moderne de înlocuire de urgență a podurilor implică, în general, deschideri mai mici, sarcini mai ușoare sau mai degrabă trafic rutier decât feroviar. Și rareori se apropie de sarcina, deschiderea și complexitatea unei traversări precum cea de peste Yenisei. Chiar și o restaurare temporară a capacității parțiale ar dura multe luni, iar o înlocuire completă capabilă să gestioneze volumele transsiberiene ar dura probabil ani de zile.

Consecințe geopolitice

În câteva săptămâni de la distrugerea podului, Rusia s-ar confrunta cu întârzieri în transportul de marfă, penurie de materiale industriale esențiale și perturbări grave ale aprovizionării militare din Coreea de Nord. În câteva luni, impactul economic ar deveni grav, în special în regiunile estice ale Rusiei, care depind în mare măsură de transportul de marfă către vest pentru industrie, energie și bunuri de consum.

Șocul economic ar avea consecințe politice pentru Federația Rusă. Regiunile îndepărtate ale Rusiei se simt deja distante de capitală, atât din punct de vedere geografic, cât și politic. Regiunile îndepărtate care ar fi cel mai afectate au o istorie de separatism, regionalism și naționalism la nivel scăzut, în special Iakuția, Buriatia și Tuva. În cazul orașului Krasnoiarsk, acesta a fost mult timp asociat cu interese comerciale puternice și corupte și are o istorie de crimă organizată violentă. Liderii criminali regionali ar deveni probabil frustrați de incapacitatea Moscovei de a remedia situația, creând și mai multe bătăi de cap Kremlinului. Aceste perturbări ar degrada, de asemenea, în mod semnificativ capacitatea Rusiei de a purta război împotriva Ucrainei, deoarece Moscova se bazează în mare măsură pe importurile chinezești cu dublă utilizare și pe echipamentele militare nord-coreene.

Gestionarea consecințelor economice și politice ale unei perturbări majore, în timp ce se lucrează pentru a susține un război la scară largă împotriva Ucrainei, ar crea o problemă politică majoră pentru Putin.

Opțiuni militare pentru a viza podul

Distrugerea unui astfel de activ strategic situat adânc în teritoriul rus ar fi o operațiune extrem de complexă. Dar Ucraina și-a dovedit în repetate rânduri capacitatea de a inova sub presiune. Cel mai impresionant este faptul că a dezvoltat rapid capacități aeriene robotizate ofensive care pot lovi adânc în interiorul Rusiei și pot viza baza industrială de apărare rusă și industria hidrocarburilor, care sunt vitale pentru susținerea mașinii de război a lui Putin. Din păcate, chiar și opțiunile de atac la distanță lungă recent dezvoltate de Ucraina sunt cu mult sub raza necesară pentru a lovi Krasnoiarsk, care se află la aproximativ 4.000 de kilometri de cel mai apropiat punct din Ucraina. Lovirea podului va necesita, prin urmare, ca Kievul să facă din nou dovadă de ingeniozitate pe câmpul de luptă.

Într-o misiune din iunie 2025, denumită Operațiunea Pânza de Păianjen, Ucraina a lansat în secret sisteme aeriene fără pilot de pe remorcile unor TIR-uri pentru a lovi obiective aeriene strategice cheie în mai multe baze aeriene rusești. În doar câteva ore, un procent semnificativ din flota aeriană strategică cu capacitate nucleară a Rusiei a fost avariată sau distrusă.

Iar în noiembrie 2025, Direcția Principală de Informații a Ucrainei (GUR) a raportat că a efectuat un atac care a deraiat un tren de marfă pe calea ferată transsiberiană în Ținutul Habarovsk, la circa 6.000 de kilometri în interiorul Rusiei. Scopul oficial al misiunii era de a degrada mișcările armelor și munițiilor rusești, inclusiv transporturile feroviare legate de aprovizionarea cu arme provenite din Coreea de Nord. În aceeași lună, grupuri partizane pro-Ucraina au efectuat sabotaje pe rutele feroviare ocupate din Crimeea.

Ucraina are, așadar, două opțiuni principale:

Operațiunea Spiderweb 2.0

Ucraina ar putea introduce din nou în secret un număr mare de sisteme fără pilot în adâncul teritoriului rus pentru a genera capacități de ambuscadă și perturbare la scara necesară. În plus față de opțiunea aeriană pe care Ucraina a demonstrat-o deja, râul Enisei oferă opțiuni maritime pentru utilizarea acestor sisteme fără pilot. GUR și Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au experiență în desfășurarea unor astfel de misiuni secrete.

Sabotaj tradițional

Rețelele partizane sau clandestine din interiorul Rusiei ar putea profita din nou de vulnerabilități cheie, cum ar fi barjele fluviale care trec pe sub pod sau trenurile care circulă peste acesta. Cu suficientă creativitate, răbdare și ambiție, agenții ar putea amplasa și detona de la distanță explozibili în timp ce traficul traversează podul. Nu există nicio îndoială că experții în informații din Ucraina au identificat și dezvoltat alte opțiuni de sabotaj de la atacul de la Habarovsk.

Chiar și cu istoricul de succes al Ucrainei în astfel de operațiuni complexe, este important să se țină cont de faptul că distrugerea sau avarierea gravă a unui pod feroviar nu este același lucru cu deraierea trenurilor sau distrugerea aeronavelor la sol. Podurile sunt structuri foarte solide, cu sisteme de apărare stratificate, care necesită dispozitive de detonare sofisticate, sincronizare precisă și forțe explozive puternice pentru a fi distruse. Dar acest lucru nu este deloc imposibil.

Aici ar putea interveni partenerii occidentali ai Ucrainei. Statele Unite și aliații săi ar putea transfera în secret anumite tehnologii sau echipamente de apărare și ar putea furniza informații despre pod și zona înconjurătoare. O operațiune de distrugere a podului ar avea totuși o probabilitate de succes scăzută până la medie. Însă impactul potențial este extrem de mare, ceea ce face ca această misiune să merite sprijinul partenerilor Ucrainei.

Editor : B.E.