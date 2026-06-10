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Trimisul special al lui Putin cere ajutorul extratereștrilor pentru plecarea de la putere a premierului britanic, Kier Starmer

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Premierul britanic, Keir Starmer. Foto Getty Images

Reprezentantul special al președintelui Rusiei, Kirill Dmitriev, a cerut extratereștrilor să ajute la îndepărtarea de la putere a prim-ministrului britanic Keir Starmer. „Dragi extratereștri, în timp ce vă pregătiți pentru contactul cu omenirea, vă rog să vă arătați atotputernicia și bunătatea, convingându-l pe Keir Starmer să demisioneze”, a scris Dmitriev pe X.

Nu este nevoie să-l răpiți sau să-l sondați pe premierul britanic — trebuie doar să-i transmiteți părerea oamenilor despre el și să-i explicați că demisia sa ar putea „da speranță civilizației occidentale”, a adăugat reprezentantul special al lui Putin.

Declarația a fost făcută pe fondul protestelor anti-imigranți din Belfast, care au început pe 8 iunie după ce un imigrant din Sudan a atacat un localnic. Totuși, aceasta nu este prima lovitură a lui Dmitriev la adresa premierului britanic. În ultimele luni, el a ridiculizat în repetate rânduri problemele politice interne ale Regatului și l-a îndemnat pe Starmer să demisioneze.

În luna mai, Dmitriev a scris că premierului britanic i-a reușit să unească în această chestiune „oamenii de pe Pământ și civilizațiile extraterestre recent descoperite”. De asemenea, l-a numit pe Starmer „instigator la război” și a afirmat că plecarea sa ar fi în beneficiul Marii Britanii. Dmitriev este negociatorul-cheie al lui Putin cu administrația președintelui SUA în ceea ce privește încheierea războiului din Ucraina.

În luna mai, după înfrângerea Partidului Laburist, aflat la putere în Marea Britanie, la alegerile locale, secretarii parlamentari ai celor patru miniștri și-au anunțat demisia și l-au îndemnat pe Starmer să demisioneze. Cu toate acestea, premierul a refuzat. „Nu am de gând să mă eschivez de la această responsabilitate și să arunc țara în haos”, a declarat Starmer, adăugând că rezultatele nefavorabile ale votului nu vor influența planurile sale politice.

Laburiștii au ajuns la putere în vara anului 2024, obținând 411 din cele 650 de locuri din Camera Comunelor. Cu toate acestea, în doi ani, popularitatea lor a scăzut semnificativ. Potrivit datelor Politico, la 6 mai, partidul era susținut de 17% dintre alegători. Acesta se află doar pe locul al treilea, după Reform UK (25%) și conservatori (18%).

Editor : A.R.

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