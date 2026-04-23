Ucraina a atacat mai multe obiective strategice din Rusia. Peste 10 aeroporturi au fost închise temporar

În noaptea de 22 spre 23 aprilie, forțele armate ale Ucrainei au atacat simultan mai multe obiective ale complexului energetic și petrolier al Rusiei. În Novokuybyshevsk, din regiunea Samara, a fost lovită o unitate industrială, a declarat șeful regiunii, Viacheslav Fedorishchev. „Există victime. O persoană a murit”, a precizat guvernatorul.

Potrivit Astra, dronele au atacat combinatul petrochimic din Novokuybyshevsk (NNK), care aparține companiei „Rosneft”. Pe teritoriul acestuia, judecând după imaginile martorilor oculari, a izbucnit un incendiu. În Ucraina s-a declarat anterior că aceasta este una dintre principalele întreprinderi din Rusia care produce componente pentru explozivi, în special etanol sintetic și para-terț-butilfenol (PTBF).

De asemenea, dronele ucrainene au lovit stația de pompare a petrolului (SPP) „Gorki” din regiunea Nijni Novgorod. Locuitorii din Kstovo au semnalat explozii și un incendiu la obiectiv.

Potrivit acestora, exploziile au fost atât de puternice încât „ferestrele s-au zguduit” în case. După aceea, deasupra stației s-a ridicat un coloană gigantică de fum negru. Guvernatorul regiunii nu a comentat atacul.

Stația de pompare „Gorki” face parte din sistemul de conducte magistrale de petrol al companiei „Transneft-Volgă Superioară” și este unul dintre cele mai mari noduri de pompare a petrolului. În plus, noaptea trecută, drone ucrainene au lovit baza petrolieră din Feodosia, scrie canalul de monitorizare Exilenova+. Potrivit „Krymskyi Vetr”, baza a fost lovită de cel puțin cinci ori, după care a izbucnit un incendiu pe teritoriul acesteia. Atacul dronelor asupra Crimeei a fost confirmat de guvernatorul Sevastopolului numit de Rusia, Mihail Razvozhayev. Potrivit acestuia, au fost doborâte în total 15 drone. El nu a precizat consecințele atacului.

Conform datelor Ministerului Apărării al Federației Ruse, în noaptea trecută, forțele de apărare antiaeriană (AA) aflate de serviciu „au interceptat și distrus” 154 de drone ucrainene. Dronele au fost observate în cerul deasupra regiunilor Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronej, Kursk, Nijni Novgorod, Rostov și Samara, precum și deasupra Crimeii ocupate și a apelor Mării Azov și Mării Negre.

Pe fondul raidului nocturn, activitatea a fost suspendată în peste zece aeroporturi. În special, aeroporturile din Samara, Ulyanovsk, Cherepovets, Ivanovo, Yaroslavl, Nijni Novgorod, Tambov, Volgograd, Bugulma și Nijnekamsk nu au primit și nu au efectuat zboruri.

