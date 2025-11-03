Ucraina a trimis zeci de drone în adâncul Rusiei. O nouă rafinărie a fost afectată de o serie de explozii

O serie de explozii puternice au zguduit regiunea Saratov din Rusia în timpul nopții, în ceea ce pare a fi un alt atac cu drone de lungă distanță în adâncul teritoriului rus – la doar câteva zeci de kilometri de baza aeriană Engels, care găzduiește bombardiere strategice utilizate pentru a lovi Ucraina.

Regiunea Saratov se află la aproximativ 750-800 de kilometri (465-500 mile) de granița cu Ucraina, o distanță aproximativ egală cu cea dintre Kiev și Varșovia.

Canalele locale de Telegram s-au aprins la scurt timp după miezul nopții, raportând sirene de raid aerian, sunete de focuri de apărare aeriană și fulgere deasupra orașului. Martorii din Saratov și din apropierea orașului Engels au descris „explozii puternice în cer” începând în jurul orei 12:50 a.m.

Potrivit canalului Telegram pro-Kremlin SHOT, exploziile au continuat sporadic timp de câteva ore, locuitorii din mai multe districte, inclusiv Balakovo și Kalininsky, auzind zumzetul dronelor și zgomotul distinct al interceptărilor.

Rafinăria de petrol din Saratov este una dintre cele mai vechi fabrici de prelucrare a petrolului din Rusia, cu o capacitate anuală de rafinare de 4,8 milioane de tone în 2023.

Rețelele sociale au fost curând inundate cu videoclipuri care arătau incendii izbucnite în apropierea a ceea ce localnicii au identificat ca fiind o rafinărie regională de petrol. Bloggerii ruși pro-război au sugerat că unul dintre atacuri ar fi lovit unitatea AVT-6 a rafinăriei, o instalație cheie în procesarea petrolului. Alții au afirmat că o a doua dronă a fost neutralizată de o plasă anti-dronă care proteja instalația de izomerizare.

Apărarea aeriană rusă a doborât 64 de drone ucrainene peste noapte, dintre care 29 în regiunea Saratov, a afirmat Ministerul Apărării.

La momentul publicării, Ucraina nu a comentat posibila sa implicare în atacul raportat.

Duminică, Kyiv Post a raportat că dronele au lovit din nou instalațiile petroliere din portul Tuapse, de pe coasta Mării Negre a Rusiei, în noaptea de duminică, provocând un incendiu major la un petrolier, după cum au confirmat mai multe surse.

Tuapse găzduiește unul dintre cele mai mari terminale de export de petrol din Marea Neagră din Rusia, care manipulează anual câteva milioane de tone de țiței și produse petroliere – proximitatea sa față de Ucraina îl plasează în raza de acțiune a atacurilor ucrainene.

„În portul Tuapse, fragmente de drone au căzut pe un petrolier. Suprastructura punții a fost avariată. Echipajul petrolierului a fost evacuat. Pe navă a izbucnit un incendiu”, au declarat autoritățile într-un comunicat.

„Clădirile și infrastructura terminalului au fost, de asemenea, avariate. În plus, geamurile clădirii gării au fost avariate. Conform informațiilor preliminare, nu există răniți”, se adaugă în comunicat.

Sursa Kyiv Post din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat ulterior atacul.

