Live TV

Video Ucraina anunță că a lovit celebra cale ferată trans-siberiană a Rusiei. Atacurile au vizat aprovizionarea cu muniție a Coreei de Nord

Data publicării:
trans siberian ruta blocata pod prabusit
Ucraina susține că a atacat pe ruta Trans-siberiană. Foto: Profimedia Images

Ucraina a declarat că a lansat mai multe atacuri pe calea ferată trans-siberiană, blocând lanțurile de aprovizionare militare rusești, inclusiv livrările de arme din Coreea de Nord, anunță Kyiv Post. Direcția principală de informații a Ucrainei (HUR) a declarat că se află în spatele unei explozii majore în regiunea Habarovsk din estul Rusiei, joi, care a avariat calea ferată de-a lungul uneia dintre rutele logistice cheie ale țării.

HUR a declarat pe Telegram că atacul a blocat circulația mărfurilor militare pe o linie feroviară pe care Moscova o folosește „pentru a furniza arme și muniții, inclusiv cele obținute de pe teritoriul RPDC (n.r. Republica Populară Democrată Coreeană)”.

Coreea de Nord este unul dintre cei mai apropiați aliați ai Kremlinului, sprijinind invazia pe scară largă a Moscovei în Ucraina atât cu trupe, cât și cu arme, inclusiv sisteme avansate de rachete.

În luna mai, Reuters a raportat că Phenianul a furnizat peste 20.000 de containere cu muniție, multe dintre acestea fiind utilizate de Kremlin pentru a ataca obiective civile din Ucraina.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Celebra cale ferată Trans-Siberiană, care se întinde pe o distanță de peste 9.000 km de la Moscova la Vladivostok, este o rută logistică crucială pentru Rusia, permițând aprovizionarea militară din est către fronturile ucrainene.

Potrivit HUR, operațiunea - desfășurată la peste 6.000 km adâncime în cadrul teritoriului rus - a demonstrat că Moscova nu poate asigura securitatea propriei rețele logistice militare.

„Serviciile speciale ale Kremlinului demonstrează încă o dată incapacitatea lor de a asigura un control eficient chiar și asupra celor mai critice infrastructuri pentru ocupanți”, se arată în comunicat.

Oficialii ucraineni au mai afirmat că atacul face parte din eforturile continue de „demontare a capacităților logistice ale inamicului”.

Această evoluție survine în contextul în care ambele țări își intensifică atacurile asupra infrastructurii critice a celeilalte - Rusia vizând instalațiile energetice ale Ucrainei înainte de venirea iernii, iar Kievul lovind depozitele de petrol pentru a slăbi capacitatea Moscovei de a finanța războiul.

Peste noapte, Ucraina a lovit și un important terminal petrolier din portul rus Novorossiysk, în timp ce drone rusești au lovit din nou Kievul.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tata-fetita-cabinet stomatologic
1
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
2
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
Traian-Berbeceanu01
3
Traian Berbeceanu, fostul şef BCCO Alba, a obţinut în instanţă daune morale de 200.000 de...
copil cu perfuzie in mana, la spital
4
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
poza judecatoria moinesti
5
O judecătorie a plătit chirie 2.600 euro/lună timp de 11 ani, către un privat. Guvernul a...
Ion Țiriac vede Europa în pericol: "Ce faci? Îi împuști pe toți?"
Digi Sport
Ion Țiriac vede Europa în pericol: "Ce faci? Îi împuști pe toți?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
un tanc ucrainean în apropiere de Pokrovsk / imagini cu atacuri cu drone ale rușilor
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
Lukoil
SUA prelungesc termenul limită pentru vânzarea activelor...
NzgwJmg9NDQwJmhhc2g9MWE0YTg4MTE1MzJkZDIyODc0NjY5ZGJkODQ1Yjc2YTQ=.thumb (1)
Medic ATI, despre cazul fetiței moarte la dentist: Avea risc...
pompa benzina
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și...
Ultimele știri
Ceața blochează aeroportul din Craiova. Mai multe curse au fost anulate
Descoperirea unei bombe din cel de-Al Doilea Război Mondial a dus la evacuarea a 21.000 de persoane în Germania
Un război „tacit”: Hamas își reafirmă treptat controlul asupra Fâșiei Gaza, în timp ce negocierile postbelice continuă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Aftermath of Russian drone attack in Druzhkivka
Fără banii din activele rusești înghețate, Ucraina se apropie de colaps financiar. Cum afectează disputele din UE economia Kievului
oana toiu 2
Mesajul Oanei Țoiu, după o discuție telefonică cu omologul ucrainean: „Să protejeze nevoile comunității vorbitoare de limba română”
Freezing weather in Yakutia, Russia
Înapoi la practicile din Era Sovietică: Rusia intenționează să mute populația din Ucraina ocupată în Siberia
Elevi la școală. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Ambasada Ucrainei:Facebook
Ambasada Ucrainei dezminte informațiile despre închiderea școlilor cu predare în română din Cernăuți
FILE PHOTO: IAEA expert mission visits Zaporizhzhia Nuclear Power Plant
Rusia vrea să lanseze producția de energie nucleară la centrala de la Zaporojie
Partenerii noștri
Pe Roz
Eddie Murphy, apariție rară alături de frumoasa soție și de 7 din cei 10 copii ai lui: "Nu mi-am imaginat...
Cancan
De ce au venit părinții Sarei din Pitești tocmai în București pentru intervenția stomatologică. Care era...
Fanatik.ro
Care este întrebarea despre Steaua București primită la testul de obținere a cetățeniei române de către...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Afacerea fabuloasă în care a intrat Bogdan Stelea. Fostul mare portar e implicat într-un domeniu care a luat...
Adevărul
Jeffrey Epstein s-a oferit să furnizeze rușilor informații despre Trump
Playtech
Când ai nevoie de acordul vecinilor pentru modificări în apartament. Ce se întâmplă dacă refuză să semneze
Digi FM
Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, anunț neașteptat pe rețelele sociale: „Prima zi a uneia dintre cele...
Digi Sport
Acum e sigur: România s-a calificat la barajul pentru Cupa Mondială 2026! Ce se schimbă dacă termină grupa pe...
Pro FM
De ce renunță Nelly Furtado la muzică. Motivul a surprins pe toată lumea
Film Now
Cum a reacționat Lady Gaga după valul de recenzii negative primite la „Joker: Folie à Deux”: „Devenea prea...
Adevarul
Elevi medaliați internațional nu mai primesc burse sportive, după o decizie a Ministerului Educației...
Newsweek
Avocat: Pensionarii cu grupe trebuie să ia o pensie mai mare. Au contribuit mai mult. Cum au fost înșelați?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Ce relație există acum între Dwayne „The Rock” Johnson și fosta sa soție, Dany Garcia: „Am fost suficient de...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA