Ucraina a declarat că a lansat mai multe atacuri pe calea ferată trans-siberiană, blocând lanțurile de aprovizionare militare rusești, inclusiv livrările de arme din Coreea de Nord, anunță Kyiv Post. Direcția principală de informații a Ucrainei (HUR) a declarat că se află în spatele unei explozii majore în regiunea Habarovsk din estul Rusiei, joi, care a avariat calea ferată de-a lungul uneia dintre rutele logistice cheie ale țării.

HUR a declarat pe Telegram că atacul a blocat circulația mărfurilor militare pe o linie feroviară pe care Moscova o folosește „pentru a furniza arme și muniții, inclusiv cele obținute de pe teritoriul RPDC (n.r. Republica Populară Democrată Coreeană)”.

Coreea de Nord este unul dintre cei mai apropiați aliați ai Kremlinului, sprijinind invazia pe scară largă a Moscovei în Ucraina atât cu trupe, cât și cu arme, inclusiv sisteme avansate de rachete.

În luna mai, Reuters a raportat că Phenianul a furnizat peste 20.000 de containere cu muniție, multe dintre acestea fiind utilizate de Kremlin pentru a ataca obiective civile din Ucraina.

Celebra cale ferată Trans-Siberiană, care se întinde pe o distanță de peste 9.000 km de la Moscova la Vladivostok, este o rută logistică crucială pentru Rusia, permițând aprovizionarea militară din est către fronturile ucrainene.

Potrivit HUR, operațiunea - desfășurată la peste 6.000 km adâncime în cadrul teritoriului rus - a demonstrat că Moscova nu poate asigura securitatea propriei rețele logistice militare.

„Serviciile speciale ale Kremlinului demonstrează încă o dată incapacitatea lor de a asigura un control eficient chiar și asupra celor mai critice infrastructuri pentru ocupanți”, se arată în comunicat.

Oficialii ucraineni au mai afirmat că atacul face parte din eforturile continue de „demontare a capacităților logistice ale inamicului”.

Această evoluție survine în contextul în care ambele țări își intensifică atacurile asupra infrastructurii critice a celeilalte - Rusia vizând instalațiile energetice ale Ucrainei înainte de venirea iernii, iar Kievul lovind depozitele de petrol pentru a slăbi capacitatea Moscovei de a finanța războiul.

Peste noapte, Ucraina a lovit și un important terminal petrolier din portul rus Novorossiysk, în timp ce drone rusești au lovit din nou Kievul.

Editor : C.A.