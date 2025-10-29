Dronele operate de Centrul de Operațiuni Speciale Alpha al Serviciului de Securitate al Ucrainei au lovit obiective militare și infrastructuri rusești în Crimeea ocupată temporar în noaptea de 28-29 octombrie.

Sursa jurnaliștilor ucraineni a declarat că rușii au pierdut un sistem de rachete sol-aer Pantsir-S2(n.red. pantsir s-ar traduce drept carapacea) în valoare de aproximativ 20 de milioane de dolari. Acest sistem este una dintre componentele cheie ale apărării aeriene ruse. În plus, au fost distruse și două stații radar rusești.

Dronele Alpha ale SSU au lovit și un depozit de petrol din localitatea Hvardiiske, unde era depozitat combustibil. La instalație a izbucnit un incendiu de proporții, iar deasupra acesteia s-a ridicat un nor uriaș de fum negru. O altă lovitură cu drone a fost înregistrată la depozitul de petrol din Komsolmolsk.

„SSU continuă să lucreze sistematic pentru a distruge sistemele de apărare aeriană care protejează Crimeea și depozitele de petrol care aprovizionează cu combustibil rușii. Fiecare astfel de operațiune specială reduce capacitatea militară și logistică a inamicului. Vor urma și alte „bumbacuri”. [Propaganda rusă, refuzând inițial să folosească cuvântul „vzryv” (explozie), a folosit în schimb „khlopok” (o bubuitură). Cu toate acestea, „khlopok” înseamnă și „bumbac”, iar acest lucru a devenit de atunci un meme – n.red.

Editor : A.R.