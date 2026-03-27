Ucrainenii au reușit să arunce în aer cea mai mare fabrică de îngrășăminte fosfatice din Rusia

Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
În noaptea de 26 spre 27 martie, drone ucrainene au atacat o „zonă industrială” din Cherepovets, a declarat guvernatorul regiunii Vologda, Georgy Filimonov. „Au fost înregistrate 8 atacuri. Nu există pagube la infrastructura critică a regiunii. Nu sunt victime sau răniți. Serviciile de urgență lucrează la fața locului”, a scris Filimonov pe canalul Telegram.

Conform fotografiilor și videoclipurilor locuitorilor, analizate de canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+, a fost lovită întreprinderea SA „Apatit”, care face parte din clusterul chimic din Cerepovets al grupului „FosAgro”. Acesta este cel mai mare producător din Europa de îngrășăminte fosfatice, acid fosforic și acid sulfuric și unul dintre principalii producători ruși de îngrășăminte complexe.

Anterior, dronele ucrainene au atacat fabrica chimică „KuibyshevAzot” din Togliatti. În urma atacului din 11 martie, a izbucnit un incendiu într-unul dintre ateliere. Fabrica se numără printre cele mai mari zece întreprinderi din industria azotului din Rusia.

În februarie, Forțele Armate ale Ucrainei (FAU) au atacat de trei ori întreprinderi chimice de pe teritoriul Rusiei. Pe 7 februarie a fost lovită cea mai mare fabrică chimică din regiunea Tver — „Redkinsky Oпытный”. După loviturile primite, pe teritoriul său a izbucnit un incendiu de proporții.

Pe 17 februarie, drone au lovit fabrica „Metafrax Chemicals” din regiunea Perm. În urma atacului a izbucnit, de asemenea, un incendiu. Pe 25 februarie a fost atacată fabrica „Dorogobuzh” din regiunea Smolensk. Șapte persoane și-au pierdut viața.

Pe fondul operațiunii militare a SUA și Israelului împotriva Iranului, al blocării Strâmtorii Ormuz și al creșterii cererii mondiale, în Rusia s-a creat un deficit de îngrășăminte, iar prețurile acestora au crescut cu 30%. În acest context, agricultorii s-au adresat șefei Ministerului Agriculturii din Federația Rusă, Oksana Lut, cu rugămintea de a restabili taxele de export, a scris „Izvestia”. În același timp, producătorii agricoli au avertizat că situația actuală ar putea afecta recolta viitoare.

Ulterior, Ministerul Agriculturii a anunțat restricționarea exportului de azotat de amoniu în perioada 21 martie – 21 aprilie „pentru a asigura lucrările agricole de primăvară”. Aceasta va permite „asigurarea prioritară a agricultorilor cu tipul de îngrășământ necesar în perioada de însămânțare”, a declarat ministerul.

 

