Un avion de vânătoare gonflabil al Rusiei, ușor dezumflat, a fost deconspirat în timpul unui reportaj al Ministerului Apărării

Un avion de vânătoare gonflabil, o „momeală”, a scăpat cenzurii ruse și a apărut într-un reportaj militar care lăuda exercițiile militare comune Rusia – Belarus. Partea comică, avionul, vizibil dezumflat, avea botul îndreptat în jos.

Analistul în domeniul apărării Gui Plopski a evidențiat prezența avionului momeală într-o postare pe X, în care a publicat imagini dintr-un videoclip al Ministerului Apărării rus, scrie TP World.

Imaginile au fost filmate la baza aeriană navală Severomorsk-1, din nord-vestul Rusiei.

În conflictul actual din Ucraina, ambele părți au folosit pe scară largă mii de momeală militară realistă pentru a-și înșela adversarii, irosind muniția, timpul și resursele prețioase ale inamicului.

Războiul - momeală

Epuizarea muniției și rachetelor scumpe la un cost redus pentru proprietarul momealelor este, evident, extrem de benefică. Costul unei momeală poate fi de doar 10.000 de dolari, în timp ce una dintre rachetele ucrainene Excalibur ghidate prin GPS costă 70.000 de dolari, explică Forbes.

Pe linia frontului, aproape orice – fie că este vorba de radare, lansatoare de grenade, jeepuri, camioane, tancuri sau chiar soldați – ar putea fi o falsificare ingenioasă, a raportat BBC.

Aceste momeli variază de la modele plate și gonflabile la decupaje 2D sau configurații specializate care imită semnătura radarului unui tanc prin reflectarea undelor radio.

Exemple de notorietate

În octombrie 2024, forțele ruse au afirmat că au distrus un sistem ucrainean de lansare multiplă a rachetelor (MLRS) M270 cu o rachetă Iskander-M în regiunea Kursk. Dar s-a dovedit a fi o momeală ucraineană.

În ceea ce privește sistemele de arme specifice din Ucraina, până la jumătate dintre acestea sunt replici înșelătoare, mai degrabă decât arme reale, a raportat BBC.

Într-adevăr, unele momeli din Ucraina sunt acum mobile și echipate cu fibre metalice care emit semnale termice, infraroșii (IR) și radar, imitând îndeaproape vehiculele reale pentru a înșela chiar și cei mai sofisticați adversari.

Istorie

În timp ce dronele și sistemele fără pilot pe câmpul de luptă au apărut ca o inovație majoră în războiul din Ucraina, utilizarea momelilor are o lungă istorie în război. Cel mai cunoscut exemplu este cel din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când britanicii au creat un grup armat complet fals pentru a înșela Germania nazistă, ca parte a pregătirilor pentru debarcarea din Normandia.

Editor : Sebastian Eduard