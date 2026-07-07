Președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, s-au alăturat liderilor NATO în cadrul fotografiei oficiale de grup, în fața Complexului Prezidențial Beștepe din Ankara, după dineul oferit de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

În fotografia de grup, președintele României și partenera sa se află în rândul al doilea, iar în fața acestora se află președinții SUA și Turciei, Donald Trump și Recep Tayyip Erdogan. În stânga liderului de la Casa Albă a stat Erdogan și soția sa, Emine Erdogan, în timp ce în dreapta a fost cancelarul german Friedrich Merz.

Totodată, printre liderii aflați în primul rând se numără și secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni, premierul spaniol Pedro Sanchez și premierul britanic Keir Starmer.

Fotografie de grup a liderilor NATO, după dineul oferit de președintele Turciei. Sursa: Volodimir Zelenski/X

Poza de grup a fost publicată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la finalul dineului oficial organizat la Complexul Prezidențial Beștepe din Ankara, eveniment care a reunit șefii de stat și de guvern ai statelor membre ale Alianței înaintea sesiunilor de lucru.

Liderul american Donald Trump a deschis reuniunea la nivel înalt subliniind că a fost dezamăgit de modul în care NATO a acţionat în timpul războiului cu Iranul.

„Am fost foarte dezamăgit şi, sincer, dacă summitul nu avea loc în Turcia, (...) este posibil să nu fi mers”, a declarat el alături de preşedintele Recep Tayyip Erdogan, care l-a întâmpinat la sosirea în Turcia şi de care a spus că este foarte apropiat.

Agenda președintelui

La 8 iulie 2026, ora 10:00, șeful statului va participa la summitul NATO. La Complexul Prezidențial Beștepe va avea loc ceremonia oficială de întâmpinare a liderilor de către Secretarul General al NATO, Mark Rutte, și de către Președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan.

Se va face fotografia de familie și va avea loc Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic.

Începând cu ora 10:30, Prima Doamnă Mirabela Grădinaru va participa la evenimentele organizate de Prima Doamnă a Republicii Turcia, Emine Erdogan.

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Editor : A.M.G.