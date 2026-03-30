Pentru a salva economia de o nouă criză mondială, miliardarul Oleg Deripaska le-a propus rușilor să treacă la un program de lucru de la ora 8 dimineața până la ora 8 seara și să lucreze și sâmbăta.

„Nu dispunem de prea multe resurse. Mai exact, avem doar una, și aceasta ține de o particularitate națională: în momentele grele știm să ne mobilizăm și să muncim mai mult. Și cu cât vom trece mai repede la acest nou program – de la 8 la 20, inclusiv sâmbăta – cu atât mai repede vom trece prin această transformare”.

În opinia sa, o astfel de abordare va accelera adaptarea economiei la noile condiții, întrucât, începând din acest an, lumea s-a schimbat pentru toate celelalte țări. „Aceasta nu mai este o criză economică cauzată de politica monetară restrictivă, de ratele bancare și de consolidarea inutilă a rublei de către macroeconomiștii Băncii Centrale. Și nu este doar o consecință a distrugerii de către forțele de ordine a instituțiilor juridice pe care, ca pe un fundament, se bazau investițiile în economia rusă — atât cele naționale, cât și cele străine. Această criză este mai profundă. Ea este provocată de o transformare dură”, a scris Deripaska.

Anterior, Deripaska propusese deja măsuri de urgență pentru susținerea economiei pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. În special, el a cerut slăbirea rublei până la 105 pentru un dolar și reducerea ratei dobânzii de referință la 6%, pentru a atenua consecințele șocului extern. Atunci, omul de afaceri a scris că războiul din jurul Iranului „nu va aduce nimic bun Rusiei”, în ciuda creșterii prețurilor la petrol, gaz și îngrășăminte. În opinia sa, prețurile ridicate la resursele energetice vor duce la o încetinire prelungită a economiei mondiale, ceea ce va afecta inevitabil și Rusia.

Deripaska a susținut, de asemenea, că aprecierea rublei sub pragul de 80 de ruble pe dolar, înregistrată anul trecut, a afectat competitivitatea sectoarelor exportatoare. El s-a referit la estimări conform cărora pierderile bugetului federal cauzate de ratele ridicate ale dobânzii și de rubla puternică au depășit 16 trilioane de ruble.

