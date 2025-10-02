Live TV

Vladimir Putin condamnă „isteria UE” împotriva Moscovei și atrage atenția că Rusia voia integrarea în NATO: „Am fost respinși”

Data actualizării: Data publicării:
Digital composite image of flag of nato and russia painted on damaged wall, copy space
Foto: Profimedia

Preşedintele rus Vladimir Putin le-a reproşat, joi, aliaților europeni ai Kievului că sunt principalul obstacol în calea soluţionării conflictului din Ucraina şi le-a sugerat să se ocupe mai degrabă de problemele lor interne decât să alimenteze isteriaunui război cu Rusia.

Liderul de la Kremlin a dat asigurări că nu are nicio intenţie de a ataca o ţară membră a NATO şi a susţinut că Uniunea Sovietică şi apoi Rusia au cerut odinioară să se alăture aceste alianţe, dar au fost respinse, relatează agenţiile Reuters şi EFE, citate de Agerpres.

Elitele europene continuă să alimenteze isteria unui conflict cu Rusia, a remarcat Putin într-o intervenţie la Clubul de discuţii Valdai, desfăşurat în staţiunea Soci de la Marea Neagră. Conform liderilor europeni, se pare că războiul cu Rusia este aproape la uşă. Ei repetă la nesfârşit acest nonsens, această mantră, a adăugat el.

Sincer, vreau doar să le spun: calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi şi vedeţi-vă de propriile voastre probleme. Uitaţi-vă doar la ceea ce se întâmplă pe străzile oraşelor europene, în ce stare se află economia, industria, cultura şi identitatea europene, datoriile enorme, criza crescândă în asistenţa socială, migraţia necontrolată! a îndemnat Putin. Acordaţi atenţie faptului că Europa a ajuns la periferia concurenţei globale!, a completat el.

Ţara noastră, căutând să elimine bazele confruntării între blocuri şi să creeze un spaţiu comun de securitate, şi-a declarat de două ori inclusiv disponibilitatea de a adera la NATO, a susţinut preşedintele rus.

Prima dată acest lucru s-a întâmplat în 1954, pe vremea Uniunii Sovietice, iar a doua oară a fost în timpul vizitei preşedintelui american Bill Clinton la Moscova, însă de fiecare dată am fost practic respinşi categoric, iar Clinton a afirmat atunci că ideea aderării Rusiei la NATO i se părea interesantă şi posibilă, dar s-a răzgândit peste noapte după ce s-a consultat cu aliaţii, a rememorat Putin.

Potrivit liderului de la Kremlin, Rusia era dispusă să colaboreze cu Occidentul în chestiuni de securitate şi stabilitate globală. Dar colegii noştri occidentali s-au arătat reticenţi în a se elibera din ghearele stereotipurilor geopolitice şi istorice, din viziunea simplificată şi schematică asupra lumii.

Citește și:

Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost Rusia de integrarea în alianța militară

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
2
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
lacul de acumulare vidraru
3
Diana Buzoianu, despre francezii care „ne fură apa și aurul din lacuri”: Extremiștii...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
4
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
5
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
Digi Sport
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
vladimir putin
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor...
dacia duster pick-up
Opțiuni ciudate la Guvern, pe timp de criză. Cancelaria premierului a...
alexandru rogobete face declaratii
Scandal uriaș la Neamț. Alexandru Rogobete demite conducerea DSP după...
ploi
Ciclon în România, cu vreme severă în jumătate de țară. Urmează două...
Ultimele știri
Europa League. FCSB, învinsă acasă de Young Boys Berna
Actorul american John Malkovich a aflat că este 43% român după ce a făcut un test ADN
Nicușor Dan, întâlnire cu Maia Sandu și liderii europeni: Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreşte
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
soldați pe front în ucraina
Maria Zaharova, despre asemănarea „zidului anti-drone” cu „Cortina de Fier”: Nu avem Război Rece, ci un conflict „aprins” cu Occidentul
Drone de atac rusești,
„Vor fi pregătiți”. Rusia a deschis o școală în Krasnodar pentru a-i învăța pe copii cum să utilizeze dronele de război
militari sua nato deveselu
Militarii americani de la baza Deveselu nu vor fi plătiți până când Congresul SUA va debloca bugetul guvernului de la Washington
mosteanu
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, vine la Digi24, de la ora 22:00
Vladimir Putin
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare coșmar al său
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie sfidează orice regulă și pozează în costum de baie la 77 de ani: „Destest să-mi acopăr corpul!” Cum...
Cancan
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
Fanatik.ro
La 31 de ani, o dublă campioană de Grand Slam a făcut marele anunț care a luat prin surprindere lumea...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Ghinion! Klaus Iohannis, executat silit! ANAF i-a confiscat casa din Sibiu. Fostul președinte al României s-a...
Adevărul
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la Macron. Ce i-a dăruit România
Playtech
Câți bani primești dacă îți dai terenul în arendă în 2025. Cât se plătește pe hectar și ce sumă poți încasa...
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Fără milă! Elvețienii, concluzie categorică după ce au văzut FCSB - Young Boys: ”E clar”
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Medici sancționați în Europa tratează pacienți în România: cazul doctorului radiat pentru abuz sexual care...
Newsweek
Cum a ajuns guvernul să nu aibă bani să crească pensiile? Marea Recalculare a costat 4.000.0000.000€
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
"Fața ei arată complet diferit!" Val de reacții după apariția Emmei Stone la Paris, din partea fanilor care...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...