„Vrea doar să ne scuipe". Volodimir Zelenski exclude definitiv cedarea de teritorii către Rusia

Data publicării:
European Union leaders' summit in Brussels
Volodimir Zelenski.

Ucraina nu va face paşi înapoi şi nici nu va ceda vreo parte a teritoriului său la eventualele negocieri de pace cu Rusia, faţă de care rămâne deschisă în orice format dacă acestea au vreo şansă să producă un rezultat şi dacă Kievul nu este exclus de la masa negocierilor, a declarat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Într-o întâlnire cu jurnalişti de la diferite media, între care şi EFE, preşedintele ucrainean şi-a exprimat reticenţa faţă de organizarea unui summit la Budapesta, nu din cauza locului în sine, ci a premierului ungar Viktor Orban, care "blochează tot ceea ce priveşte Ucraina", amintind totodată că, în 1994, Kievul a semnat un memorandum în capitala Ungariei care nu a fost respectat.

Memorandumul de la Budapesta acorda Ucrainei garanţii de securitate în schimbul renunţării la arsenalul nuclear moştenit de la fosta Uniune Sovietică.

"Dacă ar exista rezultate, negocierile pot să aibă loc oriunde", chiar şi la Budapesta, dacă Ucraina este invitată, a remarcat el, transmite de EFE, potrivit Agerpres.

"Dacă întâlnirea tripartită va servi la încheierea războiului, suntem pregătiţi, indiferent unde, dar numai nu în Rusia sau în Belarus", a afirmat Zelenski.

Cu toate acestea, a insistat el, Ucraina nu va accepta niciun fel de cedări teritoriale la eventualele negocieri, aşa cum cere preşedintele rus Vladimir Putin. "Nu vom face niciun pas înapoi şi nu vom renunţa la nicio parte a statului nostru", a insistat preşedintele ucrainean.

În urma sancţiunilor impuse de preşedintele american Donald Trump companiilor petroliere ruse Rosneft şi Lukoil, Kremlinul "s-a speriat", iar "o altă lovitură puternică este faptul că Europa spune că din punct de vedere politic este dispusă să utilizeze activele ruseşti îngheţate - nu doar profiturile pe care le generează, ci şi fondurile propriu-zise", a adăugat el.

Dacă războiul s-ar încheia în decurs de o lună, ţara va cheltui acele fonduri pentru reconstrucţie, iar dacă nu, "le vom cheltui pe arme", a afirmat Zelenski.

"Nu avem altă ieşire. Dar cel mai oribil lucru pentru Putin în legătură cu activele ruse este că Europa a dat semnalul că nu are rost să continue războiul până când Ucraina va fi epuizată, pentru că nu va exista epuizare financiară", a spus el.

"Aceasta este direcţia corectă de presiune asupra Rusiei pentru a o face să pună capăt războiului: sancţiuni, arme, utilizarea de active", a continuat preşedintele ucrainean.

Dar Zelenski este conştient că "Putin va face tot posibilul să evite o întâlnire" cu el. "Pentru el, un acord Rusia-Ucraina nu este necesar în sine. Vrea doar să ne scuipe şi să ne spună: 'Cine sunteţi voi? Eu decid fără voi '", a afirmat preşedintele ucrainean.

"Sincer vorbind, nu mă interesează în ce format putem pune capăt războiului. Dar nu se poate face fără noi. Şi asta este important. Adică, dacă este vorba de diplomaţie indirectă, când preşedintele Trump se întâlneşte cu Putin şi apoi cu noi, ei bine, să fie formatul respectiv. Întotdeauna am spus că nu ne pasă de format. Suntem gata să ne întâlnim", a mai spus preşedintele ucrainean.

