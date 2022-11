Rușii aruncau la gropa de gunoi cadavrele soldaților uciși și le ardeau. Ce au pățit niște ucraineni din Herson care au văzut totul

Oamenii din Herson povestesc că rușii au ars cadavrele camarazilor uciși și le-au aruncat la groapa de gunoi, ca să scape de ele.

La groapa de gunoi de la marginea orașului, se văd din noroaie steaguri, uniforme și căști rusești, în timp ce sute de pescăruși și zeci de câini fără stăpân roiesc în jur, scrie The Guardian.

În timpul ocupației ruse, locul, cândva o zonă obișnuită unde locuitorii își aruncau gunoiul, a devenit una interzisă, spun oamenii din Herson. Mai mulți localnici și angajați de la fața locului au declarat pentru The Guardian că forțele de ocupație aveau un scop îngrozitor pentru a ține ascuns acel loc: aruncau acolo cadavrele soldaților, camarazilor lor căzuți și apoi le ardeau.

Locuitorii au povestit că au văzut camioane rusești sosind la fața locului din care erau descărcați saci negri care apoi erau incendiați, umplând aerul cu un nor mare de fum și o miros terifiant de carne arsă. Ei cred că rușii aruncau cadavrele soldaților uciși în timpul luptelor care au avut loc în timpul verii.

„De fiecare dată când armata noastră a bombardat rușii acolo, ei mutau rămășițele la groapa de gunoi și le ardeau”, spune Irina, localnică din Herson.

Încercările Ucrainei de a câștiga teren și de a elibera orașul din sud au început la sfârșitul lunii iunie, când ucrainenii au putut folosi rachetele cu rază lungă de acțiune Himars, fabricate în SUA. Kievul le-a folosit pentru a deteriora grav podurile peste Nipro, pentru a distruge depozitele de muniție rusă și pentru a lovi artileria și forțele inamice.

Autoritățile ucrainene nu au comentat afirmațiile oamenilor.

Reporterii The Guardian a mers la groapa de gunoi situată la marginea de nord-vest a orașului, la cinci zile după eliberarea Hersonului și au vorbit cu angajații amplasamentului, precum și cu alți câțiva locuitori ai orașului, care au susținut afirmațiile făcute de alții în vară.

„Rușii aduceau camioane pline de gunoaie și cadavre toate împreună și le descărcau. Crezi că cineva avea să-i îngroape? I-au aruncat și apoi au aruncat gunoiul peste ei, și gata”, a povestit un angajat. El a spus că nu a văzut dacă acele cadavre erau ale soldaților sau ale civililor. „Nu am văzut. Am spus destule. Nu mi-e frică, duc acest război din 2014. Am fost în Donbas. Dar cu cât știi mai puțin, cu atât dormi mai bine”, a adăugat el.

Oamenii care au trăit timp de opt luni sub ocupație încă se tem.

Svitlana Viktorivna, în vârstă de 45 de ani, care împreună cu soțul ei, Oleksandr, aduce de ani de zile deșeuri la groapa de gunoi cu propriul camion, a declarat că la intrare a fost înființat un punct de control rusesc.

„Nu aveam voie să ne apropiem de zona gropii de gunoi unde ardeau cadavrele. Așa că să vă spun cum a fost: au venit aici, și-au lăsat câțiva soldați de gardă, au descărcat și au ars. Într-o zi, soțul meu și cu mine am ajuns la momentul nepotrivit. Am venit aici în timp ce ei își făceau „afacerile” și i-au dat soțului meu o lovitură puternică în față cu o bâtă. Nu am văzut rămășițele. Au îngropat tot ce a mai rămas.”, a povestit femeia.

Ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, a declarat că aproape 6.000 de soldaţi au murit în Ucraina, dar Pentagonul a estimat la sfârşitul verii că aproximativ 80.000 de soldaţi ruşi au fost ucişi sau răniţi .

