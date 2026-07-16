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„Rușii testează”. Moscova a trimis a treia zi la rând avioane de vânătoare în largul coastei Mării Baltice. Aparatele, interceptate

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F-16 Polonia
F-16, exercițiu de patrulare în Polonia. Foto: Profimedia
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Avioanele de vânătoare poloneze au interceptat încă două avioane de vânătoare rusești și un avion de recunoaștere în largul coastei Mării Baltice, a declarat joi ministrul polonez al apărării.

Incidentul marchează a treia zi consecutivă în care avioanele militare rusești au fost escortate departe de frontierele maritime ale Poloniei.

„Rușii testează din nou capacitățile sistemelor noastre de apărare aeriană”, a scris joi după-amiază ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, pe platforma X.

El a precizat că, după ce avioanele poloneze au fost mobilizate de urgență din cauza prezenței a două avioane de luptă multifuncționale rusești Su-30 deasupra Mării Baltice, acestea au fost redirecționate către un avion de recunoaștere IL-20 aflat la 30 de kilometri de coastă.

La fel ca în cele două incidente anterioare, de marți și miercuri, avioanele rusești nu au încălcat spațiul aerian polonez, a afirmat ministrul.

Editor : A.R.

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