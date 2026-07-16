„Rușii testează”. Moscova a trimis a treia zi la rând avioane de vânătoare în largul coastei Mării Baltice. Aparatele, interceptate

Avioanele de vânătoare poloneze au interceptat încă două avioane de vânătoare rusești și un avion de recunoaștere în largul coastei Mării Baltice, a declarat joi ministrul polonez al apărării.

Incidentul marchează a treia zi consecutivă în care avioanele militare rusești au fost escortate departe de frontierele maritime ale Poloniei.

„Rușii testează din nou capacitățile sistemelor noastre de apărare aeriană”, a scris joi după-amiază ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, pe platforma X.

El a precizat că, după ce avioanele poloneze au fost mobilizate de urgență din cauza prezenței a două avioane de luptă multifuncționale rusești Su-30 deasupra Mării Baltice, acestea au fost redirecționate către un avion de recunoaștere IL-20 aflat la 30 de kilometri de coastă.

La fel ca în cele două incidente anterioare, de marți și miercuri, avioanele rusești nu au încălcat spațiul aerian polonez, a afirmat ministrul.

Editor : A.R.