Sănătatea lui Putin, din nou subiect de discuție. Detaliul care a relansat speculațiile

Sănătatea lui Vladimir Putin este din nou subiect de discuție. Imagini recente cu președintele rus îi arată mâna dreaptă umflată, cu vene proeminente, fapt ce a reaprins speculațiile despre starea sa de sănătate, scrie La Libre Belgique.

În timpul unei vizite la un complex sportiv, liderul rus în vârstă de 72 de ani părea vizibil inconfortabil, chinuindu-se să-și strângă mâna dreaptă. Mai mulți observatori au remarcat o rigiditate neobișnuită și semne de disconfort.

Comentariile au inundat rețelele de socializare, în special din surse ucrainene.

„Putin are o problemă cu mâinile”, a declarat Anton Gherașcenko, fost consilier al Ministerului de Interne al Ucrainei. „Venele îi sunt umflate și mâna pare că doare”, a adăugat jurnalistul ucrainean Dmitro Gordon.

De la începutul războiului din Ucraina, starea de sănătate a președintelui rus a alimentat numeroase teorii: boala Parkinson, cancer sau tratamente medicale intense.

Fotografiile care au circulat în ultimii ani au arătat urme de perfuzii, o pată întunecată pe mână și un picior tremurând în timpul unei întâlniri filmate.

Niciunul dintre aceste zvonuri nu a fost confirmat vreodată de Kremlin, care rămâne tăcut în această privință.