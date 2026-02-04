Șase români au fost arestați în Germania după ce au furat peste 80 de kilometri de cablu de cupru

Prețurile extrem de ridicate ale cuprului atrag hoții de cupru din toată Germania. Aceștia vizează în special parcurile solare și cablurile instalate în aceste sisteme, în care se găsește această materie primă valoroasă, scrie presa germană.

Chiar săptămâna trecută, în Schleswig-Holstein și Brandenburg au avut loc din nou atacuri asupra instalațiilor fotovoltaice. Acum a venit rândul landurilor Baden-Württemberg și Renania de Nord-Westfalia.

Există însă și vești bune: Bavaria poate anunța un succes. Aici, după numeroase spargeri în parcurile solare, poliția a arestat mai mulți membri ai unei bande.

Potrivit raportului poliției din Mannheim, săptămâna trecută a avut loc un furt grav în comuna Lobbach din districtul Rhein-Neckar din Baden-Württemberg.

Făptași necunoscuți până în prezent au pătruns cu forța într-un parc eolian.

Conform informațiilor disponibile până în prezent, aceștia au tăiat lacătul de la poarta de intrare cu un obiect necunoscut. Apoi, hoții au împins poarta spre interior, potrivit polițiștilor.

Daune în valoare de 100.000 de euro: hoții taie cablurile de cupru ale instalațiilor solare

Pe terenul parcului eolian, hoții au tăiat aproximativ 50 de cabluri de cupru de câțiva metri lungime și le-au furat. Apoi, făptașii au fugit într-o direcție necunoscută. Poliția presupune că au folosit un vehicul mai mare pentru a transporta prada grea și voluminoasă.

Valoarea bunurilor furate și pagubele materiale cauzate de furt se ridică la aproximativ 100.000 de euro. Secția de poliție din Meckesheim anchetează cazul.

Și în Neukirchen-Vluyn, în districtul Wesel din Renania de Nord-Westfalia, au fost furate cabluri de cupru valoroase. Aici, hoții au furat cabluri dintr-un parc eolian situat pe străzile Am Hoschenhof și Terniepenweg.

Hoții au tăiat toate cablurile de cupru ale panourilor solare aliniate în rânduri. Apoi au luat cablurile tăiate din incinta împrejmuită.

Potrivit polițiștilor, pagubele materiale sunt considerabile. Se presupune că și acești hoți au folosit un vehicul pentru a transporta cablurile. Poliția speră acum că au fost observați de martori în timpul comiterii faptei. .

Președinția poliției din Franconia Centrală anunță un succes îmbucurător în anchetă. După numeroase spargeri în parcuri solare, poliția criminalistică din Nürnberg a reușit să identifice și să aresteze mai mulți membri ai bandei.

În zona de vest a Prefecturii de Poliție din Franconia Centrală, în ultimele trei luni au avut loc numeroase spargeri în parcurile solare. Potrivit polițiștilor, infractorii au vizat în special cablurile de cupru ale instalațiilor.

Aceștia au provocat întotdeauna pagube importante. Au pătruns cu forța în zone și au furat cabluri cu o lungime totală de până la 80 de kilometri.

Conform declarațiilor poliției din Mittelfranken, gruparea a comis, numai în perioada noiembrie 2025 - ianuarie 2026, conform stadiului actual al anchetei, cel puțin opt spargeri în parcuri solare, provocând pagube în valoare de sute de mii de euro.

Au fost demarate anchete intense pentru a elucida seria de furturi. Acum, succesul! Măsurile tactice intense și ancheta meticuloasă au confirmat suspiciunile împotriva unui grup format din mai multe persoane.

La sfârșitul lunii ianuarie, poliția a reușit să aresteze șase suspecți după o nouă spargere într-un parc solar din zona Lampertheim, în sudul landului Hessa. Într-unul dintre vehiculele folosite pentru comiterea infracțiunii a fost găsită o cantitate mare de cabluri, probabil furate, în valoare de câteva sute de mii de euro.

Potrivit poliției din Mittelfranken, cei arestați sunt șase bărbați români (în vârstă de 23, 24, 27, 29, 34 și 37 de ani). Au fost emise mandate de arestare preventivă împotriva lor pentru suspiciunea de furt în bandă organizată. Presupușii autori se află în prezent în arest în diferite penitenciare.

Cu toate acestea, ancheta amplă continuă. În prezent, anchetatorii verifică, printre altele, dacă suspecților li se pot atribui și alte spargeri în parcuri solare din Franconia și din alte părți ale Germaniei, a explicat Președinția Poliției din Franconia Centrală.

