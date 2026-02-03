Live TV

Video Accident grav provocat de un minor: a furat mașina bunicului și s-a izbit de un cap de pod. În autoturism mai erau doi adolescenți

Data actualizării: Data publicării:
RAWACCIDENTMINORI030226-ezgif.com-video-to-gif-converter

Un adolescent de 16 ani a provocat un accident rutier grav în județul Vrancea, după ce a furat mașina bunicului său și a plecat la drum alături de doi prieteni în vârstă de 14 și 15 ani. În urma impactului, minorii au suferit leziuni minore, iar polițiștii au deschis dosar penal pentru conducere fără permis, părăsirea locului accidentului, furt și vătămare corporală din culpă.

Băiatul a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și a lovit violent un cap de pod. Autoturismul s-a răsucit în aer, apoi a aterizat pe roți. Deși impactul a fost extrem de puternic, cei trei copii au suferit doar leziuni minore.

După accident, băiatul aflat la volan a fugit de la fața locului, însă a fost identificat rapid de polițiști. Acesta a fost testat pentru alcool și droguri, rezultatele fiind negative.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru conducere fără permis, părăsirea locului accidentului, furt și vătămare corporală din culpă.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Massoud Pezeshkian
1
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
2
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
baza militara rusa
3
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
dmitri-medvedev-profimedia
4
„Pragul durerii scade”. Medvedev spune că un conflict global „nu poate fi exclus”
ilie bolojan
5
Ilie Bolojan obține votul de încredere al conducerii PNL. Unde a pierdut însă...
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Digi Sport
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România, duminică după-amiază
mana care se sprijina pe o hartie cu masuratori de seismograf
Cutremur în România, vineri seara
radu marinescu justitie
Marinescu vrea o strategie naţională pentru a combate infracţionalitatea în rândul minorilor. „Cea mai importantă e prevenţia”
Radu Marinescu.
Ministrul Justiţiei: „Analiza privind răspunderea penală a minorilor nu va fi grăbită. Vrem o legislaţie care să reziste în timp”
minor crima cenei
Copilul de 13 ani implicat în crima din Cenei va fi evaluat medical şi psihologic. Ar putea fi instituţionalizat
Recomandările redacţiei
ilie bolojan si kelemen hunor la congresul udmr
Kelemen Hunor recunoaște: Bolojan e un dur. Dacă nu asigurăm o...
Alegeri locale parțiale în România pe 7 decembrie. Foto Getty Images
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai...
Război în Ucraina
Ucraina forțează mâna SUA pe tema garanțiilor de securitate: de la 15...
Ultimele știri
Donald Trump „nu este surprins” de atacul aerian din Ucraina. Sute de mii de oameni au rămas fără căldură în urma loviturilor rusești
Unul dintre fiii dictatorului libian Gaddafi a fost executat. „Indivizi înarmaţi au deconectat camerele și i-au luat cu asalt locuința”
Liderul UDMR: România a lipsit 10 ani de pe scena politicii internaționale. Ce spune despre politica externă a lui Nicușor Dan
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Fanatik.ro
Cine este iubita starului de la Chelsea, prins dopat și suspendat. A curtat-o luni întregi înainte de a o...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, sunat în spital de fostul său elev. Ce ar fi dus, de fapt, la probleme selecționerului: „Asta...
Adevărul
Familia regală britanică rupe tăcerea în scandalul Epstein. Prințul Edward: „Sunt foarte multe victime”
Playtech
Coșmar fără sfârșit pentru familia lui Mario. Sora băiatului, amenințată: Știu tot ce faci, unde ieși
Digi FM
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură...
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Doi cerbi tineri, filmaţi când îşi încearcă forţa coarnelor într-o pădure administrată de Ocolul Silvic...
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”