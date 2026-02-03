Un adolescent de 16 ani a provocat un accident rutier grav în județul Vrancea, după ce a furat mașina bunicului său și a plecat la drum alături de doi prieteni în vârstă de 14 și 15 ani. În urma impactului, minorii au suferit leziuni minore, iar polițiștii au deschis dosar penal pentru conducere fără permis, părăsirea locului accidentului, furt și vătămare corporală din culpă.

Băiatul a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și a lovit violent un cap de pod. Autoturismul s-a răsucit în aer, apoi a aterizat pe roți. Deși impactul a fost extrem de puternic, cei trei copii au suferit doar leziuni minore.

După accident, băiatul aflat la volan a fugit de la fața locului, însă a fost identificat rapid de polițiști. Acesta a fost testat pentru alcool și droguri, rezultatele fiind negative.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru conducere fără permis, părăsirea locului accidentului, furt și vătămare corporală din culpă.

