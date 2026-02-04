Live TV

Sondaj în Germania: majoritatea adolescenților se opun interzicerii telefoanelor mobile în școli

Majoritatea adolescenţilor cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani din Germania se opun interzicerii telefoanelor mobile în şcoli, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Postbank.

Circa 56% dintre tinerii chestionaţi au spus că o astfel de măsură ar fi greşită, în timp ce 37% au susţinut o interdicţie în acest sens, arată studiul, potrivit dpa preluată de Agerpres.

Cei care s-au opus interzicerii telefoanelor mobile în şcoli au invocat drept motiv comunicarea mai rapidă cu familia şi prietenii. Mulţi respondenţi au spus, de asemenea, că o interdicţie ar fi dificil de implementat şi de aplicat.

Printre susţinătorii unei astfel de măsuri, principalul argument a fost că aceasta ar reduce distragerile din sălile de clasă şi ar îmbunătăţi concentrarea. Aproximativ jumătate au spus că disponibilitatea constantă prin intermediul telefoanelor mobile este o sursă de stres.

Utilizarea telefoanelor mobile şi a reţelelor sociale de către copii şi adolescenţi este supusă în prezent unei examinări mai atente în Germania.

La sfârşitul anului trecut, Australia a devenit prima ţară care le-a interzis copiilor sub 16 ani să aibă propriile conturi de socializare. Iniţiative similare au fost lansate şi de aleşii din Franţa şi Regatul Unit.

Rezultatele mai arată că tinerii cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani din Germania petrec mai puţin timp online.

Anul trecut, utilizarea săptămânală a internetului a fost în medie de 65,5 ore, cu aproximativ şase ore mai puţin decât cu un an în urmă. Aceasta însuma totuşi mai mult de nouă ore pe zi.

Cifra include utilizarea internetului pe toate dispozitivele, de la computere şi telefoane mobile la console de jocuri.

Pentru sondaj, Postbank a chestionat online 1.000 de adolescenţi cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani în septembrie anul trecut. Rezultatele sunt reprezentative.

