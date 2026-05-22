Live TV

SUA suspendă vânzările de arme către Taiwan: o achiziție de 14 miliarde de dolari este blocată. Motivul din spatele deciziei

Data publicării:
Exerciții militare taiwaneze.
Exerciții militare taiwaneze. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
Din articol
„Un atu foarte bun pentru negocieri"

Secretarul de stat pentru marina militară americană, Hung Cao, a afirmat joi că vânzările de arme ale Statelor Unite către Taiwan sunt suspendate din cauză că muniţiile sunt necesare pentru războiul cu Iranul.

Cao, numit în funcţie ca interimar, a răspuns în cadrul unei audieri parlamentare la întrebări despre o achiziţie taiwaneză în valoare de 14 miliarde de dolari, în prezent blocată.

„Deocamdată facem o pauză ca să ne asigurăm că dispunem de muniţiile de care avem nevoie pentru operaţiunea Epic Fury - războiul declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului în 28 februarie” - a spus el, transmite AFP, potrivit Agerpres. 

Înarmarea Taiwanului face obiectul unui diferend între Washington şi Beijing; China consideră insula o provincie separatistă şi nu exclude realipirea ei prin forţă.

Potrivit lui Cao, Statele Unite dispun în prezent de muniţii suficiente, iar vânzările militare către străinătate vor fi reluate „când guvernul va considera că este necesar".

Karen Kuo, purtătoare de cuvânt a preşedinţiei de la Taipei, a declarat vineri că Taiwanul nu are niciun indiciu că SUA ar intenţiona să modifice tranzacţia menţionată.

„Un atu foarte bun pentru negocieri"

Washingtonul a aprobat la sfârşitul lui 2025 cea de-a doua vânzare de armament pentru taiwanezi de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Albă. Valoarea exporturilor americane respective este de 11,1 miliarde de dolari.

După vizita la Beijing de săptămâna trecută, Trump a declarat că continuarea livrărilor către Taiwan „depinde de China" şi este „un atu foarte bun pentru negocieri" cu chinezii. Preşedintele SUA a afirmat miercuri că urmează să discute cu liderul taiwanez Lai Ching-te, în special despre vânzările de armament.

Un dialog direct la cel mai înalt nivel între Washington şi Taipei ar încălca însă practica diplomatică din ultimele patru decenii, iar Beijingul a condamnat anticipat un astfel de demers.

SUA sunt obligate să furnizeze Taiwanului armament defensiv conform unei legi adoptate de Congres în 1979, după ce Washingtonul a recunoscut China ca stat. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
1
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
170314_PG_GELU_VOICAN_VOICULESCU_03_INQUAM_PHOTOS_Octav_Ganea_
2
Gelu Voican Voiculescu susține într-un proces împotriva fiicei sale că a vândut fictiv o...
mario iorgulescu
3
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare
Screenshot 2026-05-21 131214
4
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cablurile...
o femeie cu bancnote in mana
5
Controale în sistemul de asistență socială: amenzi de peste 400.000 de lei și propunere...
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare
Digi Sport
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
satelit in spatiu
Satelit de spionaj chinez, observat de telescopul militar al Marii Britanii. Londra transmite un „avertisment” Beijingului
Avion F-35A Lightning II
„Vin avioanele F-35!” Polonia primește celebrele aparate de vânătoare americane. „Vești bune pentru noi, vești proaste pentru Rusia”
SAM HAWK
SUA au aprobat un pachet de sprijin pentru Ucraina în valoare de 108 milioane $. Ce are Kievul pe lista de cumpărături
Benzinărie SUA
„Fantoma de 5,02 dolari”: Echipa lui Trump așteaptă cu groază ziua în care galonul de benzină va fi mai scump decât pe vremea lui Biden
Un KC-135 Stratotanker alimentează un aparat A C-17 Globemaster III
Un raport destinat Congresului arată că armata americană a pierdut cel puțin 42 de avioane și drone în operațiunea din Iran
Recomandările redacţiei
ambulanta 112
Noi informații în cazul elevului mort la școală în Bacău: un echipaj...
sigla presedintele romaniei
Palatul Cotroceni anunță un acord PSD-PNL-USR-UDMR pentru adoptarea...
NATO Summit in The Hague - Netherlands
Ce plan are Mark Rutte pentru a-l menține pe Donald Trump în NATO
om cu umbrela in ploaie, vazut de sus
ANM a emis noi alerte de ploi, vijelii și vânt puternic. Ce zone sunt...
Ultimele știri
Sudul Libanului, transformat într-o „zonă moartă”: cum a fost șters de pe hartă un bastion Hezbollah. Jumătate dintre orașe, devastate
De ce nu a fost trimis medic la elevul care a murit în școală: „Nu era un caz grav”. Coordonatorul și șefa Ambulanței se contrazic
Ţoiu, la reuniunea miniştrilor de Externe NATO: Când conteşti finanţarea apărării României, cu război la graniţă, faci un joc periculos
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile norocoase din 22 mai. Pentru acești nativi dispar problemele și vine împăcarea mult așteptată
Cancan
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Fanatik.ro
Doi jucători olteni au primit convocarea lui Hagi, dar și-au programat nunta în aceeași săptămână! Situație...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Ciprian Marica trage un semnal de alarmă înainte de barajul cu Chindia: „E o situaţie jenantă pentru Farul şi...
Adevărul
Becali, dezvăluiri după discuția cu Grindeanu: Alexandru Nazare și Eugen Tomac, în cărți pentru Palatul...
Playtech
Poți refuza accesul în apartament pentru verificări? Ce prevede legea
Digi FM
Câți bani câștigă Rareș Cojoc din dans. Campionul mondial a rupt tăcerea după divorțul de soția sa, Andreea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Răzvan Lucescu a ales între PAOK și Beșiktaș!
Pro FM
Mădălina Ghenea, zeiță în argintiu la Cannes 2026. Românca a făcut senzație într-o ținută care a furat toate...
Film Now
Rami Malek, debut la Cannes în „The Man I Love”, o dramă despre criza SIDA. „Să mă aflu aici pentru prima...
Adevarul
Filmul tragediei din Bacău, unde un elev s-a înecat și a murit în pauză. Prima ambulanță nu avea medic...
Newsweek
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
Digi FM
Ploi torențiale şi vânt puternic în România până sâmbătă seara. Ce zone sunt vizate de noua informare emisă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât de des ar trebui, de fapt, să îți speli pijamaua. Dacă ai piele sensibilă sau probleme dermatologice...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...