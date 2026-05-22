SUA suspendă vânzările de arme către Taiwan: o achiziție de 14 miliarde de dolari este blocată. Motivul din spatele deciziei

Secretarul de stat pentru marina militară americană, Hung Cao, a afirmat joi că vânzările de arme ale Statelor Unite către Taiwan sunt suspendate din cauză că muniţiile sunt necesare pentru războiul cu Iranul.

Cao, numit în funcţie ca interimar, a răspuns în cadrul unei audieri parlamentare la întrebări despre o achiziţie taiwaneză în valoare de 14 miliarde de dolari, în prezent blocată.

„Deocamdată facem o pauză ca să ne asigurăm că dispunem de muniţiile de care avem nevoie pentru operaţiunea Epic Fury - războiul declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului în 28 februarie” - a spus el, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Înarmarea Taiwanului face obiectul unui diferend între Washington şi Beijing; China consideră insula o provincie separatistă şi nu exclude realipirea ei prin forţă.

Potrivit lui Cao, Statele Unite dispun în prezent de muniţii suficiente, iar vânzările militare către străinătate vor fi reluate „când guvernul va considera că este necesar".

Karen Kuo, purtătoare de cuvânt a preşedinţiei de la Taipei, a declarat vineri că Taiwanul nu are niciun indiciu că SUA ar intenţiona să modifice tranzacţia menţionată.

„Un atu foarte bun pentru negocieri"

Washingtonul a aprobat la sfârşitul lui 2025 cea de-a doua vânzare de armament pentru taiwanezi de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Albă. Valoarea exporturilor americane respective este de 11,1 miliarde de dolari.

După vizita la Beijing de săptămâna trecută, Trump a declarat că continuarea livrărilor către Taiwan „depinde de China" şi este „un atu foarte bun pentru negocieri" cu chinezii. Preşedintele SUA a afirmat miercuri că urmează să discute cu liderul taiwanez Lai Ching-te, în special despre vânzările de armament.

Un dialog direct la cel mai înalt nivel între Washington şi Taipei ar încălca însă practica diplomatică din ultimele patru decenii, iar Beijingul a condamnat anticipat un astfel de demers.

SUA sunt obligate să furnizeze Taiwanului armament defensiv conform unei legi adoptate de Congres în 1979, după ce Washingtonul a recunoscut China ca stat.

