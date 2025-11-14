Live TV

Video Scenă neobișnuită la Casa Albă: Melania Trump a semnat un ordin executiv alături de soțul ei

Trump Signs Order On Foster Families, Washington, District of Columbia, United States - 13 Nov 2025
Cele două semnături pe ordinul executiv. Foto: Profimedia

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a stat lângă președintele Donald Trump în timp ce acesta semna un ordin executiv care extinde resursele pentru sistemul de plasament în familii adoptive — și, într-o mișcare neobișnuită, a semnat și ea ordinul, scrie People.

Ordinul executiv intitulat „Promovarea viitorului copiilor și familiilor americane” a fost „organizat cu succes” de Melania, potrivit unui comunicat de presă al Biroului Primei Doamne.

Acesta unește resursele federale cu parteneriatele din sectorul public și privat pentru a oferi mai multe căi spre succes tinerilor care se află în îngrijire temporară și care sunt în tranziție. Semnarea ordinului de către Melania Trump a fost strict ceremonială.

În 2021, platforma Melaniei s-a concentrat pe lansarea inițiativei „Fostering the Future”, care sprijină copiii aflați în sistemul de plasament, ca o extindere a inițiativei sale „Be Best”, care promovează bunăstarea copiilor și combaterea hărțuirii.

Ordinul îi impune secretarului Sănătății și Serviciilor Sociale, Robert F. Kennedy Jr., să modernizeze sistemele de date privind bunăstarea copiilor la nivel de stat și să publice un raport anual care să evalueze performanța programelor de plasament în familii de plasament la nivel de stat.

Secretarul Sănătății și Serviciilor Sociale, în coordonare cu Biroul Primei Doamne, trebuie să înființeze, de asemenea, o inițiativă „Fostering the Future”.

Inițiativa va colabora cu organizații de top din sectorul privat, instituții academice și entități non-profit pentru a crea noi oportunități educaționale și de angajare pentru persoanele aflate în sistemul de plasament sau care ies din acesta.

Trebuie să creeze o platformă online pentru a ajuta persoanele aflate în sistemul de plasament să găsească resurse locale, să crească accesul la vouchere pentru educație și formare și să extindă oportunitățile educaționale.

Melania a vorbit înaintea soțului său la ceremonia din Rose Garden, exprimându-și „mândria enormă” față de ordinul executiv „empatic și strategic”.

Prima Doamnă a spus că ordinul executiv va avea „un impact puternic”, deoarece va crea o „rețea cuprinzătoare” între departamentele federale, sectorul privat, întreprinderi, instituții de învățământ superior și organizații caritabile și religioase.

