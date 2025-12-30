Războiul Rusiei împotriva Ucrainei s-ar putea încheia în 2026, deoarece pentru prima dată dimensiunea armatei ruse a încetat să crească, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Fox News.

Potrivit acestuia, în anii precedenți, Rusia a mobilizat aproximativ 43.000 de persoane pe lună prin serviciul contractual, dar în 2025 situația s-a schimbat. Pentru prima dată, numărul recruților din armata rusă a egalat numărul pierderilor, ceea ce a determinat încetarea creșterii dimensiunii totale a forțelor.

„Anul acesta, pentru prima dată, numărul persoanelor mobilizate și numărul pierderilor sunt identice. Așadar, 2025 a fost primul an în care numărul armatei ruse a încetat să crească. Deci, credem că în 2026, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom opri războiul. În caz contrar, Putin va decide să mobilizeze oameni. Acum are contracte, deoarece națiunea sa nu respectă mobilizarea”, a declarat Zelenski.

Din cauza pierderilor grele suferite în sectorul Pokrovsk, comandamentul rus a început să formeze unități de asalt alcătuite din femei, notează RBC Ukraine.

De asemenea, marți, Putin a semnat un decret privind recrutarea în masă a rezerviştilor pentru apărarea infrastructurii critice a ţării.

Președintele rus a instruit guvernul să întocmească o listă a facilităţilor critice şi ministerul apărării să întocmească o listă a unităţilor forţelor armate care vor fi responsabile de aceste activităţi. Decretul a intrat în vigoare la data publicării.

De la începutul războiului, în februarie 2022, autorităţile ruse au efectuat o singură mobilizare parţială a 300.000 de oameni aflaţi la vârsta recrutării, o decizie care a dus la exilul a aproximativ un milion de ruși.

În același timp, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) notează că, sub acest pretext, Kremlinul efectuează de fapt o recrutare parțială forțată, ca parte a formării unei așa-numite rezerve active. În ciuda declarațiilor oficiale privind protejarea instalațiilor strategice, acești rezerviști sunt pregătiți să participe la operațiuni de luptă împotriva Ucrainei.

În plus, autoritățile ruse încearcă să legalizeze mobilizarea forțată a locuitorilor din teritoriile ucrainene ocupate temporar. Legislatorii ruși au adoptat o lege care permite recrutarea pe tot parcursul anului, de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, extinzând-o în mod oficial și la regiunile ucrainene ocupate.

Editor : C.L.B.