Se reia circulația pe ambele sensuri pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Care este perioada în care este valabilă măsura

Data publicării:
podul Prieteniei de la Giurgiu-Ruse
Podul Prieteniei de la Giurgiu-Ruse. Foto: Inquam Photos/George Călin

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Bulgaria asupra faptului că, în perioada 18 decembrie, ora 08:00 - 08 ianuarie 2026, ora 08:00, autorităţile bulgare vor deschide circulaţiei ambele sensuri de mers pentru toate categoriile de vehicule pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu. Traficul rutier va fi reluat în ambele sensuri, pe tronsonul aflat în prezent în reparaţii.

Măsura este valabilă până pe 8 ianuarie 2026, perioadă în care lucrările vor fi suspendate, pentru a permite tranzitul fluent şi în condiţii de siguranţă, în contextul sărbătorilor de iarnă.

Până pe 18 decembrie, circulaţia este dirijată alternativ, cu semafor, ca urmare a lucrărilor de reabilitare desfăşurate de partea bulgară.

Lucrările vor fi reluate începând cu 8 ianuarie 2026, pe sensul de mers către Bulgaria, potrivit  Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu.

Informaţii suplimentare pot fi accesate astfel: cu privire la sistemul de plată online a taxei de pod la Ruse - https://customs.bg/wps/portal/agency-en/media-center/news-details/05-07-24-toll-danube-bridge-eng; cu privire la starea actuală a drumurilor - pe aplicaţia gratuită LIMA www.lima.api.bg, de pe pagina de internet a Agenţiei "Infrastructura Rutieră" - www.api.bg şi la numărul de telefon 0035970013020, accesibil în regim non-stop; cu privire la situaţia zborurilor pe aeroportul Sofia - www.sofia-airport.eu; cu privire la starea vremii - pe site-ul www.weather.bg; cu privire la regimul vamal, la intrarea în Bulgaria dinspre Turcia, pe site-ul www.mae.ro/travel-conditions/3677 (Condiţii de călătorie în Bulgaria, titlul Reglementări vamale) şi pe site-ul Agenţiei "Vămi" din Bulgaria - https://customs.bg/wps/portal/agency-en/home/info-citizens/Important%20notice%20for%20travelers; cu privire la vinieta electronică şi sistemul e-TOLL - pe site-ul www.bgtoll.bg; cu privire la situaţia circulaţiei prin punctele de trecere a frontierei bulgare - pe site-ul www.mvr.bg.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.

Ministerul Afacerile Externe recomandă consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, www.meteoalarm.org, www.mae.ro.

