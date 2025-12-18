Secretarul general NATO exclude aderarea Ucrainei la Alianță. Care sunt țările care se opun

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vizitat joi Varșovia pentru discuții cu oficialii polonezi, pe fondul unei noi dezbateri privind relația viitoare a Ucrainei cu Alianța. La o conferință de presă comună cu ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, Rutte a recunoscut că este dificil de atins consensul între aliați cu privire la aderarea Kievului la NATO, potrivit TVPWorld.

„În acest moment, mai mulți aliați au indicat că nu își vor da consimțământul și, prin urmare, nu vor acorda unanimitate aderării Ucrainei la NATO, printre aceștia numărându-se țări precum Ungaria, Statele Unite, Slovacia și, posibil, altele”, a declarat Rutte.

El a descris situația ca fiind „realitatea practică”, adăugând că, prin urmare, accentul s-a mutat pe prevenirea viitoarelor agresiuni rusești.

„Asta ne lasă cu întrebarea: în cazul unui armistițiu, cum ne asigurăm că Rusia nu va mai ataca niciodată Ucraina?”, a spus Rutte. „Aici intervin garanțiile de securitate.”

Abordare în trei straturi a garanțiilor de securitate

Rutte a prezentat o abordare în trei straturi a garanțiilor de securitate pentru Ucraina.

„Primul nivel este reprezentat de forțele armate ucrainene”, a spus el. „Al doilea nivel de apărare este ceea ce a conceput o coaliție a celor dispuși să se alăture. Iar al treilea element implică Statele Unite.”

Rutte a menționat că președintele SUA a indicat disponibilitatea Washingtonului de a face parte din astfel de garanții, chiar dacă acestea nu se încadrează în cadrul formal al NATO.

„Dacă nu NATO, cum putem preveni noi atacuri din partea rușilor?”, a spus el.

Mark Rutte a făcut declaraţii pentru presă alături de ministrul polonez al Apărării, Wladysaw Kosiniak-Kamysz, după ce a vizitat Centrul de Instruire al Forţelor Terestre din Orzysz (nord), unde îşi are baza Grupul Tactic Multinaţional al NATO, cu efective din Polonia, România, Croaţia, SUA şi Regatul Unit.

Cu acest prilej, Kosiniak-Kamysz a anunţat că joi cele două baterii de apărare antiaeriană Patriot de care dispune Polonia au atins operaţionalitatea deplină, un fapt pe care l-a calificat drept "istoric".



De asemenea, ministrul polonez al Apărării a confirmat sprijinul ţării sale pentru Lituania în consolidarea apărării în coridorul Suwalki şi a propus posibilitatea desfăşurării de manevre militare comune în acest loc considerat un punct strategic pentru NATO.



Anterior, Mark Rutte s-a întâlnit cu preşedintele polonez Karol Nawrocki, care i-a mulţumit secretarului general al NATO pentru recunoaşterea contribuţiei semnificative a Poloniei la securitatea comună.

Editor : M.C