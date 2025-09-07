Live TV

Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”. Suverana susținea rămânerea Marii Britanii în UE

Queen Elizabeth II gesturing on the balcony of Buckingham Palace as Prince Charles and Prince William look on during the Diamond Jubilee celebrations in central London
Regina Elisabeta a II-a, în balconul Palatului Buckingham, în 2012, alături de prințul Charles și prințul William, cu ocazia Jubileului de Diamant, când a sărbătorit 60 de ani de domnie. Foto: Profimedia

Regina Elisabeta a II-a avea opinii despre tot felul de subiecte, doar că a ales să nu le împărtășească. Sau, mai exact, uneori le-a împărtășit, dar cei care au auzit-o erau de obicei prea discreți pentru a le repeta, potrivit publicației britanice The Times.

George Osborne, politician britanic: „Am fost constant uimit de cât de sinceră a fost și că nimic din toate acestea nu au ieșit vreodată la iveală. Era foarte directă în a-ți spune ce părere avea despre indivizi, inclusiv despre membrii propriei familii, și ce părere avea despre lucrurile care se întâmplau în țară.”

Un alt politician povestește cum regina a menționat odată, în timp ce bea, că urma să-l vadă pe generalul pakistanez Musharraf, care ulterior avea să fie găsit vinovat de încălcarea constituției țării și condamnat la moarte în lipsă. „Nu este el doar un escroc?”, a spus ea. „Nu este el complet corupt?”

Grupul cu care vorbea a rămas fără cuvinte la auzul acestor cuvinte, așa că unul dintre ei a îndreptat conversația către cursele de cai și a întrebat-o dacă se uită la emisiunea The Morning Line de pe Channel 4. Ea a spus: „Îmi place foarte mult transmisiunea de pe Channel 4 după-amiaza și îmi place întotdeauna să o urmăresc când caii mei aleargă, dar The Morning Line ? Nu mă pot uita la ea. Nu-l suport pe omul ăla, John McCririck.”

Cu altă ocazie, Regina și-a împărtășit opiniile, doar pentru a le vedea pe prima pagină a ziarului The Sun câțiva ani mai târziu. În timpul campaniei pentru referendum privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, ziarul a publicat un articol pe prima pagină cu titlul „Regina susține Brexitul”. Articolul susținea că, la un prânz la Windsor în 2011, Regina i-a spus viceprim-ministrului, Nick Clegg, că UE se îndreaptă în direcția greșită. Se presupune că ar fi spus, cu „venin și emoție”, „Nu înțeleg Europa”.

Clegg a negat ulterior că acest lucru este adevărat, acuzându-l pe Michael Gove că a divulgat povestea.

A fost regina cu adevărat o susținătoare a Brexitului? Deși Palatul Buckingham s-a plâns IPSO (Organizația pentru standardele presei din Marea Britanie), organismul nu a negat vehement această poveste. A existat un motiv întemeiat pentru asta: se înțelegea că a nega oficial faptul că regina susținea Brexitul implica faptul că aceasta era o susținătoare a rămânerii în UE. (Regina, desigur, nu putea vota, pentru că este mai presus de politică. În teorie, alți membri ai familiei regale pot, dar în practică nu.)

Acum, la ani de la acel titlu, pot fi dezvăluite dovezi despre ce credea cu adevărat regina despre Brexit. Un ministru de rang înalt care a vorbit cu ea la începutul primăverii anului 2016, cu trei luni înainte de referendum, își amintește că ea a spus: „Nu ar trebui să părăsim UE”. Au discutat despre referendum, iar ea a spus: „E mai bine să rămâi cu diavolul pe care-l cunoști”.

Asta coincide cu ceea ce spune o sursă din interiorul palatului despre opiniile regretatei regine despre Europa. Deși citea articole în ziare despre birocrația de la Bruxelles și spunea: „Este ridicol”, la un nivel fundamental, ea considera UE ca parte a înțelegerii postbelice, marcând o eră de cooperare după două războaie mondiale. După cum a spus David Cameron : „A fost atât de atentă să nu exprime niciodată o opinie politică, dar întotdeauna ai simțit că, la fel ca majoritatea supușilor ei, ea credea că cooperarea europeană era necesară și importantă, dar instituțiile UE pot fi uneori exasperante.”

Vestea despre opiniile reginei cu privire la Brexit a ajuns la Cameron, care a trebuit imediat să decidă dacă să o folosească în campania pentru rămânerea în UE. A ales să nu o facă, chiar dacă tabăra pentru ieșire nu avea astfel de scrupule. Dar acum este clar: dacă regina ar fi votat, ar fi votat pentru rămânere, notează sursa citată.

