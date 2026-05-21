„Vârful capacității de luptă”. Trump a trimis portavionul nuclear USS Nimitz în largul coastelor Cubei

Grupul de luptă al portavioanelor din cadrul Forțelor Navale ale SUA, condus de portavionul nuclear USS Nimitz, a intrat în Marea Caraibelor, a anunțat Comandamentul Sud al Forțelor Armate ale SUA pe rețeaua de socializare X.

Împreună cu portavionul, în regiune au sosit grupul aerian Carrier Air Wing 17, distrugătorul USS Gridley și nava de aprovizionare USNS Patuxent. Comandamentul a subliniat că aceste forțe reprezintă „vârful capacității de luptă, al razei de acțiune de neegalat, precum și al superiorității strategice”. „USS Nimitz și-a dovedit puterea de luptă în întreaga lume, asigurând stabilitatea și apărând democrația de la Strâmtoarea Taiwan până la Golful Persic”, se menționează în comunicat.

Declarația Comandamentului Sud al SUA a apărut imediat după ce administrația lui Donald Trump a formulat acuzații împotriva fostului președinte al Cubei și liderului său neoficial, Raúl Castro. În special, SUA îl acuză pe politicianul în vârstă de 94 de ani de conspirație în vederea uciderii a patru persoane, inclusiv a trei americani. Este vorba despre incidentul din 1996, când patru membri ai organizației Brothers to the Rescue au decolat în cadrul unei misiuni umanitare pentru a ajuta persoanele care au fugit din Cuba pe plute. Avioanele de vânătoare cubaneze au doborât două avioane civile ale organizației deasupra apelor internaționale.

Potrivit unei surse a agenției Reuters, acuzațiile aduse lui Castro fac parte dintr-o politică mai amplă a administrației Trump, care a cerut anterior schimbarea regimului din Cuba. Cu toate acestea, în acest context, Trump a exclus o escaladare a tensiunilor în relațiile cu Cuba. „Nu cred că este necesar”, a remarcat el într-o discuție cu jurnaliștii. În același timp, potrivit surselor Politico, la Casa Albă se iau în considerare atât opțiuni diplomatice, cât și militare în ceea ce privește Cuba, dar președintele nu a luat încă o decizie finală.

Relațiile dintre SUA și Cuba s-au înrăutățit după revenirea lui Trump la Casa Albă. Președintele SUA critică în mod regulat guvernul cubanez și a admis posibilitatea unei „preluări prietenoase” a insulei. De la începutul anului 2026, Washingtonul a intensificat presiunea și a impus un blocaj petrolier asupra Cubei. Acest lucru a dus la o criză energetică și la întreruperi de curent electric pe întreaga insulă.

