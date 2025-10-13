Șefa diplomației române salută eliberarea ostaticilor din mâinile Hamas și susține soluția celor două state

Șefa diplomației române, Oana Ţoiu, a salutat luni eliberarea de către Hamas a ostaticilor care mai erau în viață, returnându-i Israelului, reiterând susţinerea pentru soluţia celor două state, scrie Agerpres.



"Astăzi este un moment special în acordul de pace între Israel şi reprezentaţii Palestinei. Este foarte important acest moment şi salutăm şi iniţiativa preşedintelui Trump, alături de partenerii europeni şi parteneri din statele arabe, cât şi această zi pe care atât de multe familii au sperat să o vadă, o zi în care sunt eliberaţi atât ostaticii israelieni, care prea mult timp au suferit din cauza Hamas, cât şi o zi în care vedem, cu speranţă, deblocat ajutorul umanitar de care este atât de mare nevoie pentru familiile din Fâşia Gaza. Continuăm să fim alături de aceste comunităţi şi să construim împreună pentru soluţia celor două state", a declarat Ţoiu, într-o conferinţă de presă susţinută alături de ministrul federal pentru Afaceri Europene şi Internaţionale al Republicii Austria, Beate Meinl-Reisinger, aflată în vizită la Bucureşti.



La rândul său, Beate Meinl-Reisinger a transmis că eliberarea ostaticilor reprezintă un motiv de "mare bucurie". Ea a reliefat şi meritul administraţiei Trump în acest demers.



„Este o zi de bucurie pentru mine. Am primit astăzi vestea că 20 de ostatici au fost eliberaţi. (...) Ştiu că în trecut au existat tot felul de situaţii, am ţinut legătura noi, cei din Austria, cu două familii care au avut membri de familie în prizonierat - ostatici. Mă bucur foarte mult pentru aceste familii care pot să îşi îmbrăţişeze din nou rudele eliberate de Hamas”, a precizat ea, în conferinţa de presă susţinută la sediul MAE.



Şefa diplomaţiei austriece a mulţumit administraţiei Trump pentru faptul că a făcut posibilă semnarea acordului de încetare a focului. Ea a adăugat că România şi Austria au avut o abordare "echilibrată" în ultimele luni şi doresc să sprijine în continuare procesul de pace din regiune.



Meinl-Reisinger a subliniat, totodată, importanţa unei Europe "puternice" şi "unite" în contextul conflictului din Ucraina, menţionând că, în prezent, războiul nu se mai poartă doar pe căi convenţionale.



„Am văzut deja, România este foarte aproape de zona de conflict, la graniţă. Şi ameninţările hibride, atacurile cibernetice, acţiunile de spionaj sunt deosebit de periculoase. Deci, este foarte important să ne consolidăm rezilienţa. Să nu permitem ca Rusia sau alte puteri să pună în pericol securitatea din Europa”, a transmis ministrul de Externe austriac.



Oana Ţoiu a evidenţiat, la rândul său, importanţa solidarităţii internţionale şi a sprijinului pentru Ucraina.



„În ceea ce priveşte războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei am reiterat împreună nevoia de solidaritate internaţională şi sprijin multifaţetat, precum şi de menţinere activă a unor perspective de dezvoltare economică. Am discutat despre viitoare întâlniri între reprezentanţii speciali pe care i-a desemnat fiecare dintre cele două Guverne pentru reconstrucţia Ucrainei”, a spus ministrul român de Externe.

