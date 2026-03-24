Şeful Statului Major francez se plânge de lipsa de previzibilitate a „aliatului american”

Generalul francez Fabien Mandon. Foto: Profimedia

Şeful Statului Major Interarme din Franţa, generalul Fabien Mandon, a deplâns marţi faptul că Statele Unite devin „tot mai puţin previzibile” şi nu şi-au informat aliaţii cu privire la decizia de a intra în conflict cu Iranul, relatează AFP şi Reuters.

„Relaţia rămâne foarte puternică, dar, din păcate, după o dezangajare din Afganistan în care nu a existat nicio consultare (...), au decis pur şi simplu să intervină în Orientul Apropiat şi Mijlociu fără să ne informeze”, a declarat ofiţerul de rang înalt la deschiderea Forumului de Strategie şi Apărare de la Paris (PDSF).

„Am acţionat imediat, surprinşi de un aliat american care rămâne un aliat, dar care devine din ce în ce mai puţin previzibil şi nu se oboseşte să ne informeze atunci când decide să lanseze operaţiuni militare”, a adăugat el, menţionând că „acest lucru are un impact asupra securităţii noastre şi asupra intereselor noastre”.

Conflictul care a început pe 28 februarie cu atacuri israeliene şi americane împotriva Iranului s-a răspândit în întreaga regiune în urma loviturilor cu drone şi rachete ale Teheranului, ca represalii, notează sursele citate de Agerpres.

Interesele Franţei în regiune au fost afectate, a adăugat ministrul delegat pentru forţele armate, Alice Rufo.

„Din cauza consecinţelor situaţiei, am suferit pierderi şi am deplâns răniţi”, a remarcat ea, referindu-se la soldaţii francezi desfăşuraţi în Kurdistanul iranian care au fost victime ale unui atac cu drone.

„În ceea ce priveşte protejarea cetăţenilor noştri, a forţelor noastre şi a partenerilor noştri din regiune, coordonarea este esenţială. Aşa funcţionează lucrurile într-o alianţă precum NATO”, a adăugat ea.

Franţa şi Statele Unite sunt aliaţi apropiaţi în cadrul NATO, dar a existat o frustrare tot mai mare la Paris faţă de decizia Washingtonului de a lansa războiul împotriva Iranului în Orientul Mijlociu, după ce preşedintele american Donald Trump i-a înfuriat deja pe aliaţii europeni din cauza planurilor sale privind Groenlanda.

Trump şi-a criticat, de asemenea, aliaţii pentru că nu sunt dispuşi să se alăture activ operaţiunilor de securizare a Strâmtorii Ormuz, un punct strategic pe unde se transportă aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol şi care susţine economiile din Golf.

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
Angela Similea
2
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
Scumpire caburanti
4
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
soldați din armata finlandeză
5
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
"Interzis" pentru români! Decizia luată în Turcia înaintea meciului: "Ne pare rău"
Digi Sport
"Interzis" pentru români! Decizia luată în Turcia înaintea meciului: "Ne pare rău"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trump Meets Rutte of NATO in the Oval Office
Marco Rubio va participa la reuniunea G7 din Franța. Războiul din Ucraina și situația din Orientul Mijlociu, printre temele principale
Liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, sosesc la heliportul din New York, în drum spre Curtea Federală din Manhattan, New York, pe 5 ianuarie 2026
Nicolas Maduro face sport zilnic și „se simte foarte bine” în închisoare, spune fiul său. El se află în detenție în SUA de trei luni
Donald Trump
Donald Trump aruncă responsabilitatea războiului contra Iranului pe un membru al cabinetului său: „Cred că ai fost primul”
Router
Statele Unite au interzis routerele făcute în alte ţări
George W Bush / Donald Trump
Decizia lui Trump de a ataca Iranul este o greșeală strategică „mult mai mare decât războiul din Irak”. Cum profită Rusia și China
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MINERI - PROTEST - 24 MAR 2026
Minerii din Gorj care protestează în fața Guvernului s-au îmbrâncit...
Carburanți
Guvernul a amânat ședința în care trebuia să adopte limitarea...
Detalii cu o pompă de carburant și cu prețurile afișate într-o benzinărie din București, 18 martie 2026.
Tensiuni între Bolojan, ministrul Finanțelor și cel al Energiei...
marius budai la conferinta de presa
Deputat PSD: Când vom avea consultarea internă în partid, voi vota să...
Ultimele știri
Un ucrainean şi o româncă, arestaţi în Spania şi Germania sub acuzația de spionaj în favoarea Rusiei. Cum acționau cei doi
Vor avea românii Lumina de Paște de la Ierusalim? Ce spune ambasadorul israelian, Lior Ben Dor
Ierusalimul nu va mai sărbători tradițional Duminica Floriilor din cauza războiului cu Iranul. Procesiunea, anulată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt forțate să ia atitudine din 25 martie. Sentimente ascunse ies la suprafață, iar emoțiile...
Cancan
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Fanatik.ro
Lovitura pe care a dat-o CFR Cluj: și-a adus gratis jucător din Serie A! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
O cunoscută jurnalistă a murit într-un incendiu devastator. În locuință se aflau și cei trei copii ai acesteia
Adevărul
Fost agent CIA: „Vom înțelege răspunsul Iranului după doliul de 40 de zile de la martiriul lui Khamenei”
Playtech
Mirabela Grădinaru, discurs la Casa Albă! Melania Trump a salutat România, ce a spus partenera lui Nicusor Dan
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu a pierdut primul loc în Italia
Pro FM
Cum reușește Loredana Groza să arate impecabil. Dieta care i-a schimbat complet viața: „Mănânc orice, mai...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
„Porajmos”: Holocaustul uitat al romilor. Povestea masacrelor și a suferinței din ghetourile Europei
Newsweek
Casa de Pensii face o bucurie pensionarilor de Paște. Pensiile, virate cu 4 zile mai devreme. Care e motivul?
Digi FM
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat după patru ani de căsnicie. Cântăreața, primele declarații: „Am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Rechini „drogați” în Bahamas: cocaină și cafeină găsite în organismul lor. Poluarea umană ajunge până în...
Film Now
Ce spune Rosie Huntington-Whiteley despre relația cu Jason Statham. Detalii rare după 16 ani împreună
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...