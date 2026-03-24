Şeful Statului Major francez se plânge de lipsa de previzibilitate a „aliatului american”

Şeful Statului Major Interarme din Franţa, generalul Fabien Mandon, a deplâns marţi faptul că Statele Unite devin „tot mai puţin previzibile” şi nu şi-au informat aliaţii cu privire la decizia de a intra în conflict cu Iranul, relatează AFP şi Reuters.

„Relaţia rămâne foarte puternică, dar, din păcate, după o dezangajare din Afganistan în care nu a existat nicio consultare (...), au decis pur şi simplu să intervină în Orientul Apropiat şi Mijlociu fără să ne informeze”, a declarat ofiţerul de rang înalt la deschiderea Forumului de Strategie şi Apărare de la Paris (PDSF).

„Am acţionat imediat, surprinşi de un aliat american care rămâne un aliat, dar care devine din ce în ce mai puţin previzibil şi nu se oboseşte să ne informeze atunci când decide să lanseze operaţiuni militare”, a adăugat el, menţionând că „acest lucru are un impact asupra securităţii noastre şi asupra intereselor noastre”.

Conflictul care a început pe 28 februarie cu atacuri israeliene şi americane împotriva Iranului s-a răspândit în întreaga regiune în urma loviturilor cu drone şi rachete ale Teheranului, ca represalii, notează sursele citate de Agerpres.

Interesele Franţei în regiune au fost afectate, a adăugat ministrul delegat pentru forţele armate, Alice Rufo.

„Din cauza consecinţelor situaţiei, am suferit pierderi şi am deplâns răniţi”, a remarcat ea, referindu-se la soldaţii francezi desfăşuraţi în Kurdistanul iranian care au fost victime ale unui atac cu drone.

„În ceea ce priveşte protejarea cetăţenilor noştri, a forţelor noastre şi a partenerilor noştri din regiune, coordonarea este esenţială. Aşa funcţionează lucrurile într-o alianţă precum NATO”, a adăugat ea.

Franţa şi Statele Unite sunt aliaţi apropiaţi în cadrul NATO, dar a existat o frustrare tot mai mare la Paris faţă de decizia Washingtonului de a lansa războiul împotriva Iranului în Orientul Mijlociu, după ce preşedintele american Donald Trump i-a înfuriat deja pe aliaţii europeni din cauza planurilor sale privind Groenlanda.

Trump şi-a criticat, de asemenea, aliaţii pentru că nu sunt dispuşi să se alăture activ operaţiunilor de securizare a Strâmtorii Ormuz, un punct strategic pe unde se transportă aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol şi care susţine economiile din Golf.

