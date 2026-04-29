NATO plătește prețul neglijării industriei de apărare: capacitatea de producție, cea mai mare provocare. Amiral: „Am fost proști”

Membrii NATO, care se grăbesc să se reînarmeze în vederea unui eventual război cu Rusia, se confruntă cu „rafturi goale” după trei decenii de neglijare a industriei de apărare, a avertizat fostul șef militar al Alianței. Forțele armate se confruntă cu perioade de așteptare „inacceptabile” de până la șapte ani pentru tancuri, avioane de vânătoare și rachete de apărare aeriană Patriot, a declarat amiralul Rob Bauer pentru The Times după Forumul de Securitate de la Kiev de săptămâna trecută. Bauer, fost comandant al forțelor armate olandeze, și-a dat demisia din funcția de președinte al Comitetului Militar al NATO anul trecut.

El a afirmat că președintele american Donald Trump a reprezentat o „binecuvântare” pentru relansarea investițiilor, determinând toți membrii NATO să îndeplinească obiectivul stabilit acum zece ani de a aloca 2% din PIB pentru apărare și să convină asupra majorării acestui procent la 3,5% până în 2035. Totuși, sectorul manufacturier nu poate ține pasul cu finanțarea suplimentară, a spus el.

„Capacitatea de producție în domeniul apărării reprezintă în prezent cea mai mare provocare în cadrul alianței”, a declarat Bauer. „De fapt, avem banii, știm ce trebuie să cumpărăm, dar nu putem face achizițiile pentru că rafturile sunt goale. În Europa există în prezent peste 800 de miliarde de euro care așteaptă să fie cheltuiți”.

O parte a problemei legate de producție, a spus el, constă în faptul că firmele din domeniul apărării nu au reușit să-și asigure lanțuri de aprovizionare la scară largă care să nu depindă de potențiali adversari.

„Am fost proști, pentru că ne-am concentrat doar pe a ne îmbogăți și pe eficiență. Acest lucru a dus la o lume în care suntem acum extrem de dependenți de țările care dețin materiile prime de care avem nevoie”.

China extrage cel puțin 60 % din metalele pământurilor rare la nivel mondial și prelucrează peste 90 % dintre acestea. Acestea sunt esențiale pentru industria occidentală, inclusiv pentru sectorul apărării. Când Trump a impus tarife Chinei anul trecut, Beijingul și-a arătat puterea prin blocarea exportului de magneți.

„Două zile mai târziu, industria auto din Germania și-a încetat activitatea ca urmare a acestei măsuri. Situația a durat o săptămână. China a făcut acest lucru pentru a arăta Europei și lumii întregi că dispune de pârghii pe care le poate folosi”, a declarat amiralul.

Bauer consideră că acțiunile militare ale lui Trump în Venezuela și Iran au avut ca scop slăbirea Chinei prin întreruperea accesului acesteia la petrol ieftin, dar a sugerat că SUA ar fi trebuit să se coordoneze cu aliații pentru a contracara controlul exercitat de Beijing asupra resurselor minerale.

„Aceste materii prime se găsesc în Canada, Norvegia, Finlanda, Suedia, Australia, în regiunea noastră. Dar trebuie să fim dispuși să deschidem o mină și să prelucrăm aceste materii prime”, a spus el.

„Dacă ne uităm la summitul viitor dintre Xi și Trump din luna mai, Xi are cărțile mai bune, pentru că încă deține resursele naturale”. El a descris China drept o „provocare”, deoarece aceasta susține din ce în ce mai mult „inamicul” NATO, Rusia.

În cele din urmă, guvernele vor trebui să intervină pentru a redirecționa materialele de la producția civilă către cea militară, a afirmat el. „Sunt convins că avem nevoie de intervenția statului. Piața nu va rezolva această problemă”.

„Trebuie să facem alegeri… guvernele trebuie să acorde prioritate anumitor materii prime și să-și concentreze capacitatea de producție. În Statele Unite, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, nimeni nu-și putea permite să cumpere o mașină nouă. Întreaga producție a fabricilor de automobile era destinată efortului de război. Nimeni nu a murit din cauza asta… pur și simplu, la sfârșitul războiului, oamenii aveau doar mașini vechi”.

Industria de apărare s-a confruntat cu dificultăți timp de 30 de ani, a spus el, deoarece țările europene și instituțiile financiare s-au arătat reticente în a investi. „Era ca în cazul pornografiei și al țigărilor — era ceva murdar, lipsit de etică și contrar obiectivelor de sustenabilitate”.

Cu toate acestea, războiul din Ucraina a demonstrat că Europa poate să-și asume responsabilitatea atunci când se concentrează pe rezolvarea unei probleme militare concrete, a afirmat el. „Europenii sunt cei care fac acum efortul principal în ceea ce privește fondurile și armamentul, nu mai sunt Statele Unite. Nu este vorba de caritate, ci de o investiție în securitatea europeană”. El a adăugat că achizițiile publice ar trebui abordate în mod similar.

„Dacă ne uităm la Ucraina, la ce au reușit să realizeze în domeniul industrial în doar câțiva ani – de la 300.000 de drone la peste trei milioane de drone pe an – și la inovațiile de care dau dovadă”.

Guvernele trebuie, de asemenea, să înceapă să planifice mobilizarea recruților prin recrutare obligatorie sau prin programe pentru rezerviști, a spus el. „Dacă începe războiul și ai acel moment de panică în care îți spui: «La naiba, trebuie să mă pregătesc pentru asta», atunci e deja prea târziu”.

Societățile occidentale „au externalizat securitatea” către forțele armate pentru a-și apăra modul de viață, dar nu pot să se sustragă de la responsabilitate dacă doresc să-l mențină, a adăugat el. „Avem 60.000 de soldați olandezi, profesioniști, care vor merge la război pentru noi. Problema, dragi prieteni, este că, după două zile, primii soldați mor sau sunt răniți. Unde credeți că vor veni să caute noi soldați?”.

Deși i-a recunoscut lui Trump meritul de a fi determinat Europa și Canada să se angajeze să asigure jumătate din resursele NATO, amiralul a criticat atacul președintelui american la adresa alianței, pe fondul refuzului membrilor acesteia de a susține războiul împotriva Iranului.

„Este fascinant faptul că Statele Unite vorbesc despre NATO de parcă nu ar fi membre ale acestei organizații. Dar sunt. Așadar, dacă Trump spune că NATO este un tigru de hârtie, atunci și Statele Unite sunt un tigru de hârtie”, a spus el.

De asemenea, el a respins o notă a Pentagonului care sugera că Spania ar putea fi suspendată din alianță pentru că nu a sprijinit eforturile de război ale SUA în Iran. „Este imposibil să-i spui Spaniei: «Va trebui să părăsiți NATO» — nu există niciun mecanism în cadrul alianței care să permită acest lucru. Pentru a lua o astfel de decizie, ar fi nevoie de un consens, inclusiv din partea Spaniei”.

„NATO este o alianță defensivă. Nu a fost creată pentru o situație în care o țară să declanșeze un război în altă parte și apoi să spună: «Trebuie să mă ajutați să duc acel război», fără a-și consulta aliații înainte de a începe războiul respectiv. Dacă crezi că asta este menirea NATO, atunci îi înțeleg dezamăgirea”.

„Dar oamenii ar trebui să-i spună că nu pentru asta a fost înființată NATO. Încă nu știm exact motivul pentru care a pornit acel război, pentru că și-a schimbat de șase ori povestea despre motivul pentru care a pornit războiul”.

