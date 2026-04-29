Reacția furioasă a lui Trump după ce Merz a spus că SUA sunt umilite în Iran

Preşedintele american Donald Trump a lansat, marţi, un atac usturător la adresa cancelarului german Friedrich Merz, acuzându-l pe reţeaua sa Truth Social că „nu ştie despre ce vorbeşte” în legătură cu Iranul, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Liderul german a afirmat luni că „americanii nu au în mod clar nicio strategie” în Iran şi a adăugat că Teheranul „umileşte” prima putere mondială.

Cancelarul „consideră că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară. Nu ştie despre ce vorbeşte”, s-a revoltat Donald Trump.

Friedrich Merz a făcut acest comentariu în timpul unei vizite la o şcoală din vestul Germaniei.

„Americanii nu au în mod clar nicio strategie. Iar problema cu astfel de conflicte este întotdeauna că nu trebuie doar să intri în ele, trebuie să şi ieşi”, a declarat el.

„Am văzut asta foarte dureros în Afganistan, timp de 20 de ani. Am văzut în Irak”, a adăugat el. „Deci, toată această afacere este, după cum am spus, cel puţin nesăbuită”, a mai spus Merz.

El a subliniat că nu vede „ce strategie strategică de ieşire vor alege americanii, mai ales deoarece iranienii evident negociază foarte abil - sau pur şi simplu nu negociază, în mod foarte abil”.

„O întreagă naţiune este umilită de conducerea iraniană, în special de aşa-numitele Gărzi Revoluţionare", a mai declarat cancelarul federal.

Între timp, agențiile de informații americane analizează modul în care ar reacționa Iranul în cazul în care președintele Donald Trump ar declara o victorie unilaterală în războiul care durează de două luni, au declarat doi oficiali americani și o persoană familiarizată cu situația pentru Reuters.

Obiectivul este acela de a înțelege implicațiile unei eventuale retrageri a lui Trump dintr-un conflict care, potrivit unor surse, ar putea contribui, în viziunea unor oficiali și consilieri, la pierderi semnificative ale republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului care vor avea loc spre sfârșitul acestui an.

Deși nu s-a luat încă nicio decizie – iar Trump ar putea relua cu ușurință operațiunile militare –, o dezescaladare rapidă ar putea atenua presiunea politică asupra liderului de la Casa Albă, chiar dacă ar putea lăsa în urmă un Iran încurajat, care ar putea, în cele din urmă, să-și reconstruiască programele nucleare și de rachete și să amenințe aliații SUA din regiune.

Editor : C.L.B.