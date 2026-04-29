Live TV

Reacția furioasă a lui Trump după ce Merz a spus că SUA sunt umilite în Iran

Data publicării:
Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump a lansat, marţi, un atac usturător la adresa cancelarului german Friedrich Merz, acuzându-l pe reţeaua sa Truth Social că „nu ştie despre ce vorbeşte”  în legătură cu Iranul, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Liderul german a afirmat luni că „americanii nu au în mod clar nicio strategie” în Iran şi a adăugat că Teheranul „umileşte” prima putere mondială.

Cancelarul „consideră că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară. Nu ştie despre ce vorbeşte”, s-a revoltat Donald Trump.

Friedrich Merz a făcut acest comentariu în timpul unei vizite la o şcoală din vestul Germaniei.

„Americanii nu au în mod clar nicio strategie. Iar problema cu astfel de conflicte este întotdeauna că nu trebuie doar să intri în ele, trebuie să şi ieşi”, a declarat el.

„Am văzut asta foarte dureros în Afganistan, timp de 20 de ani. Am văzut în Irak”, a adăugat el. „Deci, toată această afacere este, după cum am spus, cel puţin nesăbuită”, a mai spus Merz.

El a subliniat că nu vede „ce strategie strategică de ieşire vor alege americanii, mai ales deoarece iranienii evident negociază foarte abil - sau pur şi simplu nu negociază, în mod foarte abil”.

„O întreagă naţiune este umilită de conducerea iraniană, în special de aşa-numitele Gărzi Revoluţionare", a mai declarat cancelarul federal.

Între timp, agențiile de informații americane analizează modul în care ar reacționa Iranul în cazul în care președintele Donald Trump ar declara o victorie unilaterală în războiul care durează de două luni, au declarat doi oficiali americani și o persoană familiarizată cu situația pentru Reuters.

Obiectivul este acela de a înțelege implicațiile unei eventuale retrageri a lui Trump dintr-un conflict care, potrivit unor surse, ar putea contribui, în viziunea unor oficiali și consilieri, la pierderi semnificative ale republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului care vor avea loc spre sfârșitul acestui an.

Deși nu s-a luat încă nicio decizie – iar Trump ar putea relua cu ușurință operațiunile militare –, o dezescaladare rapidă ar putea atenua presiunea politică asupra liderului de la Casa Albă, chiar dacă ar putea lăsa în urmă un Iran încurajat, care ar putea, în cele din urmă, să-și reconstruiască programele nucleare și de rachete și să amenințe aliații SUA din regiune.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Gigi Becali: ”Hai să vă spun una tare de tot”. Au urmat hohote de râs în direct
Digi Sport
Gigi Becali: ”Hai să vă spun una tare de tot”. Au urmat hohote de râs în direct
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul lunii mai 2026. Schimbări neașteptate pentru toate zodiile. Ce îți rezervă astrele în această...
Cancan
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul...
Fanatik.ro
Schema prin care Andrew Tate a rămas cu permisul de conducere după ce a fost prins cu 196 km/h. Cazul ajunge...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Ministrul Apărării, anunț bombă despre Steaua! S-a rezolvat ultimul obstacol din calea promovării în SuperLiga
Adevărul
Victor Ponta îi recomandă liderului AUR să-şi „cizeleze” discursul despre șeful statului: „George, nu mai...
Playtech
Oraşul din România din care localnicii fug cu prima ocazie. Lipsa locurilor de muncă, unul dintre motive
Digi FM
Elena Lasconi își caută consilier personal. Anunțul postat pe rețelele sociale a stârnit reacții ample: „Un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Real Madrid și-a ales noul antrenor! ”Variantă de neimaginat”
Pro FM
Cât ar fi costat rochia de mireasă purtată de soția lui Dorian Popa. Creația vestimentară a fost realizată în...
Film Now
A câștigat șapte premii Emmy și două Tony, dar cel mai mândru e de fiica sa. Fata lui Bryan Cranston, rol...
Adevarul
Victor Ponta, mesaj pentru PSD: „Sunt de părere că trebuie să vă aliați cu AUR, dar sunt și de părere că...
Newsweek
Casa de Pensii a anunțat prețul pentru tratamentele balneare. Cum obțin pensionarii o reducere de 2.300 lei?
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Cum arată cea mai lentă pasăre de pe planetă: „Se târăște prin aer”
Film Now
Cameron Diaz, declarații neașteptate după ce a devenit mamă pentru prima oară la 47 de ani: „Încerc să rămân...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale