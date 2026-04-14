Serghei Lavrov a plecat în vizită în China. Ce lideri mondiali se mai află la Beijing

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Foto: Profimedia Images

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a sosit marţi în China pentru o vizită de două zile, în cursul căreia, potrivit Beijingului, cele două puteri se vor „coordona” pe teme internaţionale actuale.

Ministerul de externe rus a publicat fotografii care îl arată pe Lavrov coborând din avion la sosirea în ţară, scrie Ageprpres, preluând AFP.

Vizita lui Serghei Lavrov are loc într-un moment de intensă activitate diplomatică, amplificată de criza din Orientul Mijlociu.

China şi Rusia sunt parteneri ai Iranului şi rivali ai Statelor Unite. Lavrov a discutat luni la telefon cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, a informat biroul său.

China găzduieşte marţi o serie de lideri străini, toţi îngrijoraţi de consecinţele evenimentelor din Orientul Mijlociu - prinţul moştenitor al Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez şi preşedintele vietnamez To Lam.

„China este pregătită să continue să joace un rol constructiv şi să contribuie la restabilirea păcii şi liniştii în regiunea Golfului”, i-a spus luni premierul chinez Li Qiang prinţului moştenitor al Abu Dhabi, potrivit agenţiei de ştiri Xinhua.

În pofida gradului ridicat de discreţie în ceea ce priveşte detaliile acţiunilor sale, diplomaţiei chineze i-a fost atribuit un rol semnificativ în actualul armistiţiu şi în organizarea negocierilor eşuate între Iran şi Statele Unite.

Ministrul de externe chinez, Wang Yi, şi omologul său rus îşi vor „coordona poziţiile privind dezvoltarea relaţiilor bilaterale, cooperarea în diverse domenii şi problemele internaţionale şi regionale de interes comun”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Guo Jiakun.

„În ultimii ani, cele două ţări au continuat să îşi aprofundeze relaţiile permanente de bună vecinătate şi prietenie şi să îşi extindă coordonarea strategică generală”, a mai spus el.

