Serghei Lavrov și Marco Rubio au avut o discuție telefonică „constructivă” înaintea summitului Putin-Trump

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avut luni o convorbire telefonică cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în contextul pregătirilor pentru viitorul summit dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, care urmează să aibă loc la Budapesta.

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul rus de Externe, discuția a fost descrisă drept „constructivă”, cele două părți abordând pașii concreți pentru implementarea înțelegerilor convenite în timpul convorbirii telefonice din 16 octombrie dintre Putin și Trump.

„Pe 20 octombrie, ministrul de externe Serghei Lavrov a avut o convorbire telefonică cu secretarul de stat al SUA, Miguel Rubio. A avut loc o discuție constructivă privind posibili pași concreți în vederea implementării înțelegerilor atinse în timpul discuțiilor telefonice dintre președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și președintele Statelor Unite, Donald Trump, la 16 octombrie”, se arată în comunicatul Ministerului rus de Externe.

Deși nu au fost oferite detalii suplimentare despre conținutul convorbirii, Moscova a sugerat că summitul va include discuții despre un posibil acord de pace legat de războiul din Ucraina, precum și despre modalități de îmbunătățire a relațiilor bilaterale dintre Rusia și Statele Unite.

Departamentul de Stat al SUA a confirmat convorbirea dintre secretarul de stat Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov. Potrivit comunicatului oficial, „secretarul de stat Marco Rubio a discutat astăzi cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov despre pașii următori care urmează convorbirii din 16 octombrie dintre președintele Donald Trump și președintele Vladimir Putin. Secretarul a subliniat importanța viitoarelor întrevederi ca o oportunitate pentru Moscova și Washington de a colabora în vederea obținerii unei rezolvări durabile a războiului dintre Rusia și Ucraina, în conformitate cu viziunea președintelui Trump”.

Atât Washingtonul, cât și Moscova spun că discuția dintre cei doi oficiali a fost una constructivă, însă fiecare pune accentul pe altceva. Rușii vorbesc despre „implementarea înțelegerilor” dintre Putin și Trump, în timp ce americanii insistă în comunicatul transmis luni pe nevoia de cooperare pentru a găsi o soluție durabilă la războiul din Ucraina și pentru a pregăti mai bine summitul Putin - Trump de la Budapesta.

Convorbirea lui Lavrov cu Rubio vine în contextul tensiunilor crescute între Washington și Moscova, dar și al eforturilor diplomatice depuse pentru a reconfigura dialogul direct dintre cele două puteri.

