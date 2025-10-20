Live TV

Serghei Lavrov și Marco Rubio au avut o discuție telefonică „constructivă” înaintea summitului Putin-Trump

Data actualizării: Data publicării:
rubio si lavrov
Serghei Lavrov și Marco Rubio. Colaj foto: Profimedia Images

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avut luni o convorbire telefonică cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în contextul pregătirilor pentru viitorul summit dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, care urmează să aibă loc la Budapesta.

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul rus de Externe, discuția a fost descrisă drept „constructivă”, cele două părți abordând pașii concreți pentru implementarea înțelegerilor convenite în timpul convorbirii telefonice din 16 octombrie dintre Putin și Trump.

„Pe 20 octombrie, ministrul de externe Serghei Lavrov a avut o convorbire telefonică cu secretarul de stat al SUA, Miguel Rubio. A avut loc o discuție constructivă privind posibili pași concreți în vederea implementării înțelegerilor atinse în timpul discuțiilor telefonice dintre președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și președintele Statelor Unite, Donald Trump, la 16 octombrie”, se arată în comunicatul Ministerului rus de Externe.

Deși nu au fost oferite detalii suplimentare despre conținutul convorbirii, Moscova a sugerat că summitul va include discuții despre un posibil acord de pace legat de războiul din Ucraina, precum și despre modalități de îmbunătățire a relațiilor bilaterale dintre Rusia și Statele Unite.

Departamentul de Stat al SUA a confirmat convorbirea dintre secretarul de stat Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov. Potrivit comunicatului oficial, „secretarul de stat Marco Rubio a discutat astăzi cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov despre pașii următori care urmează convorbirii din 16 octombrie dintre președintele Donald Trump și președintele Vladimir Putin. Secretarul a subliniat importanța viitoarelor întrevederi ca o oportunitate pentru Moscova și Washington de a colabora în vederea obținerii unei rezolvări durabile a războiului dintre Rusia și Ucraina, în conformitate cu viziunea președintelui Trump”.

Atât Washingtonul, cât și Moscova spun că discuția dintre cei doi oficiali a fost una constructivă, însă fiecare pune accentul pe altceva. Rușii vorbesc despre „implementarea înțelegerilor” dintre Putin și Trump, în timp ce americanii insistă în comunicatul transmis luni pe nevoia de cooperare pentru a găsi o soluție durabilă la războiul din Ucraina și pentru a pregăti mai bine summitul Putin - Trump de la Budapesta.

Convorbirea lui Lavrov cu Rubio vine în contextul tensiunilor crescute între Washington și Moscova, dar și al eforturilor diplomatice depuse pentru a reconfigura dialogul direct dintre cele două puteri.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rene Benko
1
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Trotineta
3
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din...
profimedia-0975326545
4
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
Lingouri de aur
5
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Digi Sport
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
De ce a respins CCR legea pensiilor magistraților. Comunicat oficial
illie bolojan in parlament
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan după ce Curtea...
nicusor dan ilie bolojan
Nicuşor Dan, despre o demisie a lui Bolojan: „Nicidecum”. Când spune...
Explozie în Rahova.
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după...
Ultimele știri
Bulgaria ar putea permite avionului care îl duce pe Putin la Budapesta să-i traverseze spaţiul aerian, anunță ministrul de externe
Președintele Nicușor Dan exclude ruperea coaliției de guvernare: „Sunt partide responsabile”
Nicușor Dan, despre alegerile pentru București: „E legitim ce zic USR și PSD”. Când ar vrea președintele să aibă loc scrutinul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
File photo dated 18/06/24 of Labour Party leader Sir Keir Starmer during LBC's Nick Ferrari at Breakfast show, at Global Studios, London, while on the General Election campaign trail. Sir Keir is the first Prime Minister to step into Downing Street with a
„Tiranii ca Putin răspund doar la forţă”. Premierul britanic vrea ca aliații să crească presiunea asupra mașinăriei de război rusești
zelenski face declaratii
Volodimir Zelenski vrea să se întâlnească cu Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta
Ali Khamenei donald trump
Donald Trump a fost luat peste picior de către ayatollahul Ali Khamenei: „Continuă să visezi”
Pete Hegseth
Şeful Pentagonului a purtat o cravată în culorile steagului Rusiei la întâlnirea dintre Trump și Zelenski. Cum a reacționat Moscova
Oana Țoiu.
Oana Țoiu, despre vizita lui Vladimir Putin la Budapesta: „Să ceară permisiunea înainte de a intra în spaţiul aerian european”
Partenerii noștri
Pe Roz
Prinții William și Harry, distruși de scandalurile părinților. „Potopul de rufe murdare” dintre Diana și...
Cancan
Antonia Dumitru, o tânără învățătoare, a devenit virală după ce le-a cerut 'chirie' elevilor săi pentru locul...
Fanatik.ro
România conspirațiilor. Cum s-a transformat explozia din Rahova într-o armă de manipulare: „A apărut o sectă...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Ungurii își cer drepturile în România! Președintele lui Csikszereda cere intervenția de urgență a UDMR
Adevărul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost...
Playtech
Amenzi între 10.000 și 100.000 de lei pentru românii care fac aceste lucrări la casă fără autorizație
Digi FM
Cum s-a pregătit o tânără de 25 de ani pentru o eventuală criză globală: „Nu vreau să semăn frică. Am...
Digi Sport
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: ”Au venit pe roșu”. Decizia neașteptată: ”Ori sunt Becali...
Pro FM
Adele, fermecătoare la Marele Premiu al SUA, alături de Russell și Antonelli. Artista nu a mai apărut în...
Film Now
„Black Phone 2” cu Ethan Hawke domină box office-ul nord-american. „Un început excelent pentru al doilea...
Adevarul
Drumul spre nicăieri: cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu...
Newsweek
Plata pensiilor în pericol după ce CCR nu a tăiat pensiile speciale. Economist: Scenariu de coșmar
Digi FM
Orionide 2025. Ploaia de stele atinge punctul maxim pe 21-22 octombrie
Digi World
Ce este provocarea virală "3x3 până la prânz", care promite mai multă energie și concentrare
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Kevin Costner e istorie. Fosta lui soție s-a căsătorit cu prietenul actorului, la mai puțin de doi ani de la...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...