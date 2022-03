Și africanii vor să lupte pentru Ucraina. Voluntar nigerian: „E mai bine să lupți acolo decât să trăiești aici”

Invazia Rusiei în Ucraina a avut ecouri în toată lumea încă din prima zi, chiar și în îndepărtata Africă. Iar după ce președintele Volodimir Zelenski a făcut un apel către străinii care vor să lupte pentru Ucraina, sute de africani au spus că vor să devină și ei voluntari.

Nigerianul Ottah Abraham, de 27 de ani, care locuiește în Lagos, la aproape 9.000 de kilometri de linia frontului, a fost revoltat de ceea ce se întâmplă în Ucraina. A postat pe Twitter un mesaj în care spunea că vrea să devină voluntar. Este absolvent de filozofie și este unul dintre sutele de africani, din țări precum Nigeria, Kenya, Senegal, Africa de Sud și Algeria, care spun că sunt dispuși să lupte împotriva Rusiei, parțial pentru a scăpa de perspectivele sumbre cu care se confruntă mulți tineri din țările lor. „Știm că este război, nu este o joacă de copii. Dar să lupți în Ucraina ar fi mai bine decât să trăiești aici. Probabil că voi avea voie să rămân acolo dacă războiul se termină și, în plus, voi fi un erou”, a declarat Ottah Abraham pentru BBC.

Aproximativ 20.000 de voluntari din întreaga lume s-au înrolat după ce președintele Ucrainei Volodmir Zelenski a făcut un apel către străini să vină și să lupte alături de ucraineni. Guvernul a eliminat temporar cerințele de viză și a oferit echipament și un salariu celor cu pașaport valabil și pregătire militară. Însă nu a existat nicio precizare oficială că luptătorii străini vor avea voie să rămână în Ucraina după război.

Un alt nigerian, Kereti Usoroh, care locuiește în capitala Abuja, a spus că motivațiile sale pentru voluntariat nu au legătură cu o compensație financiară sau cu perspectiva de a obține cetățenia. „Trăiesc deja destul de bine. Dacă aș vrea să merg în Europa, aș face-o prin intermediul școlilor, nu a războiului", spune Kereti, care este avocat și are 29 de ani. „Nedreptatea pentru unul este nedreptate pentru toți”, explică el de ce ar vrea să plece în Ucraina.

După apelul lui Zelenski, zeci de voluntari s-au îndreptat către ambasada Ucrainei din Abuja, cu dorința de a se înrola.

Mercenarii nu sunt bineveniți

Însă ambasada Ucrainei din Nigeria, ca și altele din Africa, a trebuit să-i refuze, pentru că multe dintre guvernele de pe continent nu doresc ca cetățenii lor să lupte în Ucraina. „Nigeria descurajează folosirea mercenarilor oriunde în lume și nu va tolera recrutarea”, a transmis ministerul de externe din Nigeria într-un comunicat.

Bohdan Soltis, un oficial al ambasadei ucrainene în Nigeria, a spus că autoritățile nu plătesc africani pentru a lupta, iar oamenii ar trebui să-și plătească singuri transportul până în Europa. „Există o linie fină între voluntarii străini și mercenari”, a declarat el pentru BBC.

Ulterior, a revenit cu precizări suplimentare și a spus că a fost informat că trebuie să respingă toți voluntarii care s-au adresat ambasadei.

Senegalul și-a avertizat, de asemenea, cetățenii să nu se înroleze în război și i-a cerut ambasadorului ucrainean să retragă o postare pe Facebook prin care făcea apel la voluntari senegalezi, spunând că intenția de recrutare este „ilegală și pedepsită de lege”.

Ministerul de Externe algerian a emis un ordin similar pentru ambasada Ucrainei de pe teritoriul său.

„Țara mea spune că nu am voie să plec. Am încercat să scriu ministerului de externe. Nu am primit răspuns, dar voi încerca din nou. Vreau să merg în Ucraina, dar sper că acest război să se încheie cât mai curând", a declarat pentru BBC Belhadj Hani Amir, un algerian de 28 de ani.

Ambasadorul Ucrainei în Africa de Sud, Mozambic și Botswana, Liubov Abravitova, a declarat pentru aceeași sursă că sute de oameni din toată Africa de Sud s-au oferit să lupte sau să se implice în misiuni umanitare în Ucraina, însă ambasada nu a putut să răspundă. Cel puțin Africa de Sud are o lege foarte strictă împotriva mercenarilor.

De altfel, site-ul oficial pe care Ucraina l-a deschis pentru recrutarea voluntarilor străini, care furnizează datele de contact ale ambasadelor din întreaga lume, nu mai include misiunile diplomatice din țările africane.

Africanii sunt dezamăgiți

David Osagie Adeleke, 21 de ani, din sud-vestul Nigeriei spune că este nemulțumit de situația actuală. A lucrat la Crucea Roșie și se pregătea să se înroleze în Ucraina, după ce a adunat documentația necesară, inclusiv o scrisoare de recomandare. „M-am dus direct la secția de poliție să-mi ridic actele. Sunt dezamăgit să aud că ambasada spune acum că nu ne va lua pe noi, africanii”.

Prince Nkem Nduche are mai multe cunoștințe decât majoritatea despre situația din Ucraina și este mai optimist. El a trăit o perioadă în Rusia când era tânăr, are dublă cetățenie și chiar s-a înscris la academia militară din Rusia, dar a fost închis pentru o perioadă scurtă de timp, sub acuzația că este spion, după ce a fost localizat la ambasada americană.

Spune că a fugit din Rusia în urmă cu șapte ani, prin Ucraina, și că acum va lupta cu bucurie împotriva Rusiei, dacă este posibil.

„Am vrut să merg pe cont propriu, dar după ce guvernul nigerian a spus că nu putem merge, mă voi supune și voi respecta legea”, a declarat el pentru BBC.

