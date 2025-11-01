Live TV

Singura țară cu interdicție generațională a fumatului. Ce înseamnă această măsură

Data publicării:
fumator tragand din tigara
Foto: Profimedia Images

Maldivele au început să pună în aplicare o interdicție a fumatului pentru toate persoanele născute după ianuarie 2007, devenind singura țară cu o interdicție generațională privind tutunul, potrivit Ministerului Sănătății, citat de The Guardian.

Măsura, inițiată de președintele Mohamed Muizzu la începutul acestui an și intrată în vigoare la 1 noiembrie, va „proteja sănătatea publică și va promova o generație fără tutun”, a precizat ministerul.

„Conform noii prevederi, persoanelor născute la sau după 1 ianuarie 2007 li se interzice să cumpere, să consume sau să vândă produse din tutun în Maldive”, a adăugat acesta.

Peste 1.200 de lideri din domeniul sănătății solicită adoptarea rapidă a proiectului de lege privind tutunul și țigările electronice în Marea Britanie.

„Interdicția se aplică tuturor formelor de tutun, iar comercianții cu amănuntul sunt obligați să verifice vârsta înainte de vânzare.”

Măsura se aplică și vizitatorilor țării formate din 1.191 de insulițe mici de corali, răspândite pe o distanță de aproximativ 800 km (500 mile) de-a lungul ecuatorului și cunoscute pentru turismul de lux.

Ministerul a declarat că menține, de asemenea, o interdicție cuprinzătoare privind importul, vânzarea, distribuția, deținerea și utilizarea țigărilor electronice și a produselor de vaping, aplicabilă tuturor persoanelor, indiferent de vârstă.

Vânzarea de produse din tutun către o persoană minoră se pedepsește cu o amendă de 50.000 de rufiyaa (3.200 de dolari), în timp ce utilizarea dispozitivelor de vaping se pedepsește cu o amendă de 5.000 de rufiyaa (320 de dolari).

O interdicție similară propusă în Regatul Unit se află încă în proces de legiferare, în timp ce Noua Zeelandă – prima țară care a adoptat o astfel de lege împotriva fumatului – a abrogat-o în noiembrie 2023, la mai puțin de un an de la introducerea sa.

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
1
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
Col Toma Marius Cezar
2
Schimbare în Jandarmeria București, a doua zi după amenda dată pentru Colectiv. Cine este...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
3
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în...
factura la curent si bani
4
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta...
ranca-transalipna
5
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar...
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea: ”Te rog să nu publici conversația”
Digi Sport
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea: ”Te rog să nu publici conversația”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
World Liberty Financial and ALT5 Sigma at the Nasdaq Market, in New York
Dezvăluiri despre mașinăria de făcut bani din criptomonede a familiei...
drona
NATO, în alertă: drone observate deasupra unei baze militare din...
George Simion îl agresează pe Virgil Popescu în Parlament.
Virgil Popescu, după ce George Simion a cerut protecție din cauza...
Fiul Laurei Vicol, Luca FOTO Captură Video / TikTok
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de...
Ultimele știri
Explozie puternică urmată de incendiu într-o locuință din Dej. O persoană ar fi rămas captivă în interior
Pericol de explozie în Prahova: o casă cu mai multe butelii a fost cuprinsă de flăcări
Oana Țoiu: „Încercările lui Putin vor eșua”. De ce a decis Trump retragerea a sute de soldați americani din România
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1029625023
UE anunță că Putin nu are interdicție de călătorie, deci va putea ajunge nestingherit la Budapesta, pentru summitul cu Trump
peskov si fiul
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
Planul primarului interimar al Capitalei pentru reducerea cu 20% a traficului în București. Ce interdicții și amenzi sunt prevăzute
Heart attack, conceptual image
Semnele care anunță un infarct sau AVC. Ce arată un nou studiu
Ion Ceban
Judecătorii români au respins cererea primarului pro-rus al Chișinăului, Ion Ceban, de suspendare a interdicției în spațiul Schengen
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am încremenit. Nu voiam să-l fac de rușine". O fată a spus "da" unei cereri în căsătorie în public, dar în...
Cancan
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce...
Fanatik.ro
“Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous!” Mihai Stoica nu înțelege de ce Edi Iordănescu a antrenat în Polonia
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu...
Adevărul
Lukașenko amenință Occidentul cu „armele înspăimântătoare” ce îi vor fi livrate de Moscova: „Vom decide și...
Playtech
De ce se aud zgomote în calorifere și ce poți face ca să le elimini
Digi FM
Amber Heard și-a refăcut viața în Spania. Fosta soție a lui Johnny Depp, fericită alături de cei trei copii...
Digi Sport
Ar fi lovitura carierei: Edi Iordănescu are oferta pe masă, la o zi de la plecarea de la Legia!
Pro FM
Ce diferenţă de vârstă e între Selena Gomez şi soţul ei, Benny Blanco. Cei doi şi-au oficializat recent...
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
Adevarul
Cine îi salvează pe salvatori? Colectiv, noaptea pentru care nimeni nu a fost pregătit: „Au început să urle...
Newsweek
Judecător de 49 ani a ieșit la pensie cu 50.000 lei pe lună. A cerut ca Dragnea să nu fie condamnat
Digi FM
O prietenie care a trecut testul timpului. Demi Moore și Billy Bob Thornton, îmbrățișări pe covorul roșu, la...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles