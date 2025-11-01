Singura țară cu interdicție generațională a fumatului. Ce înseamnă această măsură

Maldivele au început să pună în aplicare o interdicție a fumatului pentru toate persoanele născute după ianuarie 2007, devenind singura țară cu o interdicție generațională privind tutunul, potrivit Ministerului Sănătății, citat de The Guardian.

Măsura, inițiată de președintele Mohamed Muizzu la începutul acestui an și intrată în vigoare la 1 noiembrie, va „proteja sănătatea publică și va promova o generație fără tutun”, a precizat ministerul.

„Conform noii prevederi, persoanelor născute la sau după 1 ianuarie 2007 li se interzice să cumpere, să consume sau să vândă produse din tutun în Maldive”, a adăugat acesta.

Peste 1.200 de lideri din domeniul sănătății solicită adoptarea rapidă a proiectului de lege privind tutunul și țigările electronice în Marea Britanie.

„Interdicția se aplică tuturor formelor de tutun, iar comercianții cu amănuntul sunt obligați să verifice vârsta înainte de vânzare.”

Măsura se aplică și vizitatorilor țării formate din 1.191 de insulițe mici de corali, răspândite pe o distanță de aproximativ 800 km (500 mile) de-a lungul ecuatorului și cunoscute pentru turismul de lux.

Ministerul a declarat că menține, de asemenea, o interdicție cuprinzătoare privind importul, vânzarea, distribuția, deținerea și utilizarea țigărilor electronice și a produselor de vaping, aplicabilă tuturor persoanelor, indiferent de vârstă.

Vânzarea de produse din tutun către o persoană minoră se pedepsește cu o amendă de 50.000 de rufiyaa (3.200 de dolari), în timp ce utilizarea dispozitivelor de vaping se pedepsește cu o amendă de 5.000 de rufiyaa (320 de dolari).

O interdicție similară propusă în Regatul Unit se află încă în proces de legiferare, în timp ce Noua Zeelandă – prima țară care a adoptat o astfel de lege împotriva fumatului – a abrogat-o în noiembrie 2023, la mai puțin de un an de la introducerea sa.

Editor : Marina Constantinoiu