Premierul slovac Robert Fico a transmis joi, într-un mesaj pe X, că nu va susține propunerea Comisiei Europene de a acorda Ucrainei un împrumut din activele rusești înghețate, dacă fondurile sunt destinate scopurilor de apărare.

Fico a declarat că a trimis o scrisoare oficială președintelui Consiliului European, Antonio Costa, avertizând că Slovacia va bloca orice decizie a UE privind finanțarea militară pentru Ucraina în 2026-2027.

Potrivit prim-ministrului slovac, conflictul din Ucraina nu are o soluție militară, iar strategia UE de a ajuta Kievul este greșită și ineficientă. El a subliniat că nu va vota pentru alocarea de fonduri pentru război, invocând politica sa de pace.

Șeful guvernului slovac a lăudat, de asemenea, inițiativele de pace ale președintelui Donald Trump, afirmând că utilizarea activelor rusești în scopuri de apărare ar putea submina planurile americane pentru reconstrucția postbelică a Ucrainei, scrie RBC Ukraine.

În discursul său, el a criticat Ucraina, menționând scandalurile de corupție și suspendarea tranzitului de gaze. Potrivit acestuia, cea din urmă a cauzat pierderi Slovaciei.

În același timp, politicianul a subliniat că guvernul său rămâne un partener responsabil în ceea ce privește problemele umanitare. Slovacia a primit aproximativ 200.000 de refugiați ucraineni și lucrează la noi proiecte de infrastructură.

Fico a confirmat, de asemenea, sprijinul pentru aderarea Ucrainei la UE, dar a remarcat că scepticismul crește în rândul statelor membre cu privire la progresul rapid al Kievului pe această cale.

Anterior, Fico a declarat că Slovacia nu va trimite trupe militare în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate. Cu toate acestea, Bratislava este gata să ofere sprijin logistic Ucrainei și forțelor europene.

În același timp, Slovacia și-a exprimat sprijinul pentru planul de pace al SUA pentru Ucraina.

Editor : C.L.B.