Live TV

Video Slovacia va bloca orice decizie a UE care ar finanța cheltuielile militare ale Ucrainei, avertizează Robert Fico

Data actualizării: Data publicării:
Premierul slovac Robert Fico
Premierul slovac Robert Fico. Foto: Profimedia Images

Premierul slovac Robert Fico a transmis joi, într-un mesaj pe X, că nu va susține propunerea Comisiei Europene de a acorda Ucrainei un împrumut din activele rusești înghețate, dacă fondurile sunt destinate scopurilor de apărare.

Fico a declarat că a trimis o scrisoare oficială președintelui Consiliului European, Antonio Costa, avertizând că Slovacia va bloca orice decizie a UE privind finanțarea militară pentru Ucraina în 2026-2027.

Potrivit prim-ministrului slovac, conflictul din Ucraina nu are o soluție militară, iar strategia UE de a ajuta Kievul este greșită și ineficientă. El a subliniat că nu va vota pentru alocarea de fonduri pentru război, invocând politica sa de pace.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Șeful guvernului slovac a lăudat, de asemenea, inițiativele de pace ale președintelui Donald Trump, afirmând că utilizarea activelor rusești în scopuri de apărare ar putea submina planurile americane pentru reconstrucția postbelică a Ucrainei, scrie RBC Ukraine

În discursul său, el a criticat Ucraina, menționând scandalurile de corupție și suspendarea tranzitului de gaze. Potrivit acestuia, cea din urmă a cauzat pierderi Slovaciei.

În același timp, politicianul a subliniat că guvernul său rămâne un partener responsabil în ceea ce privește problemele umanitare. Slovacia a primit aproximativ 200.000 de refugiați ucraineni și lucrează la noi proiecte de infrastructură.

Fico a confirmat, de asemenea, sprijinul pentru aderarea Ucrainei la UE, dar a remarcat că scepticismul crește în rândul statelor membre cu privire la progresul rapid al Kievului pe această cale.

Anterior, Fico a declarat că Slovacia nu va trimite trupe militare în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate. Cu toate acestea, Bratislava este gata să ofere sprijin logistic Ucrainei și forțelor europene.

În același timp, Slovacia și-a exprimat sprijinul pentru planul de pace al SUA pentru Ucraina.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
1
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
3
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
4
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
aer poluat in oras
5
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
Digi Sport
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Gen Ben Hodges
Avertismentul generalului american Ben Hodges: Rusia va ataca NATO dacă europenii acceptă planul de pace Trump-Putin
comisia europeana
Comisia Europeană se gândește să lanseze a doua schemă SAFE. Temerile sunt tot mai mari față de Rusia
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Cum ar trebui să răspundă Europa amenințărilor ideologice venite dinspre Donald Trump?
Lukoil
Motivul pentru care Lukoil preferă oferta unei bănci americane pentru activele sale globale (Reuters)
Polish Brig. Gen. Jarosław Gromadziński, 15th Mechanized Brigade commander, is interviewed by local reporters shortly after a combined live fire exercise for exercise Puma 2 with Battle Group Poland at Bemowo Piskie Training Area, Poland on June 15, 2018
Polonia și țările NATO vor lovi regiunea Kaliningrad dacă Rusia va încerca să atace - avertismentul dur al unui general polonez
Recomandările redacţiei
CSM 2 consiliul superior al magistraturii
După ce au acuzat o campanie de destabilizare a Justiției...
pupitru psd
DOCUMENT | PSD a început să se consulte cu liderii din teritoriu...
Ministrul Justiției, Radu Marinescu
Ministrul Justiției: Este inacceptabilă orice formă de persecuție a...
Călin Georgescu
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția...
Ultimele știri
Tranzacțiile cu criptomonede vor fi raportate la ANAF. Ce date vor ajunge la fisc și de când se aplică noile reguli
MAE a emis o avertizare de călătorie pentru românii care vor să călătorească la granița dintre Thailanda și Cambodgia
Panică la bordul unui zbor Boston-Hong Kong: un pasager a încercat să deschidă ușa avionului în zbor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna intră în Fecioară pe 12 decembrie. Cele patru zodii care atrag noroc și abundență din plin în viețile lor
Cancan
'Trebuie ridicată vârsta de pensionare!' Ilie Bolojan a făcut anunțul momentului în România
Fanatik.ro
Bombă! Informații de ultimă oră despre Dan Petrescu: „Ofertă de 3 milioane de euro pe an!”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Cehii, în continuare blocați în Craiova! Ce se întâmplă cu delegația Spartei Praga după meciul cu U Craiova...
aeroportul craiova
O echipă de fotbal și 300 de suporteri au rămas blocați peste noapte în aeroportul din Craiova. Motivul...
Playtech
Cutremur puternic în România! Unde s-a simţit seismul de mai dreveme
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
A devenit milionară la 18 de ani și a decis să se retragă! Acum, nu-i vine să creadă ce putea să facă anul...
Pro FM
Sam Asghari o respectă pe Britney Spears chiar și după divorț: „E cel mai important lucru pentru mine”...
Film Now
Cum a reacționat Helena Bonham Carter la invitația de a apărea în documentarul despre Tim Burton. Cei doi au...
Adevarul
Întrebarea care a aprins scânteia între profesori și învățători. „Dacă citește ministrul ne pune să-i luăm și...
Newsweek
Bolojan spune când cresc pensiile. „Să fim corecți cu pensionarii”. Care e cel mai negru scenariu?
Digi FM
Casa Albă, în haine de sărbătoare, în ciuda demolărilor ordonate de Trump. Cum a decorat Melania de Crăciun
Digi World
Ce este lepra, cum se transmite și cât de mare este, de fapt, pericolul. Un caz de lepră a fost confirmat în...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată viața actriței Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Un apropiat a rupt tăcerea: „Nu...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție