Live TV

Spania anunţă că a depistat un caz suspect de hantavirus în Alicante

Data publicării:
Ce este hantavirusul. Foto Getty Images
Foto Getty Images

O femeie din provincia Alicante, situată în sud-estul Spaniei şi aparţinând regiunii Valencia, prezintă simptome compatibile cu o infecţie cu hantavirus, a declarat vineri reporterilor secretarul de stat pentru sănătate, Javier Padilla, informează Reuters.

Cazul suspect implică o femeie care a fost pasageră pe acelaşi zbor cu un pacient care a decedat la Johannesburg după ce a călătorit pe nava de croazieră MV Hondius şi a contractat virusul, a precizat Padilla, citat de News.ro.

Femeia a fost dusă la un spital din Alicante, unde rămâne în izolare, a adăugat el. Simptomele ei includ tuse şi „stare generală de rău”.

Oficialul a declarat că femeia spaniolă stătea cu două rânduri în spatele pasagerului de pe nava de croazieră, dar contactul dintre ei „a fost scurt”, deoarece pasagerul s-a aflat „la bord doar puţin timp” în timpul zborului.

Padilla a adăugat că autorităţile sanitare din regiunea Valencia urmăresc persoanele cu care femeia a intrat în contact în ultimele zile.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
2
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
nicusor si maia
3
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier? Explicațiile unui fost...
nicusor si fritz
5
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, mesaj comun după ce au fost la Cotroceni să discute cu...
În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai abținut și a spus totul
Digi Sport
În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai abținut și a spus totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vasul de croazieră MV Hondius
„A fost iadul pe pământ”. Povestea cutremurătoare a unui supraviețuitor al hantavirusului care a ucis pasageri pe o navă de croazieră
hantavirus MV hondius vas croaziera
Originea contagiunii cu hantavirus este încă neconfirmată, anunță Ministerul Sănătății din Argentina
ilustrație cu hantavirus
Motivul morbid pentru care hantavirusul care s-a răspândit pe un vas de croazieră este puțin probabil să declanșeze o nouă pandemie
Scientist in protective white coat, mask and gloves analyzes a virus or bacteria sample in a laboratory with vials, glass flasks and chemicals
Cronica ultimei epidemii de hantavirus. Totul a pornit de la o petrecere la care un argentinian i-a spus cuiva, în trecere, „bună ziua”
Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus Foto Profimedia
OMS, despre alerta privind hantavirusul: „Nici începutul unei epidemii, nici al unei pandemii”
Recomandările redacţiei
pucheanu psd
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș”...
ghiseu liber functionar public
Raport de la Guvern: statul nu știe sigur câți angajați are. Apar mai...
masini de politie din germania
Alertă în Germania: luare de ostatici la o bancă din Sinzig...
Romgaz sediu
Surse: Guvernul a adoptat creșteri de salarii la Romgaz. Decizia...
Ultimele știri
Polonia a semnat un împrumut de apărare de la UE în valoare de 43,7 miliarde de euro, cel mai mare dintre toate statele membre
Ordonanța care viza „băieții deștepți” din energie nu poate fi publicată în Monitorul Oficial după căderea Guvernului Bolojan
Imperiul imobiliar al Ministerului de Externe: MAE deține 200 de clădiri și terenuri în străinătate. Cât valorează
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un mire a aflat la nuntă, în fața invitaților, secretul ascuns de soție și de prietenele ei. Reacția lui...
Cancan
Pensionarii români care riscă să rămână fără pensie începând cu 1 octombrie 2026. Ce trebuie să facă până pe...
Fanatik.ro
Artistul vizual care a lucrat cu Dinamo, verdict despre controversata stemă: „Aici s-a făcut cea mai mare...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Tânără găsită moartă pe un câmp din Bihor. Fata ar fi fost ucisă de un bărbat eliberat din pușcărie pentru...
Adevărul
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Eugenia Șerban, despre momentul în care fiul ei a început să consume droguri: "Nimeni nu ar fi știut acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
BNR a făcut anunțul! "Domnule guvernator, este incredibil! Sincer, în acest context, cu această criză...
Pro FM
Anghel Damian, sincer despre relația cu Theo Rose. Cum le răspunde celor care nu îi văd compatibili: „În...
Film Now
S-a iubit cu Sebastian Stan, acum e soția unui alt frumușel de la Hollywood. Alejandra s-a măritat după numai...
Adevarul
Ce a făcut Carol I înainte de a deveni rege al României și ce origine etnică avea de fapt
Newsweek
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
Digi FM
Grasu XXL, la Digi FM: „Femeile mă plac că sunt personaj, dar sunt urât, frate”. La ce film a plâns artistul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Salma Hayek, apariție magnetică la Veneția alături de fiicele sale. Eleganță în negru la o gală de lux în...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă