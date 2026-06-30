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ADN uman vechi de peste 2.000 de ani, descoperit pe pereții unor peșteri din Europa

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Ancient pictographs on a rock surface depict animal figures and human-like shapes in reddish tones.
Pictograme antice pe o suprafață stâncoasă, reprezentând figuri de animale și forme umanoide în nuanțe roșiatice. Foto: Profimedia
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Din articol
ADN uman antic, descoperit în peșteri din Spania și Portugalia Pereții peșterilor, adevărate „arhive biologice”

O echipă de cercetare coordonată din Cáceres a reușit să recupereze ADN uman vechi de peste 2.000 de ani de pe pereții unor peșteri din Spania și Portugalia, o descoperire care ar putea schimba radical modul în care este studiată preistoria, relatează Euronews.

ADN uman antic, descoperit în peșteri din Spania și Portugalia

Proiectul, condus de Hipólito Collado și realizat cu participarea unor echipe din Spania, Portugalia, Marea Britanie, Germania și China, demonstrează că suprafețele stâncoase pot păstra urme de material genetic uman timp de mii de ani.

Studiul, publicat în revista științifică Nature Communications, face parte din proiectul First Art, care a pornit de la cercetările asupra artei rupestre din peștera Maltravieso, din Cáceres, unde au fost identificate unele dintre cele mai vechi picturi din Europa.

Pe baza acestor cercetări, proiectul și-a extins aria geografică și obiectivele științifice, încercând să dateze cele mai vechi expresii artistice din Peninsula Iberică și să le analizeze compoziția chimică.

În colaborare cu cercetători de la Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, echipa a introdus și analiza ADN-ului antic în studiu.

Astfel, cercetătorii au explorat posibilitatea de a recupera material genetic direct de pe suprafețele cu artă rupestră, o sursă care până acum nu fusese utilizată, spre deosebire de sursele tradiționale precum oasele, sedimentele sau uneltele din os.

Studiul a analizat 24 de panouri de artă rupestră din 11 peșteri din Spania și Portugalia, folosind tehnici avansate de extracție și secvențiere genetică.

Oamenii de știință au descoperit ADN uman antic nu doar pe o suprafață acoperită cu pigment din peștera Escoural, din Portugalia, ci și în zone nepictate din aceeași peșteră și din peștera Covarón, din Asturias.

Pereții peșterilor, adevărate „arhive biologice”

Aceasta este prima dovadă că pereții peșterilor pot conserva ADN uman timp de mii de ani, o descoperire care deschide noi posibilități pentru studierea modului în care populațiile preistorice au ocupat și folosit aceste spații.

ADN-ul recuperat are o vechime de cel puțin 2.000 de ani, ceea ce demonstrează capacitatea acestor suprafețe de a păstra urme biologice pe perioade foarte lungi și deschide un nou drum de cercetare în domeniul arheogeneticii.

Dintre probele analizate, trei aparțineau unor femei, una unui bărbat, iar una nu a putut fi atribuită cu certitudine niciunuia dintre sexe.

Cercetătorii susțin că pereții peșterilor ar putea funcționa ca adevărate „arhive biologice” ale activității umane din trecut, ceea ce ar putea permite, în viitor, extinderea acestui tip de analiză la alte situri și forme de artă, folosind tehnici minim invazive.

Editor : Ș.A.

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