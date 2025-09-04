Spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de două ori în noaptea de miercuri spre joi, anunță liderii militari ai țării

Dronele au încălcat spațiul aerian polonez în două rânduri în noaptea de miercuri spre joi, au anunțat șefii militari ai țării. Șeful Statului Major General al Poloniei, generalul Wiesław Kukuła, a declarat că situația din primele ore ale dimineții a fost „sub controlul deplin polonez” și că „dronele au părăsit teritoriul țării, fără a provoca pagube”, relatează TVPWorld.

Având în vedere că rachetele și dronele sunt utilizate în mod regulat de ambele părți în războiul dintre Rusia și Ucraina, Polonia se află de mult timp în stare de alertă maximă în ceea ce privește potențialele încălcări ale spațiului aerian, în special în jurul frontierei sale estice.

În august, Varșovia a trimis o notă oficială de protest guvernului rus după ce o dronă a aterizat în satul Osiny, situat la aproximativ 100 de kilometri de frontiera polono-ucraineană.

Oficialii au declarat că a fost o „provocare conștientă” din partea Rusiei.

„Lecții” din accidentul anterior cu drona

În cadrul unei conferințe de presă joi, Kukuła a declarat că ultimele încălcări nu au avut consecințe grave, tocmai pentru că autoritățile au tras lecții din explozia din Osiny de câteva săptămâni mai devreme. „Am angajat resurse suplimentare semnificative pentru a proteja spațiul aerian polonez”, a spus el.

Întrebat cât a durat încălcarea de joi cu drone și ce măsuri au fost luate, el a răspuns că „este vorba de date operaționale care sunt încă analizate”.

„Dacă va fi necesar, vom raporta acest lucru, dar să nu uităm că destinatarii acestui tip de informații sunt Federația Rusă și analiștii ruși. Cred că suntem cu toții de acord că nu vrem să le ușurăm sarcina”, a spus el.

Șefii vor un timp de reacție mai rapid

Oficialii au adăugat că analizează posibilitatea de a modifica procedurile, astfel încât forțele să poată reacționa mai rapid la astfel de incidente.

Comandantul operațional al Forțelor Armate, generalul-locotenent Maciej Klisz, a declarat că a cerut liderilor militari, inclusiv lui Kukuła, să pregătească planuri care să scurteze semnificativ timpul de răspuns al sistemului de apărare aeriană al țării.

El a spus că acest lucru ar putea duce la un „control mai bun” al Poloniei asupra încălcărilor spațiului aerian.

Klisz a adăugat că prioritatea principală este securitatea Poloniei și a cetățenilor săi, iar acest lucru nu înseamnă neapărat doborârea obiectelor din aer.

„Obiectivul meu nu este să trag sau să distrug obiecte cu orice preț, deoarece operăm în timp de pace folosind proceduri de pace, nu proceduri de război”, a spus el.

Polonia „gata pentru mai multe trupe americane”

Alături de comandanții militari la conferința de presă, ministrul Apărării Władysław Kosiniak-Kamysz a abordat comentariile președintelui american Donald Trump cu privire la o posibilă creștere a prezenței trupelor americane în Polonia.

Președintele american a declarat miercuri, în timpul unei întâlniri cu omologul său polonez Karol Nawrocki, că intenționează să mențină soldații americani în Polonia și că ar putea chiar să ia în considerare trimiterea a mai mulți militari.

„Avem nevoie de aliați, avem nevoie de prezența lor, avem nevoie de o prezență puternică a NATO în Polonia”, a spus Kosiniak-Kamysz. „De aceea suntem gata să acceptăm un număr mai mare de soldați americani dacă se ia o astfel de decizie și suntem cu siguranță fericiți să menținem numărul actual de trupe americane.”

Kosiniak-Kamysz a adăugat că aliații din țări precum Olanda și Norvegia sunt, de asemenea, activi în Polonia, sprijinind apărarea aeriană a țării.

