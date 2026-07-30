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Stagiara acuzată de spionaj la NATO a lucrat și în alte instituții publice importante din Europa și Canada

Data publicării:
Julien Mattia / Le Pictorium - New Nato Headquarters in Bruxelles - 25/05/2017 - Belgium / Brussels - Visit of the New Nato Headquarters in Bruxelles
Sediul NATO din Bruxelles. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Informații care se coroborează Spionaj

Nu e prima ei încercare? Firească întrebarea, căci profilul stagiarei acuzate de spionaj la NATO devine din ce în ce mai interesant. Canadiana de origine chineză suspectată de spionaj în timpul stagiului său la SHAPE din Mons a lucrat pentru mai multe instituții publice, după cum relevă o anchetă realizată de CBC News. Această femeie, Claire Biwei Zhang, are un CV impresionant, care include atât Agenția Spațială Europeană, cât și Organizația Mondială a Comerțului din Elveția, scrie 7sur7.be.

Până săptămâna trecută, Biwei Zhang era o stagiară ca oricare alta. Astăzi, această femeie de 33 de ani se află în arest preventiv, fiind suspectată de spionaj și de apartenență la o organizație criminală. Pentru a nu compromite ancheta, Parchetul Federal nu comunică, deocamdată, nicio informație suplimentară. Însă postul public canadian CBC News a reușit să dezvăluie anumite detalii.

Se pare, așadar, că Biwei Zhang are deja o carieră strălucită în spate. Ea a lucrat pentru mai multe instituții publice canadiene și a efectuat stagii la Agenția Spațială Europeană (ESA) din Italia, precum și la Organizația Mondială a Comerțului (OMC) din Elveția. A obținut un master în ingineria sistemelor la Universitatea din Ottawa, apoi s-a alăturat Cartierului General al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE) din Mons, unde a lucrat în domeniul IT.

Informații care se coroborează

Deși Biwei Zhang pare a fi numele ei oficial, ea folosește numele de Claire Zhang în context profesional și cel de Catina Zhang pe profilul său de Facebook. În iulie anul trecut, ea a publicat un anunț în mai multe grupuri de pe Facebook pentru a găsi o cameră de închiriat în Mons, în cadrul stagiului său.

Aceste noi detalii se potrivesc cu informațiile dezvăluite de Reuters la începutul săptămânii, în care femeia în cauză era identificată ca fiind Claire Z. O sursă din cadrul serviciilor de securitate a descris-o ca „nefiind studentă”. O informație care ar corespunde profilului lui Biwei Zhang. Pseudonimul ei de pe Facebook, „biwei.zhang.93”, sugerează, de asemenea, că s-ar putea să fi fost născută în 1993, ceea ce ar însemna că are, într-adevăr, 32 sau 33 de ani.

Spionaj

Profilul lui Biwei Zhang a atras însă atenția serviciilor de securitate ale SHAPE, care l-au semnalat Serviciului General de Informații și Securitate (SGRS). Nu se cunosc în detaliu natura exactă a faptelor care i se impută, dar este vorba de „spionaj în favoarea unei țări terțe” și de „participare la o organizație criminală”. În urma unei anchete și a unor percheziții efectuate la domiciliul și la locul de muncă al suspectei, s-a decis plasarea acesteia în arest preventiv.

La Ottawa, acest caz a stârnit deja un mare val de reacții. Ministrul canadian al Securității Publice, Gary Anandasangaree, a anunțat deschiderea unei anchete pentru a înțelege cum a reușit această cetățeană canadiană să obțină autorizațiile de securitate necesare pentru a lucra în cadrul diferitelor instituții înainte de a se alătura NATO. „Trebuie să facem lumină asupra acestui caz.”

Joi, Parchetul Federal a anunțat că stagiara a formulat apel împotriva arestului preventiv. Camera de punere sub acuzare trebuie să se pronunțe în termen de două săptămâni.

Editor : M.C

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