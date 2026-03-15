Studiu „neetic” cu vaccinuri în Africa, finanțat de SUA: nou-născuți incluși în experiment. „Poate fi prototip pentru alte cercetări”

Un studiu privind vaccinarea împotriva hepatitei B desfășurat în Guineea-Bissau și finanțat parțial de instituții americane a stârnit controverse, după ce cercetătorii au propus ca doar jumătate dintre nou-născușii incluși în proiect să fie vaccinați la naștere pentru a compara efectele asupra sănătății. Specialiștii avertizează că experimentul, considerat „neetic”, ar putea deveni model pentru viitoare cercetări susținute în Statele Unite în mandatul lui Robert F. Kennedy Jr., secretarul Departamentului american al Sănătății și Serviciilor Umane. Criticii spun că inițiativa ridică probleme serioase, în condițiile în care boala are o rată ridicată în rândul adulților și poate provoca complicații grave sau chiar fatale. O anchetă a unei organizații americane de știință și sănătate ridică, totodată, semne de întrebare asupra modului în care este realizat experimentul și asupra rolului unor cercetători danezi ale căror lucrări despre efectele vaccinurilor au fost contestate, dar care influențează politica de vaccinare din SUA, potrivit The Guardian.

Jumătate dintre nou-născuși, lăsați nevaccinați în cadrul studiului

În centrul politicii americane privind vaccinarea se află un grup neașteptat de cercetători danezi, ale căror studii privind efectele vaccinurilor asupra sănătății au fost puse sub semnul întrebării.

Studiul din Guineea-Bissau ar fi analizat efectele generale asupra sănătății ale vaccinului împotriva hepatitei B, vaccinând doar jumătate dintre nou-născușii incluși în studiu la naștere, deși rata bolii în rândul adulților este de 18%, iar aceasta poate provoca complicații grave și uneori fatale.

Organizația non-profit americană Stand Up for Science a trimis un investigator în Guineea-Bissau pentru a analiza documente publice și a discuta cu experți.

Organizația s-a întâlnit cu membri ai Congresului SUA pe 19 februarie pentru a prezenta rezultatele unui raport nepublicat, obținut de The Guardian, care ridică semne de întrebare cu privire la cât de implicat este proiectul Bandim Health în sistemul de sănătate publică din Guineea-Bissau și la dificultățile de a desfășura cercetări etice în acest context.

Avertismentul cercetătorilor: „Ar putea fi un prototip pentru alte studii”

Concluziile ar putea avea implicații majore pentru modul în care vor fi realizate cercetările în SUA sub conducerea lui Kennedy.

„Ne temem că acesta ar putea fi un prototip pentru alte studii”, a declarat Colette Delawalla, fondatoarea Stand Up for Science. Potrivit acesteia, SUA ar putea finanța anual studii globale cu probleme etice similare experimentului Tuskegee, de cinci, zece sau chiar o sută de ori.

„Ar putea fi extrem de mortal.”

Organizația a organizat sâmbătă proteste la nivel național împotriva unor astfel de inițiative.

Cercetătorii danezi din spatele studiului, în prezent suspendat, privind vaccinul împotriva hepatitei B au coordonat proiectul Bandim din Guineea-Bissau timp de 48 de ani, însă se confruntă acum cu noi întrebări legate de activitatea lor anterioară.

Cel mai recent, un studiu publicat în revista Vaccine a prezentat mai multe situații în care cercetătorii ar fi realizat studii, dar ar fi publicat doar rezultate parțiale.

Cercetători danezi controversați, în centrul politicilor de vaccinare din SUA

Grupul are legături strânse cu actuala administrație americană. Kennedy l-a citat pe Peter Aaby, unul dintre cercetători, drept o influență importantă asupra propriilor sale opinii despre vaccinuri. Christine Stabell Benn, un alt cercetător implicat, a făcut parte din grupul de lucru privind hepatita B al comitetului consultativ pentru practicile de imunizare, contribuind la evaluarea dovezilor care au stat la baza deciziei de a renunța la recomandarea universală a vaccinării la naștere. Stabell Benn a găzduit și un podcast împreună cu Tracy Beth Høeg, medic specializat în medicină sportivă devenit oficial de rang înalt în cadrul Administrației americane pentru Alimente și Medicamente (FDA), care a declarat că dorește eliminarea vaccinurilor „inutile”.

„Sunt extrem de bine conectați în Guineea-Bissau”, a declarat Magda Robalo, fost ministru al sănătății și președinte al Institutului pentru Sănătate Globală și Dezvoltare din Guineea-Bissau.

„Sunt integrați în sistem.”

Potrivit unei surse citate în raportul Stand Up for Science, proiectul Bandim „este practic guvernul”. Comitetul de etică din Guineea-Bissau este perceput ca un „club de prieteni”, conform investigatorului organizației.

Comitetul percepe o taxă pentru evaluarea fiecărui studiu, ceea ce este „problematic”, deoarece ar putea influența membrii să aprobe protocoalele de cercetare, a spus Robalo. În plus, comitetul nu este echipat pentru a analiza astfel de studii.

„Cum poate exista consimțământ informat?”

Obținerea consimțământului informat este extrem de dificilă în Guineea-Bissau, din cauza nivelului scăzut de alfabetizare și a barierelor lingvistice, a explicat Robalo. În limba creolă locală, hepatita B și alte boli care provoacă icter sunt denumite „febri amarelu”, adică „febra galbenă”, care este și numele unei boli diferite.

„Cum poate exista consimțământ informat dacă nici măcar nu există un limbaj clar pentru a explica oamenilor de ce se protejează sau nu prin vaccin?”, a întrebat Delawalla.

„Guineea-Bissau nu are în prezent nicio instituție credibilă în domeniul cercetării în sănătate publică”, a spus Robalo.

Din acest motiv, mulți cercetători locali colaborează cu proiectul Bandim, ceea ce poate crea conflicte de interese. De exemplu, Armando Sifna, actualul director al sănătății publice din Guineea-Bissau, a fost afiliat proiectului Bandim mai bine de un deceniu și era încă asociat cu acesta în decembrie, fiind identificat simultan ca lucrând atât pentru Bandim, cât și pentru institutul național de sănătate publică.

Acest lucru este „foarte comun”, a spus Robalo. Cu toate acestea, cercetătorii locali au puțină influență asupra subiectelor studiate și a modului în care sunt realizate studiile. Deși cercetătorii danezi susțin că populația din Guineea-Bissau dorește continuarea experimentului, „există un element de formalitate simbolică”, a spus Robalo.

„Acești oameni nu au puterea reală de a lua decizii.”

După reacțiile publice puternice generate de studiu, Universitatea din Danemarca de Sud a suspendat „toate activitățile legate de studiu” până la finalizarea unei evaluări. Decanul facultății de științe ale sănătății, Ole Skøtt, a declarat că a contactat comitetul de evaluare etică al Organizației Mondiale a Sănătății pentru o analiză independentă.

Critici privind etica experimentului într-o țară cu rată ridicată a hepatitei B

Comisia pentru Energie și Comerț din Camera Reprezentanților a SUA a exprimat îngrijorări cu privire la studiul privind hepatita B într-o scrisoare din 6 februarie adresată lui Jim O’Neill, director interimar al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC). Documentul descrie experimentul drept „deranjant din punct de vedere etic și nesustenabil științific” și solicită publicarea documentelor legate de rolul CDC în studiu.

Faptul că CDC ar fi direcționat fonduri federale către colaboratori ai lui Kennedy fără transparență sau evaluare reală „sugerează că procesul de acordare a finanțărilor al agenției ar putea fi grav afectat în favoarea unei agende ideologice anti-vaccin”, se arată în scrisoare.

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat într-o conferință de presă din 11 februarie că ar fi „neetic” continuarea studiului. OMS a publicat pe 13 februarie un comunicat în care își exprimă „îngrijorările semnificative” cu privire la justificarea științifică, garanțiile etice și respectarea principiilor de cercetare cu participanți umani.

„Nu se va întâmpla, punct”, a declarat ministrul de externe al Guineei-Bissau, Joao Bernardo Vieira, pentru Reuters pe 18 februarie.

Studiul, suspendat: „Țările de pe continent au fost alertate”

Un oficial al Centrului African pentru Controlul Bolilor (Africa CDC), Yap Boum II, a declarat că instituția oferă sprijin Guineei-Bissau pentru evaluarea studiului suspendat. Totuși, problema principală ar trebui să fie introducerea cât mai rapidă a vaccinării împotriva hepatitei B la naștere.

„Recomandarea vaccinului pentru toți nou-născuții este o prioritate majoră”, a declarat Landry Dongmo Tsague, director pentru îngrijiri primare în cadrul Africa CDC.

Anterior, Kennedy a retras sprijinul pentru Gavi, Alianța pentru Vaccinuri, citând studiile lui Peter Aaby din Guineea-Bissau. Gavi urma să sprijine introducerea vaccinării la naștere începând cu 2027. Ministrul sănătății din Guineea-Bissau a declarat recent că programul ar putea fi amânat până în 2028, însă oficialii africani analizează posibilitatea introducerii vaccinului pentru toți nou-născuții până în 2027.

Statele Unite au alocat 1,6 milioane de dolari pentru studiul privind hepatita B, finanțare completată de Pershing Square Foundation și Bluebell Foundation.

„Cu acești bani ar putea vaccina fiecare nou-născut timp de zece ani”, a spus Delawalla.

Un purtător de cuvânt al HHS a declarat că studiul este în prezent suspendat pentru evaluare, iar CDC va continua să colaboreze cu partenerii pentru a decide dacă acesta poate fi aprobat de autoritățile competente.

Informațiile despre acest studiu au stârnit reacții în întreaga Africă.

„Țările de pe continent au fost alertate”, a spus Robalo. Ele încearcă să își consolideze propriile capacități de cercetare, în afara relației „asimetrice” dintre instituțiile de cercetare din Nordul global și cele din Sudul global.

