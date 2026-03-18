SUA cresc bugetul pentru scutul „Golden Dome”. La cât sunt estimate costurile programului american de apărare antirachetă

Foto: Profimedia Images

Costul programului american de apărare antirachetă „Golden Dome” a fost revizuit în creştere la 185 de miliarde de dolari, cu 10 miliarde mai mult decât estimarea anterioară, pentru a accelera dezvoltarea capacităţilor spaţiale, a anunţat marţi directorul programului, generalul Michael Guetlein, citat de Reuters.

Proiectul implică acum ca antreprenori principali unele dintre cele mai mari companii din industria de apărare: Lockheed Martin, RTX şi Northrop Grumman.

 „Golden Dome” vizează extinderea sistemelor existente de apărare terestră, inclusiv interceptori, senzori şi sisteme de comandă şi control, dar şi integrarea unor componente spaţiale avansate, capabile să detecteze, urmărească şi eventual să contracareze ameninţările încă din orbită.

Printre programele accelerate se numără iniţiativa avansată de urmărire a rachetelor, o reţea de date spaţială şi sistemul HBTSS (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor), conceput pentru detectarea şi monitorizarea rachetelor hipersonice şi balistice.

Oficialii americani consideră dezvoltarea acestor capabilităţi esenţială, în contextul în care rivalii SUA îşi extind arsenalele de rachete hipersonice, dificil de interceptat cu sistemele actuale.

Estimarea de 185 de miliarde de dolari acoperă arhitectura completă a sistemului, care ar urma să fie implementat în următorul deceniu. Guetlein a respins însă estimările externe care indicau costuri de peste 1.000 de miliarde de dolari, susţinând că acestea se bazează pe modele de sisteme militare mult mai costisitoare, concepute pentru teatre de operaţiuni externe.

Generalul a descris sistemul de comandă şi control drept „ingredientul secret” al proiectului, menţionând că dezvoltarea este coordonată de un consorţiu format din nouă companii, care se reunesc săptămânal pentru evaluarea progresului şi pot exclude membrii care nu performează.

Totuşi, componenta cea mai riscantă rămâne dezvoltarea interceptorilor spaţiali, din cauza provocărilor legate de costuri şi scalabilitate. În acest context, Pentagonul mizează pe tehnologii emergente precum armele cu energie direcţionată şi inteligenţa artificială de nouă generaţie pentru a reduce costurile şi a creşte eficienţa sistemului.

Top Citite
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
Petrolistul din umbră care l-a convins pe Trump că înlocuirea lui Maduro cu lidera...
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
Te-ar putea interesa și:
Marco Rubio neagă că Statele Unite încearcă să-l răstoarne pe preşedintele Cubei
Incendiu, toalete înfundate și moral scăzut pe cel mai mare portavion din lume, trimis în Orientul Mijlociu. Nava intră în reparații
Armata SUA a bombardat baze de rachete antinavale iraniene lângă Strâmtoarea Ormuz, după ce aliații NATO au refuzat să-l ajute pe Trump
Liderul european care i-a ţinut piept lui Trump chiar la el acasă. „Perspectiva este oarecum diferită”
Război în Orientul Mijlociu, ziua 19. Trump acuză NATO de „greșeli nechibzuite”. Asaltul SUA în Ormuz ar putea prelungi conflictul
Recomandările redacţiei
O navă s-a scufundat în Portul Midia: o persoană a murit și alte...
Cel mai mare preț din istorie la pompă. Cât au ajuns să coste benzina...
Pîslaru, despre jalonul PNRR legat de pensiile magistraţilor...
Kremlinul ascultă de pe acoperișurile Vienei. Au revenit platformele...
Turcia anunță instalarea unui nou scut antiaerian Patriot al NATO
Românii susțin suspendarea permisului pentru neplata amenzilor. Aproape 75% cred că traficul este nesigur (sondaj)
Poluare crescută în Capitală: praful din nisip și sare de pe străzi ajunge în aer. Avertismentul Gărzii de Mediu
Luna Nouă în Pești pe 19 martie 2026. Peștii învață să pună limite sănătoase, iar Gemenii își reorganizează...
Carol din Râmnicu Vâlcea a murit, după ce a fost călcat de tren. Avea doar 18 ani și se întorcea de la...
„Transferul” care poate decide titlul în acest sezon de SuperLiga: „Varga îi face campioni. Cea mai mare...
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
„Transferul” care poate decide titlul în acest sezon de SuperLiga: „Varga îi face campioni. Cea mai mare...
Bulgaria subvenționează benzina pentru șoferii cu venituri mici. Familiile cu două mașini primesc dublu
Ce reprezintă triunghiul de pe bluzele de bumbac. Nu este decorativ, a fost realizat în 1926 pentru a rezolva...
Titi Aur, reacție dură după accidentul în care a fost implicat Ilan Laufer: „E complet ilegal și imoral!”
Primele detalii, după ce Dan Petrescu a fost operat de urgență
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Trailerul pentru „Dune: Part Three”, lansat. Villeneuve: Pentru al treilea film am simţit o poftă la care nu...
Cum ajută Moscova Iranul să lovească ținte americane
Ajutoarele la pensie încaieră doi miniștri din Guvern. Pensionarii riscă să rămână cu buza umflată în aprilie
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Cum a devenit Leonardo DiCaprio cea mai virală vedetă pe reţelele sociale. Momentul care a generat vâlvă la...
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026