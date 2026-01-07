SUA elaborează un acord de tip Compact of Free Association (COFA) pentru Groenlanda. Ce le-ar oferi acesta americanilor (The Economist)

Apetitul lui Donald Trump în emisfera vestică pare insațiabil. La doar o zi după ce l-a răpit pe Nicolas Maduro, liderul autoritar al Venezuelei, Trump și-a îndreptat atenția către următoarea țintă: Groenlanda. „Avem nevoie de Groenlanda din punctul de vedere al securității naționale”, a declarat președintele reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One pe 4 ianuarie. Groenlanda, Danemarca și o mare parte a Europei sunt în stare de șoc, scrie The Economist. Publicația scrie că Administrația Donald Trump elaborează un acord de tip Compact of Free Association (COFA) pentru Groenlanda, similar cu cele existente între SUA și state insulare din Pacific (Micronesia, Insulele Marshall, Palau).

Acum un an, amenințările lui Trump împotriva teritoriului arctic autonom cu 56.000 de locuitori, care face parte din Danemarca, au stârnit în principal deriziune și dezgust în rândul liderilor europeni. De data aceasta este diferit. „Ajunge”, a răspuns Jens-Frederik Nielsen, prim-ministrul Groenlandei. „Gata cu presiunile. Gata cu aluziile. Gata cu fanteziile despre anexare.”

Un sentiment de panică

Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei, l-a implorat pe Trump să renunțe la amenințări, adăugând că acestea „trebuie luate în serios”. Țările europene s-au solidarizat rapid: toți liderii nordici și baltici și-au reafirmat sprijinul pentru suveranitatea Groenlandei și a Danemarcei, la fel ca Marea Britanie și Franța. Dar în spatele acestei demonstrații de unitate se ascundea un sentiment de panică.

Ca întotdeauna în cazul lui Trump, este dificil să se determine cât de serioase sunt intențiile sale, comentează The Economist.

Până în prezent, el a oferit o serie de motive pentru care râvnește teritoriul arctic: accesul la resursele naturale ale acestuia; asigurarea prosperității pentru groenlandezi; și consolidarea securității naționale a Americii.

Declarațiile recente au tonul distinct al Doctrinei Monroe din secolul al XIX-lea, care urmărea să excludă puterile străine din emisfera vestică. „Este atât de strategic... Groenlanda este acoperită de nave rusești și chinezești peste tot”, a spus el.

Interesul lui Trump trebuie luat în serios

Anexarea directă rămâne puțin probabilă. Dar interesul lui Trump trebuie luat în serios: el pare hotărât să consolideze influența Americii asupra insulei arctice și să îi schimbe statutul înainte de sfârșitul mandatului său. Până în prezent, strategia administrației pare să fie dublă. În primul rând, aceasta vizează cultivarea elementelor din cadrul mișcării de independență a Groenlandei și adâncirea diviziunilor cu Danemarca. În al doilea rând, administrația pare să încerce să încheie un fel de acord cu insula arctică, poate chiar ocolind complet Danemarca.

Să începem cu independența. În ultimul an, oficialii americani au alimentat diviziunile dintre Groenlanda și Danemarca. În timpul unei vizite în martie 2025, J.D. Vance, vicepreședintele american, a criticat Danemarca pentru că a dezamăgit groenlandezii. Apoi, el a părut să susțină independența, spunând că America „va purta discuții cu poporul groenlandez de acolo”. În decembrie, domnul Trump l-a numit pe Jeff Landry, guvernatorul republican al Louisianei și un novice în politica externă, ca trimis special în Groenlanda. Această mișcare a sugerat, cel puțin pentru unii, că America intenționa să trateze Groenlanda ca o entitate separată de Danemarca.

Implicarea CIA și a Agenției Naționale de Securitate

CIA și Agenția Națională de Securitate ar fi intensificat, de asemenea, supravegherea mișcării de independență a Groenlandei și ar fi fost însărcinate să identifice localnicii simpatizanți ai Americii. Guvernul danez a convocat diplomații americani de trei ori anul trecut în legătură cu rapoarte privind spionajul și desfășurarea unei campanii secrete de influențare în Groenlanda. Serviciul de informații militare al Danemarcei și-a exprimat îngrijorarea cu privire la America în evaluarea anuală a amenințărilor din decembrie anul trecut.

În același timp, se vorbește tot mai mult despre faptul că administrația Trump lucrează la un acord pe care să-l prezinte Groenlandei.

Trump a comparat în repetate rânduri situația cu o tranzacție imobiliară de amploare, care ar aduce mari bogății groenlandezilor. Oficialii americani au discutat despre oferirea unui așa-numit Compact de Asociere Liberă (COFA) insulei, un acord pe care l-a extins istoric la națiunile mici din Pacific.

COFA permite forțelor armate americane să opereze liber în țările semnatare, cu avantajul suplimentar al comerțului fără taxe vamale.

Declarațiile administrației cu privire la Groenlanda, dovada urii sincere a lui Trimp față de Europa

Danezii răspund că Groenlanda găzduiește deja o bază militară americană, ceea ce oferă Unchiului Sam o mare libertate în modul în care operează acolo. Nu există limite explicite privind numărul de trupe pe care America le poate desfășura în Groenlanda în conformitate cu termenii unui tratat cu Danemarca, deși orice creștere sau schimbare semnificativă a prezenței militare americane ar necesita probabil consimțământul Danemarcei. Oficialii americani ar fi căutat discuții directe cu guvernul groenlandez, dar până acum au fost respinși.

În orice caz, declarațiile repetate ale administrației cu privire la Groenlanda sunt încă o dovadă a urii sincere a lui Trump față de Europa.

Deși liderii europeni s-au străduit să minimizeze amenințarea, disputa a căpătat un caracter suprarealist.

Pe 5 ianuarie, ministrul de Externe al Germaniei a afirmat că, indiferent de situație, Groenlanda va intra sub incidența garanției de securitate prevăzute la articolul 5 din Tratatul NATO, doar că de data aceasta împotriva agresiunilor americane.

Locuitorii Groenlandei, la rândul lor, se pregătesc pentru furtuna trumpiană. „Groenlanda se află în zona Doctrinei Monroe”, spune Kuno Fencker, un membru pro-independență al parlamentului groenlandez. „Și știm ce înseamnă asta.”

Editor : M.C