„Un bolnav cu mintea tulburată”. Donald Trump a răbufnit după ce Robert De Niro i-a îndemnat pe americani să-i „reziste” președintelui

Actorul Robert De Niro este „un bolnav cu mintea tulburată”, a afirmat miercuri preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social, după ce actorul a făcut un apel la „alungarea” administraţiei Trump pentru „salvarea” Statelor Unite, transmite joi The Independent.

„Robert De Niro, care suferă de nevroza anti-Trump, este un alt bolnav, un nebun cu, cred eu, un IQ extrem de scăzut, care nu are absolut nicio idee despre ceea ce face sau spune, o parte din care este pur şi simplu CRIMINALĂ!”, a scris Donald Trump într-o postare în care le atacă, de asemenea, cu vehemenţă, pe deputata democrată de origine somaleză, Ilhan Omar, şi pe deputata democrată din Michigan, Rashida Tlaib.

„Vestea bună este că America este acum mai măreață, mai bună, mai bogată şi mai dârză ca niciodată, iar asta îi înnebuneşte complet”, a adăugat preşedintele.

În vizorul preşedintelui se află un interviu al actorului din „Taxi Driver” şi „Ragging Bull” pentru podcastul „The Best People”, în care actorul în vârstă de 82 de ani i-a îndemnat pe americani să „reziste” administraţiei Trump. „Ceea ce este în joc este ţara noastră, iar Trump este pe cale să o distrugă. Cine ştie care sunt motivele lui, dar este nesănătos. Trebuie să salvăm ţara”, a spus actorul legendar.

Anul trecut, în luna mai, în timpul Festivalului Internaţional de Film de la Cannes, actorul din „Goodfellas” a lansat un apel la „apărarea democraţiei” în faţa unui preşedinte american pe care l-a descris drept drept „incult”.

Ilhan Omar este, la rândul său, ţinta constantă a atacurilor personale ale lui Donald Trump. La sfârşitul lunii ianuarie, ea a fost agresată de un bărbat înarmat cu o seringă plină cu lichid, la o reuniune publică.

