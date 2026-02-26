Live TV

„Un bolnav cu mintea tulburată”. Donald Trump a răbufnit după ce Robert De Niro i-a îndemnat pe americani să-i „reziste” președintelui

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-0889681932
Actorul Robert de Niro este un critic înrăit al președintelui SUA, Donald Trump. Sursa: Profimedia

Actorul Robert De Niro este „un bolnav cu mintea tulburată”, a afirmat miercuri preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social, după ce actorul a făcut un apel la „alungarea” administraţiei Trump pentru „salvarea” Statelor Unite, transmite joi The Independent.

 „Robert De Niro, care suferă de nevroza anti-Trump, este un alt bolnav, un nebun cu, cred eu, un IQ extrem de scăzut, care nu are absolut nicio idee despre ceea ce face sau spune, o parte din care este pur şi simplu CRIMINALĂ!”, a scris Donald Trump într-o postare în care le atacă, de asemenea, cu vehemenţă, pe deputata democrată de origine somaleză, Ilhan Omar, şi pe deputata democrată din Michigan, Rashida Tlaib.

 „Vestea bună este că America este acum mai măreață, mai bună, mai bogată şi mai dârză ca niciodată, iar asta îi înnebuneşte complet”, a adăugat preşedintele.

În vizorul preşedintelui se află un interviu al actorului din „Taxi Driver” şi „Ragging Bull” pentru podcastul „The Best People”, în care actorul în vârstă de 82 de ani i-a îndemnat pe americani să „reziste” administraţiei Trump. „Ceea ce este în joc este ţara noastră, iar Trump este pe cale să o distrugă. Cine ştie care sunt motivele lui, dar este nesănătos. Trebuie să salvăm ţara”, a spus actorul legendar.

Anul trecut, în luna mai, în timpul Festivalului Internaţional de Film de la Cannes, actorul din „Goodfellas” a lansat un apel la „apărarea democraţiei” în faţa unui preşedinte american pe care l-a descris drept drept „incult”.

Ilhan Omar este, la rândul său, ţinta constantă a atacurilor personale ale lui Donald Trump. La sfârşitul lunii ianuarie, ea a fost agresată de un bărbat înarmat cu o seringă plină cu lichid, la o reuniune publică. 

Citește și:

Contradiscursuri democrate, în fața Capitoliului, după mesajul lui Trump: „Proliferează minciuni și atacuri. Este rupt de realitate”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
2
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Russia Putin
3
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Pastravarie
4
Un preot din Dolj a redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
5
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce a urmat face înconjurul lumii
Digi Sport
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce a urmat face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trump ali khamenei
Ce se întâmplă dacă Trump ordonă bombardarea Iranului. Cele cinci scenarii posibile
o mare parte din uraniul îmbogățit al Iranului este îngropat la Isfahan
„Situația politică ar fi mai favorabilă” dacă Israelul ar ataca primul Iranul, spun oficialii de la Casa Albă: „Mai multe motive”
Donald trump și Xi Jinping
Criză de pământuri rare în SUA: industria aerospațială și semiconductorii, afectați de blocajele Chinei (Reuters)
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Rusia încearcă „să se joace” cu Donald Trump pentru a amâna negocierile de pace, spune Volodimir Zelenski: „Nu poate să ne ocupe”
Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă.
Donald Trump a venit cu un nou termen în care vrea să pună capăt războiului din Ucraina
Recomandările redacţiei
volan mașină
Permis suspendat pentru neplata amenzilor. Cseke Attila: „Va aduce o...
ciprian serban
Semnele de întrebare din CV-ul ministrului Transporturilor. Cum...
2026-02-26-5281
Ciprian Ciucu și zăpada din București: jurnaliștii se isterizează...
profimedia-1078302608
O imagine cu greutate: Kim Jong-un și fiica lui, „desemnată ca...
Ultimele știri
Un primar din Alba stinge lumina în comună, după ce consilierii locali nu au votat noile taxe: „Nu mai avem cu ce să plătim curentul”
Șoferii străini cu dreptul de a conduce suspendat ar putea recupera permisul doar dacă achită amenda înainte de a părăsi România
Amplu caz de proxenetism într-un club de striptease din Capitală. Zeci de victime obligate să întrețină relații sexuale cu clienții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
Nicușor Dan, EXECUTAT SILIT! Dovezile au fost publicate joi dimineața
Fanatik.ro
RO-Alert la ISU. Număr tot mai mare de pensionări și demisii în ultimii ani. Pompierii abia mai fac față în...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Cristiano Ronaldo, ce lovitură pe final de carieră! Și-a cumpărat un club important de fotbal din Spania
Adevărul
România, în bătaia rachetelor iraniene dacă americanii atacă Teheranul? Analiza care dă fiori
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Cel mai mare tunel de autostradă din România, ajuns la jumătate. Când va fi străpuns tunelul de pe Autostrada...
Newsweek
Pensionarii vor fi obligați să iasă din pensie și să se angajeze. Banii nu le vor ajunge. Exemplul Spaniei
Digi FM
Cristian Preda, după ce și-a rupt diploma în direct: „Am făcut artă performativă – diploma de doctor a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...